Mεξικό: Το κύμα βίας μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» απειλεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Το κύμα βίας που προκάλεσε η δολοφονία του διαβόητου Μεξικανού βαρόνου ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» θα μπορούσε να επηρεάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 

Newsbomb

Mεξικό: Το κύμα βίας μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» απειλεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

Η Εθνοφρουρά περιπολεί την περιοχή έξω από την έδρα του Γενικού Εισαγγελέα στην Πόλη του Μεξικού μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο».

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

To Mεξικό κινδυνεύει με περαιτέρω αιματοχυσία μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο», επικεφαλής του «διαβόητα βίαιου» καρτέλ ναρκωτικών Jalisco New Generation (CJNG). Οι αρχές σίγουρα περίμεναν μια βίαιη αντίδραση μετά τη δολοφονία του αρχηγού σε ένα από τα ισχυρότερα καρτέλ της χώρας.

Αλλά είναι πιθανό να έχουν εκπλαγεί από την κλίμακα της βίας σε τόσο μεγάλο μέρος της χώρας. Αυτή η βία φαίνεται να έχει ηρεμήσει προς το παρόν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι θα υποχωρήσει. Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, τα καρτέλ συνήθως αντιδρούν με τρεις τρόπους. Ο πρώτος είναι μια επίδειξη δύναμης, που στοχεύει στην αποτροπή των αρχών από το να πραγματοποιήσουν περισσότερες επιδρομές - αυτό ακριβώς συνέβη.

Το δεύτερο είναι συχνά οι μάχες ανάμεσα σε φατρίες εντός του ίδιου καρτέλ ή οι πόλεμοι για την κυριαρχία άλλων καρτέλ που προσπαθούν να εισβάλουν στην περιοχή - κάτι για το οποίο ήδη μιλούν τα μέλη των συμμοριών. Το τρίτο είναι να ξεκινήσει πόλεμος εναντίον της μεξικανικής κυβέρνησης και των δυνάμεων ασφαλείας της.

Δεν θα ήταν κάτι σαν αυτό που είδαμε τις τελευταίες 24 ώρες. Θα ήταν κάτι πολύ πιο οργανωμένο. Αυτό αναμφίβολα απασχολεί την κυβέρνηση. Ο «Ελ Μέντσο» ήταν επικεφαλής του καρτέλ Jalisco New Generation, ενα από τα λίγα στα οποία δεν κατάφερε να έχει πρόσβαση όσο καλύπτει τους πολέμους των ναρκωτικών στο Μεξικό, λέει ο Στιούαρτ Ράμσι του Sky News.

Το καρτέλ CJNG είναι διαβόητο για τη βία και την αναξιοπιστία του, και οι μεσάζοντές στο Μεξικό προειδοποιούσαν πάντα τους ρεπόρτερ να μην προσπαθήσουν καν να το πλησιάσουν, αν και το έχουν προσπαθήσει, αλλά με μικρή επιτυχία.

Αυτό το καρτέλ, μαζί με το καρτέλ ναρκωτικών της Σιναλόα, είναι ο κορυφαίος παραγωγός μιας σειράς παράνομων ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της οπιοειδούς φαιντανύλης, ενός ναρκωτικού που παρασκευάζεται κυρίως στο Μεξικό και εξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου σκοτώνει χιλιάδες χρήστες κάθε χρόνο.

Ακριβώς επειδή ο αρχηγός του σκοτώθηκε , δεν σημαίνει ότι η «Νέα Γενιά του Χαλίσκο» ως καρτέλ έχει σχεδόν τελειώσει. Ο πόλεμος κατά των ναρκωτικών του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει επικεντρωθεί κυρίως στην Κολομβία, τον Ισημερινό, τη Βενεζουέλα και το Μεξικό - και από τότε που συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση του Μεξικού έχει δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση να μεταφέρει τον πόλεμο στα καρτέλ εντός του Μεξικού και να δείξει κάποια αποτελέσματα.

Ο θάνατος του «Ελ Μέντσο» θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την κυβέρνηση Τραμπ και πιθανότατα θα μειώσει μέρος της πίεσης που ασκείται στην Κλαούντια Σάινμπαουμ, την πρόεδρο του Μεξικού.

Αλλά καθώς το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου δεν απέχει πολύ, και το Μεξικό, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, να είναι η διοργανώτρια χώρα, η κυβέρνηση της προέδρου Σάινμπαουμ πρέπει να περιορίσει τις επιπτώσεις από αυτό πολύ γρήγορα, διαφορετικά οι άνθρωποι μπορεί να μην ρισκάρουν να πάνε στο Μεξικό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R πάει για ρεκόρ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας «βόμβα» στις ΗΠΑ: «Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή - Μπλακ άουτ και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα λόγω των βροχών

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό και παρασύρθηκε από φορτηγό

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Το κύμα βίας μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» απειλεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη Νέα Μάκρη τα επόμενα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν σε Ύδρα και Μαραθώνα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε χώρο που χρησιμοποιούν αντιεξουσιαστές

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προφίλ των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα - Τι μαθαίνουμε για το νέο κόμμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ο Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του - Η στιγμή που φεύγει από το αστυνομικό τμήμα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Το αποτύπωμα μιας σύγκρουσης σε εξέλιξη - Δείτε το αφιέρωμα του Newsbomb.gr

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε χώρο που χρησιμοποιούν αντιεξουσιαστές

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προφίλ των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα - Τι μαθαίνουμε για το νέο κόμμα

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό και παρασύρθηκε από φορτηγό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ