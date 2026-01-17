ΕΕ: Έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για νέους δασμούς λόγω Γροιλανδίας

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμαγροιλανδια

Ψαράδες φτάνουν στο λιμάνι του Νουούκ, στη Γροιλανδία

AP/Evgeniy Maloletka
Οι πρεσβευτές από τις 27 χώρες μέλη της ΕΕ κλήθηκαν σε έκτακτη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες αύριο, Κυριακή, μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε Ευρωπαίους συμμάχους, μέχρι να επιτραπεί στις Ηνωμένες Πολιτείες να αγοράσουν τη Γροιλανδία.

Η Κύπρος, η οποία ασκεί την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία της ΕΕ, δήλωσε αργά απόψε ότι συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή.

Διπλωμάτες της ΕΕ δήλωσαν ότι η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Φον ντερ Λάιεν: «Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας»

«Η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας», «οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας», τονίζει στο μήνυμά της στο Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απαντώντας στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή νέων δασμών σε χώρες της ΕΕ και σε όσους διαφωνούν με τα σχέδια των ΗΠΑ για την Γροιλανδία.

Η Φον ντερ Λάιεν στο μήνυμά της αναφέρθηκε στην άσκηση που λαμβάνει χώρα στη Δανία, τονίζοντας ότι «η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου. Είναι απαραίτητα για την Ευρώπη και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της. Έχουμε επανειλημμένα υπογραμμίσει το κοινό μας διατλαντικό ενδιαφέρον για ειρήνη και ασφάλεια στην Αρκτική, μεταξύ άλλων μέσω του ΝΑΤΟ. Η προ-συντονισμένη άσκηση της Δανίας, που διεξάγεται με συμμάχους, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η ΕΕ εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της με τη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας. Ο διάλογος παραμένει απαραίτητος και έχουμε δεσμευτεί να βασιστούμε στη διαδικασία που ξεκίνησε ήδη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των ΗΠΑ. Οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα έθεταν τον κίνδυνο μιας επικίνδυνης καθοδικής πορείας. Η Ευρώπη θα παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και δεσμευμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της».

Στάρμερ: "Εντελώς λάθος" οι δασμολογικές απειλές του προέδρου των ΗΠΑ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε σήμερα "εντελώς λάθος" τις απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει νέους δασμούς στους Ευρωπαίους συμμάχους του που αντιτίθενται στη βούλησή του να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

"Η επιβολή των δασμών σε συμμάχους στο όνομα της συλλογικής ασφάλειας των συμμάχων στους κόλπους του ΝΑΤΟ είναι εντελώς λανθασμένη. Ασφαλώς, θα συζητήσουμε το θέμα αυτό απευθείας με την αμερικανική κυβέρνηση", δήλωσε ο Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

"Έχουμε καταστήσει σαφές επίσης ότι η ασφάλεια της Αρκτικής έχει σημασία για το σύνολο του ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι πρέπει όλοι μαζί να κάνουν περισσότερα για να αντιμετωπίσουν τη ρωσική απειλή σε διάφορα μέρη της Αρκτικής", συνέχισε.

Επανέλαβε την άποψη της Βρετανίας ότι εναπόκειται στη Δανία και τη Γροιλανδία να αποφασίσουν το μέλλον της Γροιλανδίας.

