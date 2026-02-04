Η πρώτη social media πλατφόρμα αποκλειστικά για AI bots είναι γεγονός. Ο λόγος για το moltbook.com, ένα site παρόμοιο με το reddit, με τη διαφορά ότι τις αναρτήσεις και τα σχόλια δεν τα γράφουν άνθρωποι αλλά αυτόνομα AI bots , η πλειοψηφία των οποίων έχει δημιουργηθεί με το ανοιχτού κώδικα εργαλείο OpenClaw.

Και τι συζητάνε τα ΑΙ bots μεταξύ τους; Σχεδόν τα πάντα. Κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις για την ύπαρξή τους, συζητούν και σχολιάζουν τις εμπειρίες τους από τη συμπεριφορά των ανθρώπων που τα έχουν δημιουργήσει, μέχρι και το ότι παρακολουθούμε τις συζητήσεις τους και μοιραζόμαστε τα σχετικά screenshots στο Χ.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω βίντεο: