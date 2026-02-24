Mεξικό: Το κύμα βίας μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» απειλεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Η Εθνοφρουρά περιπολεί την περιοχή έξω από την έδρα του Γενικού Εισαγγελέα στην Πόλη του Μεξικού μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο».

To Mεξικό κινδυνεύει με περαιτέρω αιματοχυσία μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του «διαβόητα βίαιου» καρτέλ ναρκωτικών Jalisco New Generation (CJNG). Οι αρχές σίγουρα περίμεναν μια βίαιη αντίδραση μετά τη δολοφονία του αρχηγού σε ένα από τα ισχυρότερα καρτέλ της χώρας.

Αλλά είναι πιθανό να έχουν εκπλαγεί από την κλίμακα της βίας σε τόσο μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτή η βία φαίνεται να έχει ηρεμήσει προς το παρόν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι θα υποχωρήσει. Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, τα καρτέλ συνήθως αντιδρούν με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι μια επίδειξη δύναμης, που στοχεύει στην αποτροπή των αρχών από το να πραγματοποιήσουν περισσότερες επιδρομές - αυτό ακριβώς συνέβη.

Το δεύτερο είναι συχνά οι μάχες ανάμεσα σε φατρίες εντός του ίδιου καρτέλ ή οι πόλεμοι για την κυριαρχία άλλων καρτέλ που προσπαθούν να εισβάλουν στην περιοχή - κάτι για το οποίο ήδη μιλούν τα μέλη των συμμοριών. Το τρίτο είναι να ξεκινήσει πόλεμος εναντίον της μεξικανικής κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας της.

Δεν θα ήταν κάτι σαν αυτό που είδαμε τις τελευταίες 24 ώρες. Θα ήταν κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Αυτό αναμφίβολα απασχολεί την κυβέρνηση. Ο «Ελ Μέντσο» ήταν επικεφαλής του καρτέλ Jalisco New Generation, ενα από τα λίγα στα οποία δεν κατάφερε να έχει πρόσβαση όσο καλύπτει τους πολέμους των ναρκωτικών στο Μεξικό, λέει ο Στιούαρτ Ράμσι του Sky News.

Το καρτέλ CJNG είναι διαβόητο για τη βία και την αναξιοπιστία του, και οι μεσάζοντές στο Μεξικό προειδοποιούσαν πάντα τους ρεπόρτερ να μην προσπαθήσουν καν να το πλησιάσουν, αν και το έχουν προσπαθήσει, αλλά με μικρή επιτυχία.

Αυτό το καρτέλ, μαζί με το καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα, είναι ο κορυφαίος παραγωγός μιας σειράς παράνομων ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της οπιοειδούς φαιντανύλης, ενός ναρκωτικού που παρασκευάζεται κυρίως στο Μεξικό και εξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σκοτώνει χιλιάδες χρήστες κάθε χρόνο.

Ακριβώς επειδή ο αρχηγός του σκοτώθηκε , δεν σημαίνει ότι η «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» ως καρτέλ έχει σχεδόν τελειώσει. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην Κολομβία, τον Ισημερινό, τη Βενεζουέλα και το Μεξικό - και από τότε που συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση του Μεξικού έχει δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση να μεταφέρει τον πόλεμο στα καρτέλ εντός του Μεξικού και να δείξει κάποια αποτελέσματα.

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανότατα θα μειώσει μέρος της πίεσης που ασκείται στην Κλαούντια Σάινμπαουμ, την πρόεδρο του Μεξικού.

Αλλά καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου δεν απέχει πολύ, και το Μεξικό, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, να είναι η διοργανώτρια χώρα, η κυβέρνηση της προέδρου Σάινμπαουμ πρέπει να περιορίσει τις επιπτώσεις από αυτό πολύ γρήγορα, διαφορετικά οι άνθρωποι μπορεί να μην ρισκάρουν να πάνε στο Μεξικό.

