Βρετανία: Άμεση απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών εξετάζει η κυβέρνηση

Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία έχουν επίσης δηλώσει ότι εργάζονται προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης, μετά την παγκόσμια πρωτιά της Αυστραλίας

Βρετανία: Άμεση απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 16 ετών εξετάζει η κυβέρνηση
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Απαγόρευση ίσως και εντός του χρόνου ενδέχεται να επιβάλει το Λονδίνο στη χρήση των social media για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, ακολουθώντας το παράδειγμα της Αυστραλίας, κλείνοντας έτσι ένα «κενό» στη βρετανική νομοθεσία που έχει αφήσει ορισμένα chatbots Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) εκτός κανονισμών ασφαλείας, στο πλαίσιο της προσπάθειας της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει ταχύτερα τους ψηφιακούς κινδύνους.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ξεκίνησε τον περασμένο μήνα διαβούλευση σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών και τώρα εργάζεται για την αλλαγή της νομοθεσίας ώστε να μπορέσουν να υπάρξουν αλλαγές εντός μηνών μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης.

Η Ισπανία, η Ελλάδα και η Σλοβενία έχουν επίσης δηλώσει ότι εργάζονται προς την κατεύθυνση της απαγόρευσης μετά την παγκόσμια πρωτιά της Αυστραλίας που επέβαλε κάτι τέτοιο σε χρήστες κάτω των 16 ετών.

Ο εξονυχιστικός έλεγχος εντάθηκε περαιτέρω από τότε που αποκαλύφθηκε ότι το chatbox ΤΝ, το Grok, του Ίλον Μασκ, παρήγε σεξουαλικοποιημένες εικόνες ανθρώπων χωρίς έγκριση.

Αυξάνεται η πίεση στις πλατφόρμες

Στη Βρετανία, τo νομοσχέδιο του 2023 για τη Διαδικτυακή Ασφάλεια είναι ένα από τα αυστηρότερα καθεστώτα ασφαλείας στον κόσμο, αλλά δεν καλύπτει την κατ΄ιδίαν διάδραση με τα chatbots της Τεχνητής Νοημοσύνης εκτός αν οι χρήστες μοιράζονται πληροφορίες με άλλους χρήστες, ένα νομικό κενό που η υπουργός Τεχνολογίας Λιζ Κένταλ δήλωσε ότι σύντομα θα κλείσει.

Η Βρετανία δεν μπορεί να επιτρέψει να συνεχίσουν να υφίστανται τα ρυθμιστικά κενά καθώς ο νόμος χρειάστηκε σχεδόν οκτώ χρόνια για να ψηφιστεί και να τεθεί σε εφαρμογή, δήλωσε η υπουργός.

"Ανησυχώ γι΄αυτά τα chatbots της ΤΝ...όπως ανησυχεί και ο πρωθυπουργός, σχετικά με τις επιπτώσεις που έχουν στα παιδιά και στη νεολαία", δήλωσε η Κένταλ στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio προσθέτοντας ότι ορισμένα παιδιά συνάπτουν προσωπικές σχέσεις με συστήματα ΤΧ, τα οποία όμως δεν έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών.

Η ίδια είπε ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις προτάσεις της πριν από τον Ιούνιο.

Μιλώντας σήμερα στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης η Κένταλ είπε ότι οι τεχνολογικές εταιρείες θα είναι υπεύθυνες να διασφαλίζουν ότι τα συστήματά τους θα συμμορφώνονται με τον βρετανικό νόμο.

Η κυβέρνηση επίσης θα προχωρήσει σε διαβούλευση σχετικά με τις αλλαγές που απαιτούνται για την αυτοματοποιημένη εφαρμογή διατήρησης δεδομένων σε περίπτωση θανάτου ενός παιδιού, κάτι το οποίο θα επιτρέπει στους ερευνητές να εξασφαλίζουν κρίσιμες διαδικτυακές αποδείξεις, ένα μέτρο το οποίο επί μακρόν επεδίωκαν οι οικογένειες θυμάτων.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα εξεταστούν επίσης πιθανές εξουσίες για την αντιμετώπιση του "ζευγαρώματος αγνώστων" στις κονσόλες παιχνιδιών καθώς επίσης και το μπλοκάρισμα αποστολής και λήψης εικόνων με γυμνό περιεχόμενο.

Τα νέα μέτρα θα κατατεθούν προς εξέταση στη βουλή ως τροπολογία στην υπάρχουσα νομοθεσία σχετικά με το έγκλημα και την προστασία των παιδιών.

Παρότι στοχεύουν στην προστασία των παιδιών, τέτοια μέτρα έχουν συχνά παράπλευρες επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα των ενηλίκων και στη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και έχουν προκαλέσει ένταση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα όρια της ελευθερίας του λόγου και τη ρυθμιστική εμβέλεια.

Ορισμένες μεγάλες πορνογραφικές ιστοσελίδες έχουν μπλοκάρει Βρετανούς χρήστες αντί να πραγματοποιούν ηλικιακούς ελέγχους, αλλά αυτό το μπλοκάρισμα μπορεί να παρακαμφθεί με τη χρήση διαθέσιμων εικονικών ιδιωτικών δικτύων, που η κυβέρνηση σκέφτεται να απαγορεύσει στους ανήλικους.

Πολλοί γονείς και υπέρμαχοι της διαδικτυακής ασφάλειας υποστηρίζουν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά, αλλά όπως είπε η Κένταλ ορισμένες οργανώσεις προστασίας του παιδιού ανησυχούν ότι αυτό θα εξωθήσει τις επιβλαβείς ενέργειες σε λιγότερο ρυθμισμένους χώρους ή θα δημιουργήσει ένα απότομο "χείλος γκρεμού" στα 16.

Η υπουργός πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να έχει ανάγκη έναν νομικό ορισμό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτού τεθεί σε ισχύ η όποια απαγόρευση.

