Κρίση στη Γροιλανδία: Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει επίσης να αντισταθεί στον Τραμπ

Όλοι ο λόγοι για τους οποίους οι Ευρωπαίοι παραμένουν διπλωματικοί απέναντι στις απαιτήσεις Τραμπ

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Κρίση στη Γροιλανδία: Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει επίσης να αντισταθεί στον Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ως ευκαιρία αντίστασης της Ευρώπης απέναντι στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις του Αμερικανού Προέδρου μπορεί να θεωρηθεί η κρίση στη Γροιλανδία, που απειλεί την υπόσταση του ίδιου του ΝΑΤΟ.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν υποκύψει μέχρι στιγμής, σε όλα όσα ζήτησε τον τελευταίο χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αύξηση των νατοϊκών αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, απόσυρση της αμερικανικής υποστήριξης από την Ουκρανία ως μέρος μιας ειρηνευτικής διαδικασίας που φαίνεται να ευνοεί τη Ρωσία, ενώ χλιαρή ήταν η αντίδρασή τους στην τυχοδιωκτική σύλληψη Μαδούρο.

Greenland Daily Life

Μια γυναίκα καθαρίζει το αυτοκίνητό της από το χιόνι στο Νουούκ της Γροιλανδίας, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

AP/Evgeniy Maloletka

Σε μία προφητική ανάλυση του Gurdian, καθώς προηγήθηκε της ενέργειας Τραμπ για επιβολή δασμών στις χώρες που διαφωνούν με την απόκτηση της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ, εξετάζεται γιατί οι Ευρωπαίοι υποτάσσονται στον Αμερικανό πρόεδρο, χωρίς καμία αντίσταση, αν και τώρα δηλώνουν πως θα απαντήσουν «συντονισμένα και σθεναρά». Μένει να φανεί...

«Όσον αφορά στη Γροιλανδία, οι Ευρωπαίοι έχουν βρει ένα όριο που θέλουν πραγματικά να τηρήσουν», δήλωσε η Kristine Berzina, ανώτερη ερευνήτρια στο German Marshall Fund για την άμυνα των ΗΠΑ και τη διατλαντική ασφάλεια.

«Όλα τα άλλα έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης... αλλά η κατάσταση της Γροιλανδίας είναι διαφορετική, επειδή αφορά στο ζήτημα της κυριαρχίας και το ερώτημα αν η Ευρώπη είναι ικανή να υπερασπιστεί τον εαυτό της όσον αφορά στο έδαφός της και τα δικαιώματά της».

Ωστόσο, η Ευρώπη βρισκόταν σε «διπλωματικό μειονέκτημα» λόγω της εξάρτησής της από τις ΗΠΑ σε θέματα ασφάλειας, δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Λετονίας, Krišjanis Kariņš.

«Δυστυχώς, η Ευρώπη δεν βρίσκεται σε θέση να αντιταχθεί σθεναρά, διότι, αν η Ευρώπη άνοιγε τη διαμάχη στον τομέα του εμπορίου, είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ θα ανταποκρίνονταν με τον ίδιο ή και με μεγαλύτερο τρόπο», είπε. «Τελικά, η Ευρώπη εξακολουθεί να χρειάζεται τις ΗΠΑ».

Η πίεση που ασκήθηκε στους αξιωματούχους της Δανίας και της Γροιλανδίας ήταν τεράστια.

«Η Δανία υπήρξε πραγματικά ένας καλός σύμμαχος των ΗΠΑ», δήλωσε η Marisol Maddox, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αρκτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Ντάρτμουθ. «Αυτό είναι και ένα από τα στοιχεία που κάνουν την υπόθεση τόσο εξαιρετική, είναι σαν να πηγαίνεις στον καλύτερό σου φίλο και να του δίνεις μια τυχαία χαστούκι στο πρόσωπο... Δεν υπάρχει τίποτα που να το προκάλεσε αυτό».

Το ενδιαφέρον του Τραμπ για την απόκτηση του νησιού έχει αυξηθεί από τότε που ο επί χρόνια φίλος του Ρόναλντ Λάουντερ, κληρονόμος της εταιρείας καλλυντικών Estée Lauder, του το πρότεινε για πρώτη φορά το 2019. Ο Λευκός Οίκος έχει δηλώσει ότι η κύρια ανησυχία του είναι η εθνική ασφάλεια, αλλά ο Τραμπ έχει παραδεχτεί ότι και το εγώ του παίζει σημαντικό ρόλο.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε στη New York Times ότι η ιδιοκτησία της Γροιλανδίας είναι «αυτό που θεωρώ ψυχολογικά απαραίτητο για την επιτυχία».

Άλλοι στην κυβέρνησή του – ιδίως ο Βανς – έχουν δει την εμμονή με τη Γροιλανδία ως μια ευκαιρία να ξεκινήσουν μια άλλη διαμάχη με τους ευρωπαίους συμμάχους, και οι ευρωπαίοι διπλωμάτες είδαν την απόφασή του να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις ως αρνητικό σημάδι.

Η Ευρώπη προσπάθησε να υπονομεύσει το επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ ότι η Γροιλανδία δεν προστατεύεται επαρκώς από πιθανή επίθεση της Ρωσίας ή της Κίνας, στέλνοντας μία περιορισμένη στρατιωτική δύναμη από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Greenland Military Exercise

Στρατιωτικές δυνάμεις της Δανίας συμμετέχουν σε άσκηση με εκατοντάδες στρατιώτες από διάφορα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ στον Αρκτικό Ωκεανό στο Νουούκ της Γροιλανδίας (φωτό αρχείου)

AP

Με την αποστολή στρατευμάτων και πόρων, ο Kariņš δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα μπορούσαν να αφαιρέσουν το πρόσχημα της κυβέρνησης Τραμπ για την προσάρτηση του εδάφους, αναφερόμενος στα επιχειρήματα ότι δεν προστατεύεται από την επιθετικότητα της Ρωσίας και της Κίνας.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πλέον ένα αρκετά καθιερωμένο ιστορικό στο να κάνει τα πράγματα με τον δικό του τρόπο», δήλωσε. Αλλά αν η Ευρώπη ενισχύσει την στρατιωτική ασφάλεια της Γροιλανδίας, «αφαιρεί ένα δημόσιο επιχείρημα της κυβέρνησης Τραμπ» για την προσάρτηση.

Εκτός από τις στρατιωτικές αποστολές, οι παρατηρητές έχουν πολλές ιδέες για το πώς η ΕΕ μπορεί να προστατεύσει τη δανική κυριαρχία της Γροιλανδίας και να διεκδικήσει τα ευρωπαϊκά συμφέροντα.

Στις πιο ήπιες προτάσεις περιλαμβάνεται η σύγκληση μιας διεθνούς συνόδου κορυφής για την ασφάλεια της Αρκτικής στο Νουούκ, που θα συνδιοργανωθεί από τη Δανία και τη Γροιλανδία, μαζί με την ΕΕ και χώρες εκτός ΕΕ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Νορβηγία και οι ΗΠΑ.

Στα πιο ριζοσπαστικά σενάρια, η αναστολή της ψηφοφορίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ που συμφωνήθηκε πέρυσι.

Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση είναι απίθανο να κερδίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας στο δεξιό κοινοβούλιο, όπου πολλοί ευρωβουλευτές είναι επιφυλακτικοί στο να εχθρευτούν το Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να κατακτήσει τη Γροιλανδία, οι αξιωματούχοι της ΕΕ συνεχίζουν να είναι διπλωματικοί. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιερ, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ ως σύμμαχο και εταίρο κατά τη συζήτηση για την κατάσταση στη Γροιλανδία.

Επίσης, εξήγησε πώς η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει τη στήριξή της προς το νησί, αναφέροντας την ίδρυση γραφείου στο Νουούκ και την πρόταση για διπλασιασμό της οικονομικής βοήθειας της ΕΕ. «Η Γροιλανδία μπορεί να βασίζεται σε εμάς, πολιτικά, οικονομικά και χρηματοοικονομικά», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Κωνσταντίνος Κόμπος, υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, η οποία ασκεί επί του παρόντος την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ, δήλωσε ότι η Ένωση πρέπει να εντείνει τον διάλογο με τις ΗΠΑ σχετικά με τη Γροιλανδία. «Ίσως [η τρέχουσα κυβέρνηση] να είναι διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει, και όντως είναι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε την πολυτέλεια να ανταποκριθούμε με αυτοαπομόνωση», είπε.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης, Φάμελλος και Τσίπρας για πρώτη φορά στην «ίδια σελίδα» για την προοδευτική προοπτική

07:10LIFESTYLE

Οδηγός μυθοπλασίας: Αναλυτικά τα πρώτα επεισόδια των σειρών για το 2026

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί ο Τραμπ αγόρασε ομόλογα της Netflix και της Warner Bros

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

06:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Ντέρμπι αποδείξεων στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Τη Δευτέρα το ραντεβού Μητσοτάκη με τους αγρότες - Τι ζητούν οι αγρότες και οι «κόκκινες γραμμές» της κυβέρνησης

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση στη Γροιλανδία: Η Ευρώπη χρειάζεται τις ΗΠΑ, αλλά πρέπει επίσης να αντισταθεί στον Τραμπ

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:05ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Υπό έλεγχο η φωτιά - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου

05:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Κάϊρο σήμερα ο Γεραπετρίτης: Τριμερής Ελλάδας - Κύπρου Αιγύπτου

04:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Το λάθος που δεν πρέπει να κάνετε για να πάρετε τα χρήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Ενδοοικογενειακή βία: Πώς γυναίκα αστυνομικός έσωσε κακοποιημένη μητέρα από τον σύζυγό της

22:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Χιόνια, καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι - Πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται η αγωνία για την εξαφάνιση της Λόρας: Τα δύο σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

20:11ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Η Εθνική Ελλάδας στο πόλο… βούλιαξε τους Τούρκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα σήμερα η σορός της πριγκίπισσας Ειρήνης

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σημερα - Μην ξεχάσετε να τους ευχηθείτε

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

01:58ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία από το Πέραμα για τη φωτιά: Πυκνός μαύρος καπνός και αποκλεισμός της περιοχής

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

00:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα - Ποιοι δρόμοι έκλεισαν - Έκκληση για ψυχραιμία από το Δήμαρχο: «Κλείστε τα παραθυρά σας» - βίντεο

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Η Λόρα είναι στην Αθήνα», λέει γείτονας - Ο λόγος που δεν ταξιδεύουν οι γονείς της στην πρωτεύουσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ