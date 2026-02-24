Τραμπ εναντίον Netflix: Ζήτησε απόλυση στελέχους - Αρνήθηκε το αφεντικό του γίγαντα του streaming

Μια πινακίδα Netflix εμφανίζεται στην κορυφή ενός κτιρίου στο Λος Άντζελες με την πινακίδα του Χόλιγουντ στο βάθος.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος απέρριψε τη Δευτέρα το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει την πρώην σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Σούζαν Ράις από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι αν το Netflix αρνηθεί «θα υποστεί τις συνέπειες». Την ίδια στιγμή το Netflix εμπλέκεται στη μάχη για τη συγχώνευση που θα αποφασίσει τη μοίρα της Warner Bros. Discovery.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Ράις, η οποία ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ επί θητείας Μπαράκ Ομπάμα, ως «πολιτικά άχρηστη» σε μια ανάρτηση στο Truth Social το Σάββατο. Η Ράις διετέλεσε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Netflix από το 2018 έως το 2020 και επανήλθε το 2023 μετά το τέλος της συνεργασίας της με την κυβέρνηση Μπάιντεν.

«Πρόκειται για μια επιχειρηματική συμφωνία. Δεν είναι πολιτική συμφωνία. Ο (σ.σ. Τραμπ) αρέσκεται να κάνει πολλά πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε στο BBC ο Τεντ Σαράντος.

«Αγοράζουμε περιουσιακά στοιχεία που δεν διαθέτουμε επί του παρόντος. Αγοράζουμε ένα κινηματογραφικό στούντιο και μια εταιρεία διανομής που δεν διαθέτουμε επί του παρόντος. Θα ενισχύσουμε την αγορά», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix.

Και συνέχισε: «Υπάρχουν πέντε μεγάλα στούντιο στο Χόλιγουντ. Αν η συμφωνία με την Paramount προχωρήσει, θα γίνουν τέσσερα. ... Αυτή η βιομηχανία θα γίνει πολύ μικρότερη υπό αυτή την ιδιοκτησία».

Η πρόταση των 83 δισ. δολαρίων

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με την Ράις είναι η τελευταία παρέμβαση του στη συμφωνία για την εξαγορά – μαμούθ της Warner Bros. Discovery η οποία αναμένεται να αλλάξει τον κλάδο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Ήδη το Netflix έχει καταθέσει πρόταση ύψους 83 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Warner.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τον περασμένο Δεκέμβριο, δήλωσε ότι είχε σκοπό να συμμετάσχει στην διαδικασία αξιολόγησης της προσφοράς του Netflix. Τελικά άλλαξε στάση και τόνισε στο NBC ότι δεν θα εμπλακεί στον σκληρό πόλεμο προσφορών.

Η Paramount Skydance, η μητρική εταιρεία του αμερικανικού καναλιού CBS, η οποία ελέγχεται από την οικογένεια Έλισον βρίσκεται στη μάχη για την εξαγορά της Warner κόντρα στο Νetflix. Να σημειωθεί ότι η οικογένεια Έλισον διατηρεί εξαιρετικά φιλικές σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Πάντως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά την προτεινόμενη πρόταση εξαγοράς που έχει καταθέσει το Netflix, καθώς εκφράζει ανησυχίες ότι μια τέτοια συμφωνία θα παραχωρούσε μονοπωλιακές εξουσίες στον «γίγαντα» του streaming.

Από την πλευρά του ο Τεντ Σαράντος συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο τον περασμένο Νοέμβριο και παρουσίασε στον Τραμπ τα οικονομικά οφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από μία συμφωνία Warner - Netflix.

