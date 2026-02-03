Reuters: Η Ελλάδα θα ανακοινώσει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Η Ελλάδα φαίνεται ότι είναι έτοιμη να ανακοινώσει «μπλόκο» στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 15 ετών.

Σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή που επικαλείται το Reuters η χώρα μας είναι «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει την απαγόρευση.

Να σημειωθεί ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει παγκόσμια δράση για την προστασία των παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τότε ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και την απαγόρευση της χρήσης σε συγκεκριμένες ηλικίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών και θα θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τους επικεφαλής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης προσωπικά υπεύθυνους για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.

Παράλληλα το κοινοβούλιο της Γαλλίας ψήφισε την περασμένη εβδομάδα πρόταση νόμου που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ανήλικους κάτω από 15 ετών. Το ίδιο ετοιμάζεται να πράξει και η Πορτογαλία καθώς έχει κατατεθεί πρόταση νόμου στη Βουλή για απαγόρευση της χρήσης σε παιδιά κάτω των 16 ετών.

Διαβάστε επίσης