Η Paramount στέλνει στα δικαστήρια τη Warner Bros για τη συμφωνία με το Netflix

Η Paramount Skydance κατέθεσε αγωγή κατά της Warner Bros Discovery στο δικαστήριο του Ντέλαγουεαρ, ζητώντας την πλήρη αποκάλυψη των όρων της συμφωνίας που έχει συνάψει η εταιρεία με το Netflix. Η εξέλιξη έρχεται λίγες ημέρες μετά την εκ νέου απόρριψη της πρότασης εξαγοράς που είχε καταθέσει η Paramount για το σύνολο της Warner Bros Discovery.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery αποφεύγει να εξηγήσει γιατί η συμφωνία με το Netflix θεωρείται οικονομικά ανώτερη.

Η Paramount υποστηρίζει ότι η δική της πρόταση, ύψους 30 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά, υπερβαίνει την προσφορά του Netflix, η οποία περιλαμβάνει συνδυασμό μετρητών, μετοχών και συμμετοχή σε νέο εταιρικό σχήμα αμφισβητούμενης αξίας.

Η αγωγή δεν στοχεύει στην άμεση ακύρωση της συμφωνίας, αλλά την υποχρέωση της Warner Bros Discovery να παρέχει πλήρη και διαφανή στοιχεία στους μετόχους. Όπως αναφέρουν, στόχος της Paramount είναι οι μέτοχοι να μπορούν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση για το ποια πρόταση εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα με την νέα εξέλιξη στην υπόθεση να κλιμακώνει τη σύγκρουση ανάμεσα σε παραδοσιακούς ομίλους media και μεγάλες πλατφόρμες θέασης.