Η Paramount έχει 7 ημέρες να πείσει τη Warner Bros Discovery να εγκαταλείψει το «deal» με το Netflix

Το Netflix προχώρησε σε αυτήν την κίνηση «προκειμένου να δώσει στην Paramount τη δυνατότητα να παρουσιάσει την καλύτερη προσφορά της, η οποία θα είναι τελική», σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Warner Bros Discovery

Το Netflix παραχώρησε στην Warner Bros Discovery μια «εξαίρεση» επτά ημερών για να δώσει στην Paramount Skydance τη δυνατότητα να παρουσιάσει την καλύτερη προσφορά της, η οποία θα είναι «τελική», ξαναρχίζοντας διαπραγματεύσεις, οι οποίες είχαν τερματιστεί τον Ιανουάριο.

«Το Netflix παραχώρησε στην Warner Bros Discovery μία περιορισμένης διάρκειας εξαίρεση (…) επιτρέποντας της να εμπλακεί σε συζητήσεις με την Paramount Skydance για ένα διάστημα 7 ημερών που λήγει την 23η Φεβρουαρίου του 2026. Το Netflix προχώρησε σε αυτήν την κίνηση «προκειμένου να δώσει στην Paramount τη δυνατότητα να παρουσιάσει την καλύτερη προσφορά της, η οποία θα είναι τελική», διευκρίνισε η Warner Bros Discovery σε ένα δελτίο Τύπου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Warner σχεδιάζει να μιλήσει με την Paramount για «προβλήματα που παραμένουν ανεπίλυτα και να αποσαφηνίσει ορισμένους όρους» της τελευταίας προσφοράς που δέχθηκε. Ο όμιλος, τον οποίο προσέγγισε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο η Paramount, της απηύθυνε ήδη από σήμερα «ερωτήματα-κλειδιά».

Το Netflix διατηρεί το δικαίωμα να ανταγωνιστεί οποιαδήποτε νέα προσφορά της Paramount, υπογράμμισε η Warner.

Να τελειώσουν οι «ανοησίες» της Paramount Skydance

Από την πλευρά της, η πλατφόρμα streaming εξήγησε σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου πως παραχώρησε αυτήν την εξαίρεση προκειμένου να τελειώσει με τις «ανοησίες» της Paramount Skydance, επιτρέποντας στη Warner «να διαπραγματευτεί πλήρως και να βάλει ένα τέλος σε αυτήν την υπόθεση».

Λίγες ημέρες μετά την απόρριψη μιας προσφοράς στις αρχές Ιανουαρίου, η Paramount κατέθεσε αγωγή στις ΗΠΑ σε βάρος της Warner Bros Discovery προκειμένου να την υποχρεώσει να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στους μετόχους της, με την ελπίδα να βελτιώσει την προσφορά της. Εκτιμά πως το διοικητικό συμβούλιο της Warner έχει μια «προκατειλημμένη επικοινωνιακή στρατηγική» που ευνοεί το Netflix.

Όμως, η Warner επανέλαβε σήμερα την προτίμησή της, κάνοντας λόγο για έναν «γάμο» με το Netflix και ανακοίνωσε τη διεξαγωγή μιας έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της με αυτό το θέμα, στις 20 Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, γύρω στις 19.10 (ώρα Ελλάδος), η μετοχή της Netflix κατέγραφε πτώση 0,61%, ενώ εκείνη της Paramount κατέγραφε άνοδο 6,64% και εκείνη της Warner Bros Discovery άνοδο 3,20%.

