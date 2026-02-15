Βρετανία: Επιστρατεύουν αγριόγατες για να νικήσουν την εισβολή αρουραίων σε φυλακή

η διοίκηση αναγκάστηκε να επιστρατεύσει «άγριες» γάτες ως το τελευταίο μέσο άμυνας ενάντια στην εισβολή

Βρετανία: Επιστρατεύουν αγριόγατες για να νικήσουν την εισβολή αρουραίων σε φυλακή
Σε μια ασυνήθιστη κίνηση για τα χρονικά του βρετανικού σωφρονιστικού συστήματος, οι υπεύθυνοι της φυλακής Κατηγορίας Γ στο Featherstone στράφηκαν στη φύση για να λύσουν το πρόβλημα της χρόνιας ρύπανσης. Η απόφαση ελήφθη καθώς η κατάσταση με τους αρουραίους είχε φτάσει στο απροχώρητο, με τα τρωκτικά να κατακλύζουν τις πτέρυγες λόγω των συσσωρευμένων απορριμμάτων. Σύμφωνα με την έκθεση του Ανεξάρτητου Συμβουλίου Παρακολούθησης (IMB), οι εγκαταστάσεις ηλικίας 50 ετών βρίσκονται σε κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που ευνοεί την ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή παρασίτων.

Η «βρώμικη» καθημερινότητα πίσω από τα κάγκελα

Οι συνθήκες διαβίωσης στο εσωτερικό της φυλακής περιγράφονται ως ζοφερές, με αναφορές για ακαθαρσίες και έλλειψη βασικών ειδών υγιεινής. Την ίδια ώρα, οι κρατούμενοι συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης πετώντας φαγητά και σκουπίδια από τα παράθυρα των κελιών τους. Όπως ανακοινώθηκε, η διοίκηση αναγκάστηκε να επιστρατεύσει «άγριες» γάτες ως το τελευταίο μέσο άμυνας ενάντια στην εισβολή, την ώρα που οι επιθεωρητές εντόπιζαν ακόμη και μουχλιασμένες οικιακές συσκευές και λιπαρά απόβλητα μηνών στους διαδρόμους των μαγειρείων.

Ανάγκη για άμεση χρηματοδότηση

Παρά το γεγονός ότι οι κρατούμενοι άρχισαν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη συμμόρφωση στη διατήρηση της καθαριότητας, το πρόβλημα παραμένει δομικό. Κι όμως, η χρήση των αιλουροειδών αποτελεί μόνο μια προσωρινή λύση απέναντι στη γενικευμένη ρύπανση και τις απαρχαιωμένες υποδομές. Το IMB κάλεσε επίσημα τον Υπουργό Φυλακών, Λόρδο Timpson, να καταρτίσει σχέδιο εκσυγχρονισμού, τονίζοντας ότι το Featherstone υπολείπεται πλέον σημαντικά των προδιαγραφών που αναμένονται από μια σύγχρονη φυλακή.

