Εκλογές 2027: Η αυτοδυναμία της ΝΔ, ο Δένδιας και ο γρίφος της συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ

Στο γαλάζιο στρατόπεδο μελετούν προσεκτικά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και ανάβουν τις μηχανές προκειμένου να επιτευχθεί η πολυπόθητη αυτοδυναμία με δεδομένη την άρνηση του Νίκου Ανδρουλάκη για οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία.

Παρά τις χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου επιμένουν ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή υπό προϋποθέσεις.

«Στις εθνικές εκλογές δεν έχουν πολλούς γύρους. Εμείς θα πάμε για αυτοδυναμία, αυτό θα επιδιώξουμε. Θεωρώ πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη επιλογή που διασφαλίζει τη σταθερότητα. Εμείς θα επιδιώξουμε η χώρα να έχει κυβέρνηση, όπως και να έχει», είπε, ερωτηθείς σχετικά, ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών και παράλληλα απάντησε στον προβληματισμό του κ. Νίκου Δένδια για το λαϊκό προφίλ της Νέας Δημοκρατίας: «Εγώ δεν θυμάμαι άλλη κυβέρνηση ΝΔ να είναι πιο πιστή στο DNA της παράταξης».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να ρίξει νερό στον μύλο των διαφωνιών με τον κ. Δένδια λέγοντας: «ο κ. Δένδιας δεν νομίζω ότι κριτικάρει. Εκφράζει κάποιες αγωνίες στηρίζοντας το κυβερνητικό έργο και προχωρώντας κι εκείνος τη δουλειά που έχει να κάνει και την κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όσον αφορά τους πρώην πρωθυπουργούς ρωτήστε τους ίδιους».

Την ίδια ώρα, στους κόλπους της κυβέρνησης υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη στάση του ΠΑΣΟΚ. Αν και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και οι συνεργάτες του γνωρίζουν ότι μόνο με τη Χαριλάου Τρικούπη θα μπορούσαν να βρουν μια φόρμουλα συνεννόησης μετά τις κάλπες, παρόλα αυτά επικρατεί δυσπιστία. Οι ραδιοφωνικές δηλώσεις του κ. Μαρινάκη είναι ενδεικτικές των ψυχρών σχέσεων με το Νίκο Ανδρουλάκη.

«Δεν υπάρχει άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή με το οποίο να μπορούσαμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία συζήτησης αλλά το θέμα είναι ποιο ΠΑΣΟΚ; Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη δεν είναι (το ίδιο) το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνηστης Φ. Γεννηματά. Δηλαδή μιλάμε για ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο συνυπέγραψε πρόταση δυσπιστίας με τη Ζ. Κωνσταντοπούλου, ή ψήφισε «παρών» στη Βουλή για να παραπεμφθούν βουλευτές για την στάση που είχαν στην προανακριτική. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι και μια συζήτηση που παρελκύει αυτή τη στιγμή γιατί το ίδιο το ΠΑΣΟΚ κατατάσσεται στις δήθεν προοδευτικές δυνάμεις, όπου προοδευτικές δυνάμεις είναι ο πάλαι ποτέ ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ που μας έφερε ότι μας έφερε τα προηγούμενα χρόνια».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος περιέγραψε και τον καμβά πάνω στον οποίο η κυβέρνηση εδράζει την αισιοδοξία της για αυτοδυναμία: «Δεν θυμάμαι ποτέ ξανά κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας, και μάλιστα στο δεύτερο μισό της δεύτερης τετραετίας, να έχει διπλάσια διαφορά από το όποιο δεύτερο κόμμα. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ειδικά η δεύτερης τετραετίας κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση με τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και την μεγαλύτερη πολιτική αντοχή από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας».

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε και τον πήχη της σύγκρισης μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των υπόλοιπων πολιτικών αρχηγών λέγοντας:

«Οι εκλογές είναι και εικόνες. Δηλαδή είδαμε τον κ. Μητσοτάκη με τον Ερντογάν, πριν από λίγα χρόνια τον είδαμε στο Κογκρέσο. Ποιος θέλετε να εκπροσωπήσει τη χώρα ο κ. Ανδρουλάκης, η κ. Κωνσταντοπούλου;»

Αυτή θα είναι η στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη για το επόμενο διάστημα αλλά και το αφήγημα που θα ξεδιπλώσει στις στοχευμένες περιοδείες που αναμένεται να πραγματοποιήσει στην ελληνική επικράτεια με αφορμή και τον προσυνεδριακό διάλογο της ΝΔ.

