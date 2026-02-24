Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε εκκένωσε την κατοικία του για τρεις ώρες λόγω απειλής για βόμβα

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, εκκένωσε την επίσημη κατοικία του στην Καμπέρα για τρεις ώρες λόγω απειλής για βόμβα. Ο πρωθυπουργός μεταφέρθηκε από την κατοικία The Lodge σε άλλη τοποθεσία το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα), ενώ οι αρχές διεξήγαγαν έρευνες, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας δήλωσε ότι οι Αρχές ειδοποιήθηκαν για ένα περιστατικό ασφαλείας στην κατοικία του πρωθυπουργού περίπου στις 18.00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian Australia, το περιστατικό αφορούσε απειλή για έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού.

«Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα σε ένα κτίριο προστασίας και δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο», ανέφερε σε δήλωσή της. «Δεν υπάρχει επί του παρόντος απειλή για την κοινότητα ή τη δημόσια ασφάλεια. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν όταν θα είναι διαθέσιμες».

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Αλμπανέζε έδωσε συνέντευξη στο τοπικό μέσο Nine, από το The Lodge.

Ο Αλμπανέζε και άλλοι ομοσπονδιακοί βουλευτές αντιμετωπίζουν όλο και πιο συχνά απειλές τους τελευταίους μήνες.