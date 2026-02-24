Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών
Μπαρούτι μυρίζει στο Μεξικό αφού οι αρχές ασφαλείας σκότωσαν τον βαρόνο ναρκωτικών «Ελ Μέντσο» τον αρχηγό του πιο σκληρού καρτέλ της χώρας, με την ονομασία «Νέα Γενιά του Γιαλίσκο».

Οι άνδρες του «Ελ Μέντσο», οι οποίοι είναι στρατιωτικά εξοπλισμένοι, συνεχίζουν και σήμερα να μπλοκάρουν δρόμους σε μεγάλες πόλεις στο Μεξικό και σποραδικά συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο με πλάνα από την επιχείρηση του στρατού στα βουνά για τη σύλληψη του «Ελ Μέντσο»

Ωστόσο για ένα καρτέλ που είναι γνωστό για την ακραία βία που χρησιμοποιεί εναντίον των αντιπάλων του αυτή η εικόνα προκαλεί ανησυχία. Οι ειδικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει το καρτέλ να προχωράει σε πραγματικά αντίποινα για τον θάνατο του αρχηγού του.

Μεξικό καρτέλ ναρκωτικών Γιαλίσκο

Μέλη του καρτέλ «Νέα Γενιά του Γιαλίσκο» (JNGC).

El Pais

Όπως εξηγεί ο ειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος Στίβεν Ντάντλεϊ το καρτέλ όμως δεν προχώρησε σε επιθέσεις στις πόλεις που απέκλεισε. «Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, γιατί στην πραγματικότητα δεν χτύπησαν κανένα δύσκολο στόχο. Δεν επιτέθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αστυνομικά τμήματα ή κάτι παρόμοιο. Οπότε, πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με τον φόβο, τον έλεγχο του χώρου. Πρόκειται για μια έμμεση δήλωση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν», είπε στο NPR ο Ντάντλεϊ.

Για τις αναφορές ότι το καρτέλ χρησιμοποιεί στρατιωτικό εξοπλισμό με τανκς και drones ο Ντάντλεϊ τόνισε «σε ορισμένες περιοχές του Μεξικού, εδώ και χρόνια, γίνονται μάχες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μάχες πρώτης γραμμής πολέμου. Όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς τους, κάτι που τους έχει καταστήσει την πιο ισχυρή οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό εδώ και αρκετό καιρό».

Τι γνωρίζουμε για το καρτέλ CJNG

Θωρακισμένα οχήματα, τανκς, πολυβόλα, στολές παραλλαγής, αλεξίσφαιρα και πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό έχουν τα μέλη του καρτέλ «Νέα Γενιά του Γιαλίσκο»

Το καρτέλ χαρακτηρίζεται από ακραία βία τόσο εναντίον αντίπαλων καρτέλ όσο και κατά των δυνάμεων ασφαλείας του Μεξικού. Ξεκίνησε την λειτουργία του το 2009 και προήλθε από τη διάσπαση που έγινε στο καρτέλ ναρκωτικών Μιλένιο. Διατηρεί στρατόπεδα εκπαίδευσης για τα νέα μέλη του και είναι γνωστό ότι στα χτυπήματά του χρησιμοποιεί drones και ρουκέτες.

Μετά από μάχη με το αντίπαλο καρτέλ «Λα Ρεζιστένσια» κατάφερε να πάρει το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών του καρτέλ Μιλένιο. Υπολογίζεται ότι από το εμπόριο κοκαΐνης το καρτέλ κερδίζει ετησίως 8 δισ. δολάρια και ακόμη 4,6 δισ. δολάρια από την διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.

Το καρτέλ «Νέα Γενιά του Γιαλίσκο» (JNGC) έχει πάρει μέρος σε αρκετές σφαγές στο παρελθόν και γι’ αυτό εκφράζονται φόβοι ότι τα μέλη του μπορούν να ανοίξουν έναν μεγάλο κύκλο αίματος στο Μεξικό προκειμένου να εκδικηθούν τον θάνατο του αρχηγού τους.

Το κενό εξουσίας στο καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» ήλεγχε τα πάντα και για αρκετούς έμοιαζε με δικτάτορα μίας χώρας. Σε αυτή την φάση δεν είναι ξεκάθαρο ποιος θα είναι ο διάδοχος του ή αν θα υπάρξει διαδοχή στην ηγεσία του καρτέλ. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν αυτά τα καρτέλ «έσπαγαν» σε μικρότερες ομάδες και έδιναν μάχη για να πάρουν μερίδιο του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών.

Το καρτέλ του Γιαλίσκο έχει παρουσία σε τουλάχιστον 2ο από τις 32 πολιτείες του Μεξικού και δραστηριοποιείται σε σχεδόν όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (DEA). Αλλά είναι επίσης μια παγκόσμια οργάνωση και η απώλεια του ηγέτη της θα μπορούσε να γίνει αισθητή πολύ πέρα από τα σύνορα του Μεξικού.

Μεξικό στρατός μάχη καρτέλ

Μέλη των αρχών ασφαλείας του Μεξικού σε έναν μπλοκαρισμένο δρόμο. 23 Φεβρουαρίου 2026

ΑΡ

Ο αναλυτής ασφαλείας Ντέβιντ Σοσέδο δήλωσε ότι αν οι συγγενείς του «Ελ Μέντσο» αποφασίσουν να αναλάβουν τον έλεγχο του καρτέλ, η βία που παρατηρήθηκε την Κυριακή θα μπορούσε να συνεχιστεί προκειμένου να πάρουν εκδίκηση για τον θάνατό του. Ωστόσο αν τρίτα πρόσωπα πάρουν τον έλεγχο του καρτέλ υπάρχει η εκτίμηση ότι θα θέλουν να γυρίσουν σελίδα και να επιστρέψουν στις παράνομες δραστηριότητες της διακίνησης ναρκωτικών.

Ωστόσο ο μεγαλύτερος φόβος είναι το καρτέλ να στραφεί σε μία βία κατά πάντων και κυρίως των αρχών ασφαλείας του Μεξικού. Θα μπορούσαν να αποφασίσουν να «ξεκινήσουν επιθέσεις ναρκοτρομοκρατίας... και να δημιουργήσουν ένα σενάριο παρόμοιο με αυτό που έζησε η Κολομβία τη δεκαετία του 1990», μια πλήρη επίθεση κατά της κυβέρνησης με «αυτοκίνητα-βόμβες, δολοφονίες και επιθέσεις σε αεροσκάφη», ανέφερε ο Ντέβιντ Σοσέδο.

Αποκλεισμένοι τουρίστες και κάτοικοι

Χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Βρετανία έχουν ζητήσει από τους υπηκόους τους που βρίσκονται στο Μεξικό να παραμείνουν κλεισμένοι στα σπίτια τους και στα ξενοδοχεία. Χθες τα μαγαζιά και τα σχολεία στις μεγαλύτερες πόλεις παρέμειναν κλειστά υπό τον φόβο ένοπλων συγκρούσεων.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έμειναν εγκλωβισμένοι όλη τη νύχτα στο ζωολογικό κήπο της Γκουανταλαχάρα και κοιμήθηκαν σε τουριστικά λεωφορεία. Οικογένειες έμειναν εγκλωβισμένες, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους σε γειτονικές πολιτείες όπως η Σακατέκας και η Μιτσοακάν, είπε ο Λουίς Σότο Ρεντόν, διευθυντής του ζωολογικού κήπου.

«Αποφασίσαμε να αφήσουμε τους ανθρώπους να μείνουν μέσα στο ζωολογικό κήπο για την ασφάλειά τους», είπε ο Σότο. «Έχουμε όλους, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένους».

Μεξικό καρτέλ Ελ Μέντσο

Τα μέλη του καρτέλ του «Ελ Μέντσο» πυρπόλησαν λεωφορεία και αυτοκίνητα. 23 Φεβρουαρίου 2026

ΑΡ

Ο Χοσέ Λουίς Ραμίρεζ, ένας 54χρονος βρισκόταν στην μεγάλη ουρά σε ένα φαρμακείο τη Δευτέρα. Οι οικογένειες αγόραζαν τρόφιμα, φάρμακα, νερό, πάνες και βρεφικό γάλα από τους φαρμακοποιούς μέσα από μια αλυσίδα στην πόρτα.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Ραμίρεζ έβγαινε από το σπίτι του από τότε που ξέσπασαν οι συγκρούσεις. «Δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά να είμαστε ψύχραιμοι, όπως λένε, και να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα όπως έρχονται», είπε ο 54χρονος.

Η 43χρονη φύλακας ασφαλείας σε ξενοδοχείο στη Γκουανταλαχάρα, Ίρμα Χερνάντες, συνήθως χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς για να πάει στη δουλειά της, αλλά τα χθες τα λεωφορεία δεν βγήκαν στους δρόμους. Τελικά οι εργοδότες της έστειλε ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο για να την μεταφέρει στην δουλειά της. Η οικογένειά της, όπως είπε, έμενε στο σπίτι καθώς φοβόταν πολύ να κυκλοφορήσει.

Ελ Μέντσο

Ποιος ήταν ο «Ελ Μέντσο»

Ο Οσεγκέρα Θερβάντες, γνωστός στον κόσμο των ναρκωτικών ως «Ελ Μέντσο», ήταν 59 ετών και καταγόταν από την δυτική πολιτεία Μιτσοακάν. Οι δεσμοί του με το οργανωμένο έγκλημα εκτιμάται ότι ξεκίνησαν πριν από τρεις δεκαετίες.

Το 1994, δικάστηκε για διακίνηση ηρωίνης στις ΗΠΑ και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Απελάθηκε στο Μεξικό και αμέσως μετά ανέβηκε γρήγορα στην ιεραρχία του υποκόσμου του εμπορίου ναρκωτικών της πατρίδας του.

Ελ Μέντσο

Φωτογραφίες από τις συλλήψεις του Ελ Μέντσο το 1986 και το 1989.

Γύρω στο 2009, ίδρυσε το καρτέλ «Νέα Γενιά του Γιαλίσκο», το οποίο έγινε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εγκληματική οργάνωση του Μεξικού, διακινώντας κοκαΐνη, μεθαμφεταμίνες, φεντανύλη και μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις επιχειρήσεις του το καρτέλ είναι γωνστό ότι χρησιμοποιεί drones και αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Το καρτέλ απέκτησε φήμη για τις σκληρές επιθέσεις του εναντίον των μεξικανικών δυνάμεων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου στο Γιαλίσκο το 2015 και της απόπειρας δολοφονίας του αρχηγού της αστυνομίας της Πόλης του Μεξικού, Omar García Harfuch, ο οποίος είναι τώρα ο υπουργός Ασφαλείας.

Μεξικό καρτέλ ναρκωτικών Γιαλίσκο

Μέλη του καρτέλ ναρκωτικών «Νέα Γενιά του Γιαλίσκο».

Cuartoscuro

Πώς σκοτώθηκε ο «Ελ Μέντσο»

Ο «Ελ Μέντσο» σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης για τη σύλληψη του την Κυριακή όταν τα μέλη του καρτέλ του έδωσαν σκληρή μάχη με τις ένοπλες δυνάμεις του Μεξικού.

Ο υπουργός Άμυνας του Μεξικού, Ρικάρντο Τρεβίγια, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο στρατός και η Εθνική Φρουρά ξεκίνησαν μια επιχείρηση στο νότιο τμήμα της πολιτείας Χαλίσκο για να συλλάβουν τον Οσεγκέρα Θερβάντες, με τη συμμετοχή της πολεμικής αεροπορίας και των ειδικών δυνάμεων. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν για μία από τις ερωμένες του Οσεγκέρα Θερβάντες τους οδήγησαν στο κρησφύγετό του, είπε ο υπουργός

Το καρτέλ αντεπιτέθηκε και στην επακόλουθη σύγκρουση, οι ομοσπονδιακές δυνάμεις σκότωσαν οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Οσεγκέρα Θερβάντες και δύο από τους σωματοφύλακές του τραυματίστηκαν και πέθαναν αργότερα κατά τη μεταφορά τους αεροπορικώς στο Μεξικό, δήλωσε ο Τρεβίγια.

Στην περιοχή κατασχέθηκαν εκτοξευτές ρουκετών, που έχουν την ικανότητα να καταρρίψουν αεροσκάφη και να καταστρέψουν θωρακισμένα οχήματα.

Το Μεξικό θέλει να δείξει αποτελέσματα στον Τραμπ

Ο θάνατος του Οσεγκέρα Θερβάντες θα βοηθήσει την κυβέρνηση του Μεξικού να δείξει αποτελέσματα στις ΗΠΑ, οι οποίες ασκούν πίεση στη χώρα να καταδιώξει πιο σκληρά καρτέλ ναρκωτικών. Και οι δύο χώρες δήλωσαν ότι η συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών συνέβαλε στην επιχείρηση της Κυριακής.

Ο «Ελ Μέντσο» αντιμετώπιζε πολλές κατηγορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε προσφέρει αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.

