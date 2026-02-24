Τραμπ εναντίον Netflix: Ζήτησε απόλυση στελέχους - Αρνήθηκε το αφεντικό του γίγαντα του streaming

Ο διευθύνων σύμβουλος Τεντ Σαράντος απέρριψε το αίτημα του Τραμπ να απολύσει την πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Τραμπ εναντίον Netflix: Ζήτησε απόλυση στελέχους - Αρνήθηκε το αφεντικό του γίγαντα του streaming

Μια πινακίδα Netflix εμφανίζεται στην κορυφή ενός κτιρίου στο Λος Άντζελες με την πινακίδα του Χόλιγουντ στο βάθος. 

AP/Jae C. Hong
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος απέρριψε τη Δευτέρα το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει την πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Netflix αρνηθεί «θα υποστεί τις συνέπειες». Την ίδια στιγμή το Netflix εμπλέκεται στη μάχη για τη συγχώνευση που θα αποφασίσει τη μοίρα της Warner Bros. Discovery.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Ράις, η οποία ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ επί θητείας Μπαράκ Ομπάμα, ως «πολιτικά άχρηστη» σε μια ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο. Η Ράις διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Netflix από το 2018 έως το 2020 και επανήλθε το 2023 μετά το τέλος της συνεργασίας της με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Πρόκειται για μια επιχειρηματική συμφωνία. Δεν είναι πολιτική συμφωνία. Ο (σ.σ. Τραμπ) αρέσκεται να κάνει πολλά πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε στο BBC ο Τεντ Σαράντος.

«Αγοράζουμε περιουσιακά στοιχεία που δεν διαθέτουμε επί του παρόντος. Αγοράζουμε ένα κινηματογραφικό στούντιο και μια εταιρεία διανομής που δεν διαθέτουμε επί του παρόντος. Θα ενισχύσουμε την αγορά», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix.
Και συνέχισε: «Υπάρχουν πέντε μεγάλα στούντιο στο Χόλιγουντ. Αν η συμφωνία με την Paramount προχωρήσει, θα γίνουν τέσσερα. ... Αυτή η βιομηχανία θα γίνει πολύ μικρότερη υπό αυτή την ιδιοκτησία».

Η πρόταση των 83 δισ. δολαρίων

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με την Ράις είναι η τελευταία παρέμβαση του στη συμφωνία για την εξαγορά – μαμούθ της Warner Bros. Discovery η οποία αναμένεται να αλλάξει τον κλάδο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Ήδη το Netflix έχει καταθέσει πρόταση ύψους 83 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τον περασμένο Δεκέμβριο, δήλωσε ότι είχε σκοπό να συμμετάσχει στην διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς του Netflix. Τελικά άλλαξε στάση και τόνισε στο NBC ότι δεν θα εμπλακεί στον σκληρό πόλεμο προσφορών. 

Τεντ Σαράντος

Το αφεντικό του Netflix, Τεντ Σαράντος.

ΑΡ

Η Paramount Skydance, η μητρική εταιρεία του αμερικανικού καναλιού CBS, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Έλισον βρίσκεται στη μάχη για την εξαγορά της Warner κόντρα στο Νetflix. Να σημειωθεί ότι η οικογένεια Έλισον διατηρεί εξαιρετικά φιλικές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πάντως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά την προτεινόμενη πρόταση εξαγοράς που έχει καταθέσει το Netflix, καθώς εκφράζει ανησυχίες ότι μια τέτοια συμφωνία θα παραχωρούσε μονοπωλιακές εξουσίες στον «γίγαντα» του streaming.

Από την πλευρά του ο Τεντ Σαράντος συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο τον περασμένο Νοέμβριο και παρουσίασε στον Τραμπ τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από μία συμφωνία Warner - Netflix.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 77χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έκθεση παθολόγων θα αποδείξει ότι δολοφονήθηκε, λέει ο αδελφός του

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι Αρχές βρήκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα του 85χρονου που απήχθη κατά λάθος από το σπίτι του

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 11 προσθήκες Δούκα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση: «Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, απόδοση ΕΝΦΙΑ στους δήμους»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση 6,9 κιλών κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή

13:24ΦΑΡΜΑΚΟ

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής: Επικίνδυνο για την καρδιά, περιέχει φαρμακευτική ουσία

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Ζητά από την Κομισιόν προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα ηλεκτρονικών αγορών

13:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Netflix: Ζήτησε απόλυση στελέχους - Αρνήθηκε το αφεντικό του γίγαντα του streaming

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νέα απάτη με λεία χρυσαφικά - Συνελήφθη 22χρονη - Αναζητούνται οι συνεργοί

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στον Ολυμπιακό: Πέθανε ο Σωτήρης Γκαβέζος, μέλος της ομάδας που νίκησε τη Σάντος του Πελέ

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε εκκένωσε την κατοικία του για τρεις ώρες λόγω απειλής για βόμβα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:00LIFESTYLE

Αυτή η Τσικνοπέμπτη είχε exclusive BBQ event Newsbomb.gr x The Eaters και αυθεντική γεύση ΠΙΝΔΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

12:53ΚΟΣΜΟΣ

«Χαρτογράφηση» των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή: Οι αριθμοί πίσω από τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν - Χάρτες και διαγράμματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ