Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα

Τους στόχους της κυβέρνησης έθεσε ο πρωθυπουργός

Newsbomb

Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα
© Dimitris Papamitsos / All Rights Reserved
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.

Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα αποφασισθεί από το υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Μαρτίου, ενώ έθεσε τους στόχους της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα.

«Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός, θέτοντας τον πρωταρχικό στόχο της κυβέρνησης.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής

Καλη σας ημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλή Σαρακοστή.

Η σημερινή μας συνεδρίαση αφορά τον προγραμματισμό των παραγωγικών Υπουργείων για το 2026. Οι κεντρικοί στόχοι έχουν ήδη τεθεί και προσδιοριστεί και από τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Η δυναμική συνέχιση των ρυθμών ανάπτυξης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν σταθερά πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έτσι ώστε να μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η συνέχιση των πολύ θετικών αποτελεσμάτων στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να αποκλιμακώνεται ακόμα περισσότερο με σκοπό να φτάσουμε στα ιστορικά χαμηλά.

Αυτό, βέβαια, σε συνδυασμό με μία πιο μακροσκοπική προσέγγιση του τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Είναι δεδομένο ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια πάρα πολλά πράγματα στην αγορά εργασίας και εκτιμώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει και μέσα από την οπτική γωνία του συστήματος εκπαίδευσης, αλλά σίγουρα μέσα από την οπτική των πολιτικών μας για τη μεταλυκειακή εκπαίδευση, αλλά και για την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, όπου νομίζω ότι έχουμε ακόμα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης.

Κεντρικός σκοπός, προφανώς, παραμένει και η αντιμετώπιση του επίμονου προβλήματος της ακρίβειας. Πιστεύω ότι με τη δημιουργία της Ανεξάρτητης Αρχής για τον καταναλωτή κάνουμε σημαντικά βήματα έτσι ώστε να έχουμε μία καλύτερη κατανόηση του τι πραγματικά συμβαίνει σήμερα στην αγορά, με δυνατότητα στοχευμένων παρεμβάσεων εκεί όπου η Αρχή θα κρίνει ότι είναι απαραίτητο.

Και βέβαια, ως προς την γενικότερη δημοσιονομική πορεία, νομίζω ότι η απαρέγκλιτη εκτέλεση του προϋπολογισμού, με την επίτευξη των στόχων σχετικά με τα πρωτογενή πλεονάσματα αλλά και τους στόχους της αποκλιμάκωσης του χρέους, είναι το πλαίσιο το οποίο δημιουργεί το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές μας.

Οι πολίτες, ήδη, είδαν τα πρώτα αποτελέσματα των σημαντικών μειώσεων στους φορολογικούς συντελεστές, έτσι όπως αυτοί νομοθετήθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους. Δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, ειδικά αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερα παιδιά και ειδικότερα οι νέοι, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές αυτές έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο δικό τους διαθέσιμο εισόδημα.

Και βέβαια, εκκρεμεί ακόμα η νέα αύξηση - αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, η οποία και θα αποφασιστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο στα τέλη του Μαρτίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: «Η Ελλάδα θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 77χρονος έβαλε τέλος στη ζωή του - Αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Νέα έκθεση παθολόγων θα αποδείξει ότι δολοφονήθηκε, λέει ο αδελφός του

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Οι Αρχές βρήκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα του 85χρονου που απήχθη κατά λάθος από το σπίτι του

13:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 11 προσθήκες Δούκα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την τοπική αυτοδιοίκηση: «Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων, απόδοση ΕΝΦΙΑ στους δήμους»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Σύλληψη 46χρονου για διακίνηση 6,9 κιλών κάνναβης και παράνομη οπλοκατοχή

13:24ΦΑΡΜΑΚΟ

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής: Επικίνδυνο για την καρδιά, περιέχει φαρμακευτική ουσία

13:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιόδρας: Ζητά από την Κομισιόν προστασία των καταναλωτών από επικίνδυνα προϊόντα ηλεκτρονικών αγορών

13:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΔΜΗΕ: Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον Netflix: Ζήτησε απόλυση στελέχους - Αρνήθηκε το αφεντικό του γίγαντα του streaming

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Νέα απάτη με λεία χρυσαφικά - Συνελήφθη 22χρονη - Αναζητούνται οι συνεργοί

13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι μειώσεις φορολογικών συντελεστών έχουν πραγματικό αποτύπωμα στο διαθέσιμο εισόδημα

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

13:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θρήνος στον Ολυμπιακό: Πέθανε ο Σωτήρης Γκαβέζος, μέλος της ομάδας που νίκησε τη Σάντος του Πελέ

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε εκκένωσε την κατοικία του για τρεις ώρες λόγω απειλής για βόμβα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:00LIFESTYLE

Αυτή η Τσικνοπέμπτη είχε exclusive BBQ event Newsbomb.gr x The Eaters και αυθεντική γεύση ΠΙΝΔΟΣ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:42ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη από 20 Ρομά: Έκλεισε την επιχείρησή του ο περιπτεράς - «Δεν αξίζει τον κόπο να κινδυνεύει η ζωή μου»

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Ποινική δίωξη εις βάρος του γνωστού μάνατζερ για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

13:08LIFESTYLE

Η κατάρα των Καραντάιν: Από τον θάνατο του «Kill Bill» στην αυτοκτονία του Ρόμπερτ

12:53ΚΟΣΜΟΣ

«Χαρτογράφηση» των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή: Οι αριθμοί πίσω από τις απειλές Τραμπ κατά του Ιράν - Χάρτες και διαγράμματα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αλλαγές στον ΚΟΚ: Νέο όριο ταχύτητας φέρνει πρόστιμα που φτάνουν μέχρι και τα 700 ευρώ

13:47ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Τουρίστες περιγράφουν τη βία των καρτέλ - «Aγκάλιασε τα κορίτσια για μένα, θα πεθάνω»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ