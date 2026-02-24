Μεξικό: «Ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα» λέει Ελληνίδα κάτοικος μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

Στρατιώτες σε έλεγχο δρόμου που οδηγεί στο Tapalpa, τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2023, μία ημέρα μετά την εξόντωση του βαρόνου των ναρκωτικών «Ελ Μέντσο».

«Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα φόβο» δήλωσε Ελληνίδα κάτοικος του Μεξικό, περιγράφοντας τις συνθήκες «πολέμου» που επικρατούν στο Μεξικό μετά την εξόντωση του βαρόνου ναρκωτικών Νεμέσιο Ρουμπέν Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Μιλώντας στην ΕΡΤ η Κωνσταντίνα Μπούλη, που διαμένει εδώ και δύο χρόνια στη Γουαδαλαχάρα εξήγησε «Από το πρωί της Κυριακής όλα έδειχναν φυσιολογικά. Ωστόσο, γύρω στις 10 άρχισα να λαμβάνω μηνύματα από φίλους και συνεργάτες που με προειδοποιούσαν να μην βγω από το σπίτι, καθώς σημειώνονταν επεισόδια».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Λίγη ώρα αργότερα, τα τοπικά δίκτυα μετέδιδαν εικόνες από φλεγόμενα οχήματα σε κεντρικές λεωφόρους της πόλης. Αναφορές έκαναν λόγο για εμπρησμούς σε πρατήρια καυσίμων και επιθέσεις σε σούπερ μάρκετ. Περίπου στις 14:00 (τοπική ώρα), ο κυβερνήτης της πολιτείας του Χαλίσκο απηύθυνε επίσημη σύσταση προς τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας»

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Μπούλη για πρώτη φορά ένιωσε φόβο στο Μεξικό. «Μόλις βγήκε η ανακοίνωση, κλειστήκαμε όλοι στα σπίτια μας και κλειδώθηκαν οι είσοδοι των κτιρίων. Ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα πραγματικό φόβο εδώ. Δεν είχα νιώσει ποτέ φόβο. Ήταν η πρώτη μου επαφή με κάτι τόσο άμεσο και αυτό με σόκαρε».

Όπως επισημαίνει επικρατεί πλέον ηρεμία, αλλά ακόμα δεν επανέλθει στους κανονικούς ρυθμούς. «Τη Δευτέρα καταγράφεται σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης. Το πρωί επικρατούσε ησυχία, αν και τα περισσότερα καταστήματα παρέμειναν κλειστά. Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις, οι επιχειρήσεις αναμένεται να επαναλειτουργήσουν σταδιακά, ενώ τα σχολεία προγραμματίζεται να ανοίξουν από την Τετάρτη».

