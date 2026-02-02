Πορτογαλία: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών

Ο νόμος που κατατέθηκε στο κοινοβούλιο προβλέπει ότι οι έφηβοι ηλικίας 13 έως 16 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους

Πορτογαλία: Ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στους εφήβους κάτω των 16 ετών
Μετά την Αυστραλία και τη Γαλλία, η Πολωνία ενδέχεται σύντομα να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους κάτω των 16 ετών, σύμφωνα με πρόταση νόμου που κατατέθηκε σήμερα στο κοινοβούλιο.

"Η ψηφιακή ενηλικίωση για την αυτόνομη πρόσβαση στις πλατφόρμες, τις υπηρεσίες, τα παιχνίδια και τις εφαρμογές που στοχοθετούνται από τον παρόντα νόμο ορίζεται στα 16 έτη", τονίζεται στο κείμενο που παρουσίασαν βουλευτές του κυβερνώντος δεξιού κόμματος.

Ο νόμος αυτός προβλέπει επίσης ότι οι έφηβοι ηλικίας από 13 έως 16 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων τους, και ότι οι πλατφόρμες αυτές υποχρεούνται να εισαγάγουν ένα σύστημα εξακρίβωσης της ηλικίας και της γονικής άδειας συμβατό με τα λογισμικά που χρησιμοποιεί η πορτογαλική διοίκηση.

"Η εξειδικευμένη βιβλιογραφία και τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα έδειξαν η πρόωρη χρήση των πηγών αυτών, πριν από τα 16 έτη, μπορεί να υπονομεύσει τη φυσιολογική κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς αποδεικνύεται ολοένα και πιο εθιστική και πιο επιζήμια", σημειώνουν οι βουλευτές που υπέβαλαν αυτή την πρόταση νόμου σε ένα εισαγωγικό κείμενο.

Η συζήτηση σε σχέση με την ψηφιακή ενηλικίωση, δηλαδή με τη θέσπιση ελάχιστης ηλικίας για την ψηφιακή παρουσία των παιδιών, διαδίδεται στην Ευρώπη, από τότε που η Αυστραλία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους εφήβους κάτω των 16 ετών.

Το γαλλικό κοινοβούλιο ψήφισε την περασμένη εβδομάδα πρόταση νόμου που απαγορεύει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στους ανήλικους κάτω από 15 ετών, ένα μέτρο για την προστασία της υγείας των εφήβων, το οποίο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση.

Μαζί με τη Γαλλία, η Δανία, η Ελλάδα και η Ισπανία υποστηρίζουν επίσης μια απαγόρευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

