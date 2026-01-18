Γιατί ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros

Η προτεινόμενη Netflix–Warner Bros συγχώνευση τελεί υπό ρυθμιστικό έλεγχο, κάτι που έχει προκαλέσει ερωτήματα λόγω των δημόσιων τοποθετήσεων του Τραμπ

Γιατί ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros

O Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε ομόλογα αξίας τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων από τη Netflix και τη Warner Bros Discovery, σύμφωνα με οικονομική δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν λίγες ημέρες αφότου ο ίδιος δήλωσε ότι σκοπεύει να «εμπλακεί» στη διαδικασία έγκρισης της προτεινόμενης συγχώνευσης των δύο εταιρειών.

Η έκθεση του Λευκού Οίκου δείχνει δύο αγορές ομολόγων από τη Netflix και δύο από τη Warner Bros Discovery, καθεμία αξίας τουλάχιστον 502.000 δολαρίων. Οι συναλλαγές έγιναν στις 12 και 16 Δεκεμβρίου, λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την ανακοίνωση συμφωνίας εξαγοράς της Warner Bros Discovery από τη Netflix έναντι 82,7 δισ. δολαρίων.

Δηλώσεις για το μερίδιο αγοράς και ο ρόλος των ρυθμιστικών αρχών

Η προτεινόμενη Netflix–Warner Bros συγχώνευση τελεί υπό ρυθμιστικό έλεγχο, κάτι που έχει προκαλέσει ερωτήματα λόγω των δημόσιων τοποθετήσεων του Τραμπ. Στις 7 Δεκεμβρίου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Kennedy Center, τόνισε ότι οι δύο εταιρείες διαθέτουν ήδη «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και ότι με την ένταξη της Warner Bros αυτό «θα αυξηθεί σημαντικά». Πρόσθεσε ότι το θέμα θα εξεταστεί από οικονομολόγους και ότι και ο ίδιος θα έχει ρόλο στη σχετική απόφαση.

Ανταγωνιστικές κινήσεις και πολιτικές αντιδράσεις στον χώρο των media

Την επομένη της δήλωσης Trump, η Paramount Skydance υπέβαλε εχθρική πρόταση εξαγοράς ύψους 108,4 δισ. δολαρίων, με χρηματοδότηση από τον διευθύνοντα σύμβουλό της David Ellison και τον πατέρα του, τον δισεκατομμυριούχο τεχνολογίας Larry Ellison. Και οι δύο θεωρούνται πρόσωπα με καλές σχέσεις με την κυβέρνηση Trump.

Η συμφωνία Netflix–Warner Bros έχει προκαλέσει πολιτική αντίδραση. Η γερουσιαστής των ΗΠΑ Elizabeth Warren χαρακτήρισε τη συγχώνευση «αντιμονοπωλιακό εφιάλτη». Κριτική άσκησε και η Writers Guild of America, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, πιέσεις στους μισθούς, χειρότερες συνθήκες για τους εργαζομένους στον χώρο της ψυχαγωγίας, αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές και περιορισμό της ποικιλίας περιεχομένου.

Το ευρύτερο επενδυτικό προφίλ του Trump και οι απαντήσεις του Λευκού Οίκου

Η οικονομική δήλωση δείχνει ότι ο Τραμπ αγόρασε περίπου 100 εκατ. δολάρια σε δημοτικά και εταιρικά ομόλογα από τα μέσα Νοεμβρίου έως τα τέλη Δεκεμβρίου. Είχε προηγηθεί αγορά άνω των 100 εκατ. δολαρίων σε εταιρικά και κρατικά ομόλογα κατά το πρώτο εξάμηνο της δεύτερης θητείας του, μεταξύ άλλων από Citigroup, Morgan Stanley και Wells Fargo.

Ο Guardian ανέφερε ότι ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις. Ανώνυμος αξιωματούχος, ωστόσο, δήλωσε στην Washington Post ότι το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων του προέδρου διαχειρίζεται ανεξάρτητα από τρίτους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή καθοδήγησης από τον ίδιο ή την οικογένειά του.

