Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Η κυβέρνηση βρίσκεται στην τελική ευθεία για την παρουσίαση μέτρων που θα περιορίζουν την πρόσβαση παιδιών έως 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες στο υπουργικό συμβούλιο που πρόκειται να συνεδριάσει αυτή την εβδομάδα υπό την προεδρία του πρωθυπουργού.

Το στίγμα έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη στο Νέο Δελχί, όπου υπογράμμισε ότι η προστασία των ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα ετοιμάζεται να ανακοινώσει τη δική της ρύθμιση σχετικά με την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων και εφήβων στα social media.

Θα υπάρχουν κυρώσεις;

Στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιούνται διαδοχικές συσκέψεις με τη συμμετοχή των αρμόδιων υπουργείων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο που θα είναι τόσο αποτελεσματικό όσο και συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Βασική επιδίωξη είναι το μέτρο να έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και όχι τιμωρητικό, αποφεύγοντας κυρώσεις προς γονείς ή παιδιά. Παράλληλα, εξετάζεται στενά η συμβατότητα με τους κανόνες της Ε.Ε. περί ελεύθερης αγοράς, ώστε να μην υπάρξουν νομικά προσκόμματα. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται όλες οι νομικές ενέργειες με στόχο το μέτρο να είναι προστατευτικό χωρίς κυρώσεις.

Σε ποιες πλατφόρμες θα μπει κόφτης;

Πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο; Στο επίκεντρο της ρύθμισης βρίσκονται πλατφόρμες όπως το Facebook, το Instagram, το TikTok και το Twitter. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να στηριχθεί και στο Kids Wallet, την ψηφιακή εφαρμογή του Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω της οποίας μπορεί να γίνεται επιβεβαίωση ηλικίας και ενεργοποίηση φίλτρων στις συσκευές.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να υπάρξει συνεργασία με τις ίδιες τις πλατφόρμες, χωρίς συγκρουσιακή προσέγγιση, μεταφέροντας σε αυτές σημαντικό μέρος της ευθύνης για την αυστηρή ταυτοποίηση χρηστών. Παράλληλα, επιδιώκεται η ενεργή στήριξη των γονέων, καθώς θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία της ρύθμισης.

Στο στόχαστρο μπαίνουν, εκτός από τα κοινωνικά δίκτυα, οι πλατφόρμες τζόγου, αυτές που αφορούν την online πώληση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ, ενώ φυσικά θα φιλτράρονται και όσες έχουν πορνογραφικό υλικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν εκτός της ρύθμισης δεν θα μείνουν ούτε τα παιδιά πάνω από 15 ετών ως 18 ετών. Και σε αυτές τις ηλικίες θα υπάρξει ειδική μέριμνα αφού πρόθεση είναι να ενεργοποιηθούν αυξημένες ρυθμίσεις προστασίας ενώ υπάρχει η σκέψη να μπει κόφτης τις νυχτερινές ώρες από τις 24:00 έως τις 06:00 το πρωί.

Το μεγάλο αγκάθι στην όλη διαδικασία είναι μεταξύ άλλων ότι δεν μπορούν να μπουν περιορισμοί στην ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω των διαφόρων εφαρμογών που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κι αυτό είναι ένα ζήτημα που απασχολεί σοβαρά όλους τους ειδικούς.

Κάν' το όπως στη... Γαλλία

Στο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου λαμβάνεται υπόψη και το παράδειγμα της Γαλλίας, όπου έχει εγκριθεί αντίστοιχη νομοθετική πρωτοβουλία από την Εθνοσυνέλευση και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη Γερουσία. Το βασικό νομικό επιχείρημα αφορά την αδυναμία ανηλίκων κάτω των 15 ετών να συνάπτουν έγκυρη συναίνεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας δεδομένων.

Το τελικό σχέδιο νόμου εκτιμάται ότι θα τεθεί σύντομα προς συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ δεν αποκλείεται οι ανακοινώσεις να γίνουν σε ειδική εκδήλωση από τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Οι συνομιλητές του Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρουν ότι έχει πάρει προσωπικά την προστασία των ανηλίκων από τους πολλαπλούς κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένοι στο διαδίκτυο οι έφηβοι, καθώς έχει τρία παιδιά και γνωρίζει από πρώτο χέρι τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωποι οι ανήλικοι στην εποχή της «έκρηξης» των social media.

