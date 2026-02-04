Απαγορεύει άμεσα τα social media κάτω των 15 ετών η κυβέρνηση-Μέσω kids wallet η ταυτοποίηση ηλικίας

Το επόμενο διάστημα αναμένονται από την πλευρά της κυβέρνησης οι ανακοινώσεις για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά, πιθανότατα κάτω των 15.

Η Ελλάδα εξάλλου είναι η πρώτη και η μόνη χώρα που έχει προχωρήσει τις τεχνικές διαδικασίες ήδη από φθινόπωρο με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να έχει παρουσιάσει το kids wallet το οποίο και είναι πλέον διαθέσιμο για όλους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται σύντομα να κάνει τις σχετικές ανακοινώσεις εξετάζοντας κάποια σενάρια όσον αφορά την ηλικία των χρηστών όπως να υπάρχει σταδιακή και συγκεκριμένη χρήση για τα παιδιά 12 με 15 και πλήρης απαγόρευση για κάτω των 15, ενώ ανοιχτό είναι η απαγόρευση να ισχύσει ακόμα και κάτω των 16. Για τον προσδιορισμό της ηλικίας πάντως αναμένεται και η εισήγηση της ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας.

Η Αυστραλία πρόσφατα ανακοίνωσε την απαγόρευση χρήσης των σόσιαλ μίντια στα παιδιά κάτω των 16 αναγκάζοντας τις πλατφόρμες να κλείσουν περίπου 5 εκατομμύρια λογαριασμούς ενώ το μοντέλο αυτό ακολουθεί η Ισπανία και η Γαλλία. Σύμφωνα με πληροφορίες η επόμενη χώρα που θα προχωρήσει σε ανάλογα μέτρα θα είναι η Ιταλία.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ενημερώσει εδώ και καιρό τις πλατφόρμες για τις προθέσεις της κυβέρνησης επισημαίνοντας πως η ταυτοποίηση της ηλικίας των χρηστών θα μπορεί και θα πρέπει να γίνεται μέσα από το kids wallet, τον μόνο επίσημο μηχανισμό επιβεβαίωσης ηλικίας που ακολουθεί την επίσημη ευρωπαϊκή από τον Νοέμβριο και που κάποια στιγμή θα υιοθετηθεί και από τις άλλες χώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες οι εταιρίες έχουν δείξει διάθεση συνεργασίας, μέχρι τώρα όμως δηλώνουν πως εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα θέλοντας προφανώς να κερδίσουν χρόνο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως φαίνεται διατεθειμένος να προχωρήσει άμεσα στο μέτρο αυτό που, μαζί με τη χρήση της τεχνολογίας για την πιστοποίηση της ηλικίας έτσι ώστε καπνικά προϊόντα και αλκοόλ να μην πωλούνται σε ανήλικα, έρχεται να συμπληρώσει μια πολιτική που στόχο έχει την προστασία των παιδιών.

