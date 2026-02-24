Οι προσθήκες Δούκα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Κατάργηση μνημονιακών νόμων, απόδοση ΕΝΦΙΑ στους δήμους

Με τον προσυνεδριακό διάλογο του ΠΑΣΟΚ να έχει ξεκινήσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας απέστειλε στον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο τις προτάσεις του για την συμπλήρωση του σχεδίου Προγράμματος, στα θέματα της Αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης.



Ο Χάρης Δούκας επέλεξε να προτείνει να προστεθεί στο προοίμιο του Προγράμματος μια ενότητα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η χώρα χρειάζεται μια νέα μεγάλη μεταρρύθμιση: Το κράτος θα παράγει τις δημόσιες πολιτικές, η περιφέρεια θα είναι αρμόδια για την περιφερειακή ανάπτυξη και οι δήμοι θα σχεδιάζουν και θα αναπτύσσουν όλες τις πολιτικές που προάγουν την ποιότητα ζωής».



Παράλληλα, ο Χάρης Δούκας προτείνει 11 σημεία ώστε να προστεθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων και η κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που διέπουν ακόμη την λειτουργία των δήμων καθώς και την πιλοτική απόδοση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.



Οι 11 προτάσεις του Χάρη Δούκα:



1. Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων που διέπουν ακόμη την λειτουργία των δήμων. Ακόμη και σήμερα παραμένουν σε ισχύ νόμοι που προβλέπουν κόφτη – μέχρι και 40% - στα έσοδα των δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, απαγόρευση προσλήψεων, και μειωμένα ποσοστά εσόδων από κρίσιμα ταμεία, όπως είναι το Πράσινο Ταμείο.

2. Πλήρης εφαρμογή του νόμου 3852 του 2010, που ρυθμίζει τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Απόδοση στους δήμους των εσόδων από το Τέλος Ανθεκτικότητας, που πληρώνουν όλοι οι επισκέπτες που διανυκτερεύουν στις πόλεις και χρηματοδοτεί έργα συντήρησης υποδομών, κατασκευή ανθεκτικών έργων, καθαριότητας κ.ά., από το οποίο σήμερα οι δήμοι δεν εισπράττουν ούτε ένα ευρώ.

4. Πρόβλεψη που θα επιβάλει την μεταφορά πόρων παράλληλα με την μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με την υποχρέωση η συγκεκριμένη πρόβλεψη να ενσωματώνεται στο εκάστοτε νομοθέτημα και υπό την αίρεση της ακυρότητας, σε διαφορετική περίπτωση.

5. Πιλοτική απόδοση των εσόδων του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.

6. Επαναφορά στους δήμους των αρμοδιοτήτων που τους αφαιρέθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως οι πολεοδομίες.

7. Σε κρίσιμα νομοθετήματα, όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, των υδάτων, να προβλέπεται σύμφωνη γνώμη των κεντρικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

8. Συμμετοχή των δήμων στον σχεδιασμό και υλοποίηση κεντρικών πολιτικών που αφορούν την στέγη, το δημογραφικό, την περιφερειακή ανάπτυξη και την σχολική υποδομή.

9. Ανάθεση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, ως προς την εκπόνηση και άσκηση δημόσιων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.

10. Θεσμοθέτηση της Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης.

11. Κατάργηση των επτά Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους σε θεσμούς της Αυτοδιοίκησης.

