Unfollow στα social media για τους ανήλικους και στην Ελλάδα - Τι ισχύει στις άλλες χώρες

Έτοιμη να ανακοινώσει μέτρα - «μπλόκο» στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, φέρεται να είναι η κυβέρνηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters την Τρίτη.

Σύμφωνα με ανώτερη κυβερνητική πηγή που επικαλείται το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, η Ελλάδα είναι «πολύ κοντά» στις σχετικές ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται δε ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Protecting Children in the Digital Age», στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει παγκόσμια δράση για την προστασία των παιδιών από την ανεξέλεγκτη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τότε ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να εξετάσει ακόμη και την απαγόρευση της χρήσης σε συγκεκριμένες ηλικίες.

Η επιλογή της κυβέρνησης έρχεται ως συνέχεια μιας τάσης που δείχνει να σχηματίζεται σε πολλές άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη που θέτουν περιορισμούς στην χρήση των ΜΚΔ από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Η Ελλάδα ετοιμάζεται -όπως έχουν κάνει ήδη αρκετές ευρωπαϊκές χώρες- να ακολουθήσει το παράδειγμα της Αυστραλίας, η οποία ήταν η πρώτη χώρα που θέσπισε σειρά περιοριστικών μέτρων για την πρόσβαση ανηλίκων στον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο

Αυστραλία : Καθολική απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών. Απαγορεύεται η δημιουργία και διατήρηση λογαριασμών, με την ευθύνη συμμόρφωσης να βαραίνει τις πλατφόρμες. Πρόστιμα έως 50 εκατ. αυστραλιανά δολάρια. Η ρύθμιση λειτουργεί ως διεθνής «πιλότος».

Γαλλία: Υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας και γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 15 ετών (από Ιούνιο 2023). Πρόστιμα έως 1% των παγκόσμιων εσόδων των εταιρειών. Συζητούνται ακόμη και μέτρα «ψηφιακής απαγόρευσης κυκλοφορίας» για ανηλίκους έως 18 ετών.

Ισπανία : Αύξηση ορίου συγκατάθεσης από τα 14 στα 16 έτη. Αυστηρά μέτρα κατά deepfakes και loot boxes. Εξαγγελία (3/2/26) για πλήρη απαγόρευση πρόσβασης κάτω των 16 ετών και υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας, με αυξημένη λογοδοσία στελεχών πλατφορμών.

Νορβηγία : Σχέδιο αύξησης του ορίου γονικής συναίνεσης από τα 13 στα 15 έτη, εν μέσω υψηλής χρήσης από παιδιά 11 ετών.

Ιταλία : Από το 2018 απαιτείται γονική συναίνεση για παιδιά κάτω των 14 ετών, χωρίς σαφές πλαίσιο κυρώσεων για τις πλατφόρμες.

Νότια Κορέα : Δεν απαγορεύει τα social media, αλλά από τον Μάρτιο 2026 εφαρμόζει καθολική απαγόρευση κινητών και ψηφιακών συσκευών στα σχολεία για την αντιμετώπιση του εθισμού.

Δανία : Σχεδιάζει απαγόρευση για παιδιά κάτω των 15 ετών, με εξαιρέσεις για 13–14 ετών κατόπιν γονικής αξιολόγησης, επικαλούμενη αύξηση άγχους και διάσπασης προσοχής.

Μαλαισία : Από 1η Ιανουαρίου 2026 ισχύει απαγόρευση κοινωνικών δικτύων για παιδιά κάτω των 16 ετών, με υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας.

Πακιστάν : Έχει κατατεθεί νομοσχέδιο για απαγόρευση social media σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών και αυστηρούς ελέγχους ταυτότητας.

Ηνωμένες Πολιτείες : Απουσία ενιαίας ομοσπονδιακής πολιτικής. Υπάρχει μωσαϊκό πολιτειακών νόμων (γονική συναίνεση, χρονικά όρια χρήσης, περιορισμοί στα σχολεία), με αρκετές ρυθμίσεις να κρίνονται στα δικαστήρια.

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο GDPR επιτρέπει στα κράτη-μέλη να ορίζουν όριο ηλικίας άνω των 13 ετών. Δεν προβλέπεται καθολική απαγόρευση, αλλά μέσω του Digital Services Act αυστηροποιείται ο έλεγχος των πλατφορμών. Δοκιμάζεται εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας σε Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία.

