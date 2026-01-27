Γαλλία: Η Εθνοσυνέλευση ενέκρινε νόμο για την απαγόρευση social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών

Από την 1η Σεπτεμβρίου παιδιά και έφηβοι θα είναι «επιτέλους προστατευμένοι», σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Η Εθνοσυνέλευση (κάτω Βουλή) του γαλλικού κοινοβουλίου υιοθέτησε τα ξημερώματα της Τρίτης (27/1) σχέδιο νόμου που απαγορεύει τη χρήση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών, με στόχο την προστασία της υγείας τους.

Το κείμενο, το οποίο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, εγκρίθηκε με 130 ψήφους υπέρ έναντι 21 κατά και πλέον παραπέμπεται στη Γερουσία.

Σε περίπτωση οριστικής υιοθέτησής του, η Γαλλία θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θα επιβάλει ηλικιακό όριο πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μεγάλο βήμα»

Υπέρ του μέτρου τάχθηκε δημόσια ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X χαρακτήρισε την απόφαση της Εθνοσυνέλευσης «μεγάλο βήμα» και κάλεσε τη Γερουσία να συνεχίσει τη νομοθετική διαδικασία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε ότι η απαγόρευση ζητείται από την επιστημονική κοινότητα και υποστηρίζεται ευρέως από τη γαλλική κοινωνία, ενώ γνωστοποίησε ότι ζήτησε από την κυβέρνηση την ενεργοποίηση της ταχείας νομοθετικής διαδικασίας, ώστε το μέτρο να τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Όπως υπογράμμισε, στόχος είναι η προστασία των παιδιών από την επιρροή των ψηφιακών πλατφορμών και των αλγορίθμων, τονίζοντας ότι η Γαλλία δεν θέλει «μια αγχώδη γενιά», αλλά μια γενιά που θα πιστεύει στη Δημοκρατία και τις αξίες της χώρας.

«Ο εγκέφαλος των παιδιών μας δεν είναι προς πώληση» ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα όνειρά τους δεν πρέπει να «υπαγορεύονται από αλγόριθμους».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Γαλλία, η οποία πρωτοστατεί στη ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών από το 2018, φιλοδοξεί να γίνει το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος που προχωρά σε ένα τέτοιο μέτρο, καταλήγοντας ότι από την 1η Σεπτεμβρίου παιδιά και έφηβοι θα είναι «επιτέλους προστατευμένοι».

