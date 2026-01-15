Άνοιξε ο δρόμος: Συμφωνία Netflix και Sony Pictures για τις ταινίες μετά την κινηματογραφική προβολή

Netflix και Sony Pictures Entertainment κατέληξαν σε μια νέα συμφωνία που θα φέρει κινηματογραφικές ταινίες μετά την προβολή τους στα σινεμά, όπως το "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" στους πελάτες του γίγαντα του streaming σε όλο τον κόσμο.

Η πολυετής συμφωνία, οι οικονομικοί όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί, ορίζει το Netflix ως αποκλειστικό προορισμό ροής των ταινιών της Sony Pictures μετά τις κινηματογραφικές προβολές και τις κυκλοφορίες βίντεο κατ' απαίτηση για τους πρώτους 18 μήνες, μετά τους οποίους θα πάνε στη Disney.

Η συμφωνία θα κυκλοφορήσει σταδιακά από αργότερα φέτος καθώς ανοίγουν τα δικαιώματα σε μεμονωμένες περιοχές, με την πλήρη διαθεσιμότητα παγκοσμίως να αναμένεται στις αρχές του 2029.

Άλλοι πρώιμοι τίτλοι της Sony Pictures που θα προβληθούν στο Netflix στο πλαίσιο αυτής της νέας συμφωνίας περιλαμβάνουν τη ζωντανή δράση της Nintendo "The Legend of Zelda", "The Nightingale", με πρωταγωνίστριες την Dakota και την Elle Fanning, και τις τέσσερις ταινίες του βραβευμένου με Όσκαρ Sam Mendes για τους Beatles. Ο κατάλογος της Sony περιλαμβάνει επίσης ταινίες όπως "Uncharted", "Anyone But You", "Venom: The Last Dance" και "It Ends With Us".

Η συμφωνία δίνει στο Netflix μια σταθερή ροή ταινιών στούντιο για το παγκόσμιο κοινό, καθώς βασίζεται περισσότερο σε περιεχόμενο με άδεια χρήσης. Η εταιρεία έχει επί του παρόντος παρόμοια δικαιώματα με τις ταινίες της Sony Pictures σε επιλεγμένες περιοχές όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία.

Για τη Sony, η συμφωνία εξασφαλίζει ένα σπίτι για την κυκλοφορία της στους κινηματογράφους σε μια εποχή που τα στούντιο επανεξετάζουν τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές διανομής, καθώς το streaming αναδιαμορφώνει τις συνήθειες παρακολούθησης ταινιών των καταναλωτών.

Η ανακοίνωση έρχεται επίσης καθώς το Netflix κινείται για να αγοράσει το Warner Bros Discovery στούντιο και περιουσιακά στοιχεία ροής σε μια συμφωνία 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων.