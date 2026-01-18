Κρίση στη Γροιλανδία: Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει επίσης να αντισταθεί στον Τραμπ

Ως ευκαιρία αντίστασης της Ευρώπης απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να θεωρηθεί η κρίση στη Γροιλανδία, που απειλεί την υπόσταση του ίδιου του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν υποκύψει μέχρι στιγμής, σε όλα όσα ζήτησε τον τελευταίο χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αύξηση των νατοϊκών αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απόσυρση της αμερικανικής υποστήριξης από την Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής διαδικασίας που φαίνεται να ευνοεί τη Ρωσία, ενώ χλιαρή ήταν η αντίδρασή τους στην τυχοδιωκτική σύλληψη Μαδούρο.

Μια γυναίκα καθαρίζει το αυτοκίνητό της από το χιόνι στο Νουούκ της Γροιλανδίας, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 AP/Evgeniy Maloletka

Σε μία προφητική ανάλυση του Gurdian, καθώς προηγήθηκε της ενέργειας Τραμπ για επιβολή δασμών στις χώρες που διαφωνούν με την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, εξετάζεται γιατί οι Ευρωπαίοι υποτάσσονται στον Αμερικανό πρόεδρο, χωρίς καμία αντίσταση, αν και τώρα δηλώνουν πως θα απαντήσουν «συντονισμένα και σθεναρά». Μένει να φανεί...

«Όσον αφορά στη Γροιλανδία, οι Ευρωπαίοι έχουν βρει ένα όριο που θέλουν πραγματικά να τηρήσουν», δήλωσε η Kristine Berzina, ανώτερη ερευνήτρια στο German Marshall Fund για την άμυνα των ΗΠΑ και τη διατλαντική ασφάλεια.

«Όλα τα άλλα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης... αλλά η κατάσταση της Γροιλανδίας είναι διαφορετική, επειδή αφορά στο ζήτημα της κυριαρχίας και το ερώτημα αν η Ευρώπη είναι ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της όσον αφορά στο έδαφός της και τα δικαιώματά της».

Ωστόσο, η Ευρώπη βρισκόταν σε «διπλωματικό μειονέκτημα» λόγω της εξάρτησής της από τις ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας, Krišjanis Kariņš.

«Δυστυχώς, η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε θέση να αντιταχθεί σθεναρά, διότι, αν η Ευρώπη άνοιγε τη διαμάχη στον τομέα του εμπορίου, είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκρίνονταν με τον ίδιο ή και με μεγαλύτερο τρόπο», είπε. «Τελικά, η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται τις ΗΠΑ».

Η πίεση που ασκήθηκε στους αξιωματούχους της Δανίας και της Γροιλανδίας ήταν τεράστια.

«Η Δανία υπήρξε πραγματικά ένας καλός σύμμαχος των ΗΠΑ», δήλωσε η Marisol Maddox, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αρκτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ντάρτμουθ. «Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που κάνουν την υπόθεση τόσο εξαιρετική, είναι σαν να πηγαίνεις στον καλύτερό σου φίλο και να του δίνεις μια τυχαία χαστούκι στο πρόσωπο... Δεν υπάρχει τίποτα που να το προκάλεσε αυτό».

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για την απόκτηση του νησιού έχει αυξηθεί από τότε που ο επί χρόνια φίλος του Ρόναλντ Λάουντερ, κληρονόμος της εταιρείας καλλυντικών Estée Lauder, του το πρότεινε για πρώτη φορά το 2019. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η κύρια ανησυχία του είναι η εθνική ασφάλεια, αλλά ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι και το εγώ του παίζει σημαντικό ρόλο.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε στη New York Times ότι η ιδιοκτησία της Γροιλανδίας είναι «αυτό που θεωρώ ψυχολογικά απαραίτητο για την επιτυχία».

Άλλοι στην κυβέρνησή του – ιδίως ο Βανς – έχουν δει την εμμονή με τη Γροιλανδία ως μια ευκαιρία να ξεκινήσουν μια άλλη διαμάχη με τους ευρωπαίους συμμάχους, και οι ευρωπαίοι διπλωμάτες είδαν την απόφασή του να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ως αρνητικό σημάδι.

Η Ευρώπη προσπάθησε να υπονομεύσει το επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι η Γροιλανδία δεν προστατεύεται επαρκώς από πιθανή επίθεση της Ρωσίας ή της Κίνας, στέλνοντας μία περιορισμένη στρατιωτική δύναμη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας συμμετέχουν σε άσκηση με εκατοντάδες στρατιώτες από διάφορα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στον Αρκτικό Ωκεανό στο Νουούκ της Γροιλανδίας (φωτό αρχείου) AP

Με την αποστολή στρατευμάτων και πόρων, ο Kariņš δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν να αφαιρέσουν το πρόσχημα της κυβέρνησης Τραμπ για την προσάρτηση του εδάφους, αναφερόμενος στα επιχειρήματα ότι δεν προστατεύεται από την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πλέον ένα αρκετά καθιερωμένο ιστορικό στο να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο», δήλωσε. Αλλά αν η Ευρώπη ενισχύσει την στρατιωτική ασφάλεια της Γροιλανδίας, «αφαιρεί ένα δημόσιο επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ» για την προσάρτηση.

Εκτός από τις στρατιωτικές αποστολές, οι παρατηρητές έχουν πολλές ιδέες για το πώς η ΕΕ μπορεί να προστατεύσει τη δανική κυριαρχία της Γροιλανδίας και να διεκδικήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Στις πιο ήπιες προτάσεις περιλαμβάνεται η σύγκληση μιας διεθνούς συνόδου κορυφής για την ασφάλεια της Αρκτικής στο Νουούκ, που θα συνδιοργανωθεί από τη Δανία και τη Γροιλανδία, μαζί με την ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ.

Στα πιο ριζοσπαστικά σενάρια, η αναστολή της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που συμφωνήθηκε πέρυσι.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση είναι απίθανο να κερδίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο δεξιό κοινοβούλιο, όπου πολλοί ευρωβουλευτές είναι επιφυλακτικοί στο να εχθρευτούν το Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να κατακτήσει τη Γροιλανδία, οι αξιωματούχοι της ΕΕ συνεχίζουν να είναι διπλωματικοί. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιερ, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως σύμμαχο και εταίρο κατά τη συζήτηση για την κατάσταση στη Γροιλανδία.

Επίσης, εξήγησε πώς η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη στήριξή της προς το νησί, αναφέροντας την ίδρυση γραφείου στο Νουούκ και την πρόταση για διπλασιασμό της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ. «Η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται σε εμάς, πολιτικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, η οποία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση πρέπει να εντείνει τον διάλογο με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία. «Ίσως [η τρέχουσα κυβέρνηση] να είναι διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει, και όντως είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε την πολυτέλεια να ανταποκριθούμε με αυτοαπομόνωση», είπε.

