Netflix: Δίνει 82 δισ. σε μετρητά για την αγορά της Warner Bros – «Ναι» από το διοικητικό συμβούλιο

Μια πινακίδα Netflix εμφανίζεται στην κορυφή ενός κτιρίου στο Λος Άντζελες με την πινακίδα του Χόλιγουντ στο βάθος.

Άνω κάτω έγιναν οι αγορές από την προσφορά του Netflix, αποκλειστικά σε μετρητά, για την αγορά της Warner Bros Discovery σε μία προσπάθεια να προσπεράσει την ανταγωνιστική προσφορά από την Paramount.

Η Paramount και το Netflix έδιναν μάχη για την απόκτηση του κολοσσού του Χόλιγουντ, την Warner Bros Discovery. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας έκανε δεκτή την προσφορά σε μετρητά από το Netflix ύψους 82,7 δισ. δολαρίων., καθώς καθώς η συμφωνία θα τεθεί σε ψηφοφορία των μετόχων.

«Η αναθεωρημένη συμφωνία μας, που αφορά αποκλειστικά μετρητά, θα επιτρέψει την επίσπευση της ψηφοφορίας των μετόχων και θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος σε μια ανακοίνωση.

Οι μετοχές της Netflix, η οποία αναμένεται να ανακοινώσει τα τριμηνιαία κέρδη της μετά το κλείσιμο της αγοράς, σημείωσαν άνοδο 1,2% πριν από το κλείσιμο. Οι μετοχές της Paramount σημείωσαν πτώση 1%, ενώ η Warner Bros παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη.

Τόσο το Netflix όσο και η Paramount θέλουν την εξαγορά της εταιρείας που διατηρεί κορυφαία κινηματογραφικά και τηλεοπτικά στούντιο και μία πλούσια βιβλιοθήκη περιεχομένου, που περιλαμβάνουν σειρές το «Game of Thrones», τις ταινίες του Χάρι Πότερ και τους υπερήρωες της Μάρβελ Σούπερμαν και Μπάτμαν.

Η Paramount έχει τροποποιήσει τους όρους της δικής της πρότασης και έχει ξεκινήσει μια επιθετική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης για να πείσει τους μετόχους ότι η προσφορά της είναι καλύτερη από του Netflix. Ωστόσο η Warner Bros έχει απορρίψει την εταιρεία του David Ellison.