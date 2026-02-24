Μεξικό: Ο στρατός του καρτέλ ναρκωτικών του «Ελ Μέντσο» - Τανκς, θωρακισμένα οχήματα και πολυβόλα

Θωρακισμένα οχήματα, τανκς, πολυβόλα, στολές παραλλαγής, αλεξίσφαιρα και πλήρη στρατιωτικό εξοπλισμό έχουν τα μέλη του καρτέλ του ναρκο-βαρόνου «Ελ Μέντσο», ο οποίος σκοτώθηκε σε επιχείρηση των δυνάμεων ασφαλείας του Μεξικού.

Το καρτέλ «Νέα Γενιά του Γιαλίσκο» (JNGC) έχει πάρει μέρος σε αρκετές σφαγές στο παρελθόν και γι’ αυτό εκφράζονται φόβοι ότι τα μέλη του μπορούν να ανοίξουν έναν μεγάλο κύκλο αίματος στο Μεξικό προκειμένου να εκδικηθούν τον θάνατο του αρχηγού τους.

Τα μέλη του καρτέλ ναρκωτικών έχουν παρουσία σε 20 πολιτείες στο Μεξικό και μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο» κατάφεραν να αποκλείσουν ολόκληρες πόλεις. Όπως εξηγεί ο ειδικός σε θέματα οργανωμένου εγκλήματος Στίβεν Ντάντλεϊ το καρτέλ όμως δεν προχώρησε σε επιθέσεις σε αυτές τις πόλεις. «Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί, γιατί στην πραγματικότητα δεν χτύπησαν κανένα δύσκολο στόχο. Δεν επιτέθηκαν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αστυνομικά τμήματα ή κάτι παρόμοιο. Οπότε, πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με τον φόβο, τον έλεγχο του χώρου. Πρόκειται για μια έμμεση δήλωση ότι εξακολουθούν να υπάρχουν», είπε στο NPR ο Ντάντλεϊ.

Για τις αναφορές ότι το καρτέλ χρησιμοποιεί στρατιωτικό εξοπλισμό με τανκς και drones ο Ντάντλεϊ τόνισε «σε ορισμένες περιοχές του Μεξικού, εδώ και χρόνια, γίνονται μάχες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως μάχες πρώτης γραμμής πολέμου. Όλα αυτά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς τους, κάτι που τους έχει καταστήσει την πιο ισχυρή οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών στο Μεξικό εδώ και αρκετό καιρό».

Τι γνωρίζουμε για το καρτέλ CJNG

Το καρτέλ χαρακτηρίζεται από ακραία βία τόσο εναντίον αντίπαλων καρτέλ όσο και κατά των δυνάμεων ασφαλείας του Μεξικού. Ξεκίνησε την λειτουργία του το 2009 και προήλθε από τη διάσπαση που έγινε στο καρτέλ ναρκωτικών Μιλένιο. Διατηρεί στρατόπεδα εκπαίδευσης για τα νέα μέλη του και είναι γνωστό ότι στα χτυπήματά του χρησιμοποιεί drones και ρουκέτες.

Μετά από μάχη με το αντίπαλο καρτέλ «Λα Ρεζιστένσια» κατάφερε να πάρει το δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών του καρτέλ Μιλένιο. Υπολογίζεται ότι από το εμπόριο κοκαΐνης το καρτέλ κερδίζει ετησίως 8 δισ. δολάρια και ακόμη 4,6 δισ. δολάρια από την διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης.