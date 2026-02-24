Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη φρίκη της βίας - «Τρέχαμε, είχε παντού φωτιές, νόμιζα πως πεθαίνω»

Τρομοκρατημένοι τουρίστες περιέγραψαν τη φρίκη που βίωσαν στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από το Μεξικό, καθώς η χώρα βυθίστηκε σε κύμα βίας μετά τη δολοφονία του πιο διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών. Τουλάχιστον 20 πολιτείες βυθίστηκαν στο χάος των καρτέλ καθώς ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες - γνωστός και ως «Ελ Μέντσο» - πέθανε ενώ βρισκόταν υπό κράτηση λίγο μετά τη σύλληψή του από τις μεξικανικές ειδικές δυνάμεις στην πολιτεία Χαλίσκο.

Το καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο (CJNG) είναι μια από τις πιο τρομερές εγκληματικές οργανώσεις της χώρας και ο ηγέτης του ήταν ο πιο καταζητούμενος άνδρας του Μεξικού. Ο Αμερικανός τουρίστας Τζιμ Μπεκ, ο οποίος κάνει διακοπές στο Πουέρτο Βαγιάρτα της πολιτείας Χαλίσκο, εδώ και 20 χρόνια, δήλωσε ότι ήταν «τρομοκρατημένος» αφού είδε βία και ταραχές έξω από το ξενοδοχείο του την Κυριακή, καθώς ο μεξικανικός στρατός συγκρούστηκε με εγκληματικές ομάδες.

«Είδαμε ανθρώπους να τρέχουν στους δρόμους, να φεύγουν από τις φλόγες και τη φωτιά, και εμείς τρέξαμε πίσω στο ξενοδοχείο και τότε έφτιαξαν το καταφύγιο», είπε στο CNN . Περιέγραψε ότι είδε «ταξί να ανατινάζονται σε όλη την πόλη, μπλοκάροντας τους δρόμους» και πώς ήταν «κλειδωμένος και κρυμμένος» μαζί με ντόπιους για μια ολόκληρη μέρα με περιορισμένο φαγητό και νερό στο ξενοδοχείο του.

«Ήταν αρκετά σουρεαλιστικό, γνωρίζοντας ότι αυτό το ζεστό, υπέροχο μέρος που επισκεπτόμαστε μερικές φορές τον χρόνο βρίσκεται σε καραντίνα, και είναι απλά τρομακτικό για όλους τους ανθρώπους».

Η Μεξικανή influencer ομορφιάς Γιασμίν Μάγια, γνωστή ως «Beautyybird» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε ότι έστειλε ένα πανικόβλητο μήνυμα στον σύζυγό της, λέγοντάς του να «αγκαλιάσει τα κορίτσια για μένα, να τους πει ότι τα αγαπώ», καθώς είχε κολλήσει στο αεροδρόμιο της Γκουανταλαχάρα με την ηλικιωμένη γιαγιά της όταν ξέσπασε η βία.

Η Μάγια φώναξε ανήσυχα στη γιαγιά της «Κάτσε στο πάτωμα!» και «Κάτσε κάτω!», καθώς τρομοκρατημένοι επιβάτες έτρεχαν για να σωθούν στο αεροδρόμιο, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη βία των καρτέλ. «Ήταν ειλικρινά η πιο τραυματική εμπειρία της ζωής μου που δεν θέλω να ξαναζήσω ποτέ», είπε στο CNN.

«Ειδικά μαζί της, γιατί εκείνη τη στιγμή, το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν προφανώς απλώς να τρέξω και να κρυφτώ, αλλά είναι η γιαγιά μου, είναι 84 ετών, δεν μπορεί να κινηθεί γρήγορα», πρόσθεσε. «Το μόνο που έβλεπα ήταν ανθρώπους να τρέχουν για να σωθούν - ουρλιάζοντας, σκύβοντας, κρυμμένοι πίσω από τους πάγκους. Εκείνη τη στιγμή, όλοι ήταν σε κατάσταση πανικού.»

Η influencer, με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους στο Instagram, είπε ότι αποφάσισε να βιντεοσκοπήσει ένα βίντεο του εαυτού της εν μέσω...τρόμου, ώστε να έχει κάτι να στείλει στην οικογένειά της αν της συνέβαινε κάτι.

Περιγράφοντας το μήνυμα που έστειλε στον σύζυγό της ενόψει μιας πιθανής τραγωδίας είπε: «Είναι ένα μήνυμα που δεν θέλεις ποτέ να στείλεις, αλλά εγώ απλώς προσευχόμουν: "Σε παρακαλώ, πήγαινέ με σπίτι στα μωρά μου"».

Όταν τελικά κατάφερε να επιβιβαστεί σε ένα αεροπλάνο με ασφάλεια, θυμήθηκε πώς το ταξίδι «έμοιαζε με αιωνιότητα». «Αυτό που συμβαίνει στο Μεξικό είναι τόσο λυπηρό και με πληγώνει. Έχω ακόμα την οικογένειά μου και τη γιαγιά μου που ζουν εκεί, και η καρδιά μου πονάει για όλα αυτά.»

Τουλάχιστον 25 μέλη της Εθνοφρουράς του Μεξικού έχουν σκοτωθεί στην πολιτεία Χαλίσκο από τότε που ξέσπασε το χάος. Επιπλέον 2.500 στρατιώτες αναπτύχθηκαν στο δυτικό Μεξικό τη Δευτέρα, με την κυβέρνηση να αναφέρει ότι περίπου 9.500 στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί συνολικά από την Κυριακή .

Μετά τον θάνατο του ηγέτη του Ελ Μέντσο, την Κυριακή, ένοπλοι εξαπέλυσαν αιματηρό χάος σε αρκετές μεξικανικές πόλεις. Συνελήφθη αφού οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και του Μεξικού εντόπισαν μια κοπέλα που συναντούσε σε μια απομονωμένη καλύβα στο δάσος .

Νωρίς το πρωί της Κυριακής, μια ομάδα επίλεκτων στρατιωτών του μεξικανικού στρατού και των ειδικών επιχειρήσεων της Εθνοφρουράς κατέβηκε στην κοινότητα Ταπάλπα στο δυτικό Μεξικό,όπου παρέμεινε κρυμμένος αφού έφυγε η σύντροφός του.

Ο Ελ Μέντσο και οι αρκετοί σωματοφύλακες του καταδιώχθηκαν από στρατιώτες, οι οποίοι τους περικύκλωσαν βαθιά μέσα στο κοντινό δάσος. Ακολούθησαν μάχες καθώς οι σωματοφύλακες του βαρόνου των ναρκωτικών, οπλισμένοι με δύο εκτοξευτές πυραύλων, άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων.

Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στη μάχη, συμπεριλαμβανομένου του Ελ Μέντσο και δύο από τους συνεργάτες του, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και αργότερα πέθαναν σε στρατιωτικό ελικόπτερο.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, στρατηγός Ρικάρντο Τρεβίγια, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών αναγνώρισαν έναν άνδρα κοντά στην ερωμένη του Ελ Μέντσο, ο οποίος τη μετέφερε στην Ταπάλπα. «Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών είναι πολύ περίπλοκη. Απαιτείται πολύς χρόνος για τη συλλογή πολλών πληροφοριών από ποικίλες εθνικές και διεθνείς πηγές», δήλωσε, δίπλα στην πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ.

Πάνω από 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την επιχείρηση κατά την αντεπίθεση της συμμορίας. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν 25 Μεξικανοί στρατιώτες και αξιωματικοί ασφαλείας, καθώς και 30 φερόμενοι ως ένοπλοι. Οι αρχές δήλωσαν ότι άμαχοι βρέθηκαν επίσης στο στόχαστρο των ανταρτών, συμπεριλαμβανομένης μιας εγκύου γυναίκας.

Ο Άαρον Μέισον, από το Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, βρισκόταν σε διακοπές στο Πουέρτο Βαγιάρτα όταν ξέσπασε η βία. «Όλα έχουν κλείσει, όλες οι επιχειρήσεις έχουν κλείσει, εστιατόρια, παντοπωλεία. Δεν έχουμε φαγητό στο σπίτι μας», δήλωσε, περιγράφοντας πώς πολλά αυτοκίνητα είχαν τυλιχθεί στις φλόγες έξω από το τοπικό Costco. «Είναι απλώς κάπως σουρεαλιστικό», πρόσθεσε.

Όταν ξέσπασε το χάος την Κυριακή, οι άνθρωποι στην Γκουανταλαχάρα - πόλη που θα φιλοξενήσει τέσσερις αγώνες των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου αυτό το καλοκαίρι - κλειδώθηκαν στα σπίτια τους. Οι τουρίστες που είχαν αποκλειστεί στην περιοχή ειδοποιήθηκαν να μείνουν στις θέσεις τους, να αποφεύγουν τα πλήθη και να ελαχιστοποιούν τις μετακινήσεις τους.

Μια Αμερικανίδα τουρίστρια, η Κέιτι Χόλομαν, από το Ελ Ντοράντο Χιλς, έγραψε στο Facebook για τη δοκιμασία της, αφού της είπαν να καταφύγει στο ξενοδοχείο της, καθώς ήταν ασφαλέστερο από το να επιχειρήσει ένα ταξίδι προς το αεροδρόμιο. «Ο δρόμος είναι κλειστός λόγω του καρτέλ. Δεν υπάρχουν πτήσεις από το αεροδρόμιο προς τις ΗΠΑ. Τις έχουμε επαναπρογραμματίσει για αύριο το απόγευμα, ελπίζοντας πραγματικά να τα καταφέρουμε», είπε σε ένα βίντεο.

«Απλώς θα προσευχηθώ. Θα γυρίσουμε σπίτι αύριο. Αυτό είναι πρωτοφανές εδώ. Το προσωπικό του ξενοδοχείου λέει ότι αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ». Ένας άλλος τουρίστας, ο Νταν Σμιθ, από την περιοχή του Παλμ Σπρινγκς, μοιράστηκε ένα σοκαριστικό βίντεο που φαινόταν να τον δείχνει να τρέχει κάτω από μια σκάλα, ενώ στο βάθος χτυπούσαν συναγερμοί, την ώρα που μία Μεξικανή τον διέταζε να βγει έξω.

Σε ένα βίντεο, είπε: «Εκκενώνουμε το κτίριο, έχουν εκραγεί φιάλες προπανίου. Ελπίζουμε να μην πιάσει φωτιά το κτίριο».

Ο αδελφός του, Ρίτσαρντ, ανέβασε περισσότερα πλάνα που δείχνουν ένα λεωφορείο στις φλόγες και άλλα φλεγόμενα οχήματα να μπλοκάρουν τους δρόμους του Πουέρτο Βαγιάρτα. Είπε: «Παρακαλώ, να προσευχηθείτε για τον αδερφό μου, τον Ντάνιελ. Το Πουέρτο Βαγιάρτα βρίσκεται υπό πολιορκία. Είναι εγκλωβισμένος στο κέντρο της πόλης και όλοι οι δρόμοι εισόδου και εξόδου είναι κλειστοί. Δεν μπορεί να γυρίσει σπίτι».

«Ευτυχώς, υπάρχουν κάποιοι φίλοι στο κέντρο της πόλης όπου μπορεί να περάσει χρόνο. Αν και έχει ήδη εκκενωθεί μία φορά. Το καρτέλ ναρκωτικών έχει εξαφανιστεί.» Ο Μάικ Βάιγκι, πρώην επικεφαλής διεθνών επιχειρήσεων της DEA, δήλωσε ότι το Μεξικό έστειλε «ένα ισχυρό μήνυμα στην κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ ότι αγωνίζεται επιθετικά και αποτελεσματικά» ενάντια στα πιο ισχυρά καρτέλ .

Πρόσθεσε ότι «η πλειονότητα των πληροφοριών προήλθε από μεξικανικές ένοπλες δυνάμεις και όλη η τιμή ανήκει στο Μεξικό.

Δεν είναι σαφές ποιος θα διαδεχθεί τον Ελ Μέντσο ή αν μπορεί να το κάνει κάποιος. Το καρτέλ του Χαλίσκο έχει παρουσία σε τουλάχιστον 21 από τις 32 πολιτείες του Μεξικού και δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ. Αλλά είναι επίσης ένας παγκόσμιος οργανισμός και η απώλεια του ηγέτη του θα μπορούσε να γίνει αισθητή πολύ πέρα ​​από το Μεξικό. «Ο Ελ Μέντσο έλεγχε τα πάντα. Ήταν σαν δικτάτορας μιας χώρας», είπε ο Βίτζιλ.

Ο αναλυτής ασφαλείας Ντέιβιντ Σαουσέντο δήλωσε ότι εάν συγγενείς του Ελ Μέντσο αναλάβουν τον έλεγχο του καρτέλ, η βία που παρατηρήθηκε την Κυριακή θα μπορούσε να συνεχιστεί. Ο μεγαλύτερος φόβος θα ήταν ότι το καρτέλ θα στραφεί σε αδιάκριτη βία. Θα μπορούσαν να αποφασίσουν να «εξαπολύσουν επιθέσεις ναρκωτικών τρομοκρατίας... και να δημιουργήσουν ένα σενάριο παρόμοιο με αυτό που έζησε η Κολομβία τη δεκαετία του 1990», μια ολοκληρωτική επίθεση κατά της κυβέρνησης, «βόμβες σε αυτοκίνητα, δολοφονίες και επιθέσεις σε αεροσκάφη».

