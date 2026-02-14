Στάρμερ: Η Βρετανία θα αναπτύξει ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων στον Βόρειο Ατλαντικό

Ομάδα κρούσης αεροπλανοφόρων στον Βόρειο Ατλαντικό και σε περιοχές της Αρκτικής θα αναπτύξει η Βρετανία, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στην ομιλία του στη Διάσκεψη του Μονάχου.

«Είναι μια ισχυρή επίδειξη της δέσμευσής μας στην ευρωατλαντική ασφάλεια», αναφέρει ο Βρετανός ηγέτης.

«Αυτός είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο ενισχύουμε την πυρηνική μας συνεργασία με τη Γαλλία. Επί δεκαετίες, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μόνη πυρηνική δύναμη στην Ευρώπη που χρησιμοποίησε τα αποτρεπτικά της μέτρα για την προστασία όλων των μελών του ΝΑΤΟ».

Στέλνει επίσης το μήνυμα ότι «δεν υπάρχει βρετανική ασφάλεια χωρίς την Ευρώπη», γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό σημαίνει πως επίσης «δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ασφάλεια χωρίς τη Βρετανία».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε»

Ταυτόχρονα, επισημαίνει πως «η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να αποτρέψει την επιθετικότητα».

«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πολεμήσουμε» και να κάνουμε ό,τι «χρειάζεται για να προστατεύσουμε τον λαό μας, τις αξίες μας και τον τρόπο ζωής μας».

«Ως Ευρώπη, πρέπει να σταθούμε στα δικά μας πόδια» προσθέτει.

«Αυτό σημαίνει να είμαστε πιο τολμηροί, να αφήσουμε στην άκρη ασήμαντες πολιτικές και βραχυπρόθεσμες ανησυχίες. Να δράσουμε από κοινού για να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη και ένα πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ».

«Το Ηνωμένο Βασίλειο θα τιμήσει τη δέσμευση στο ΝΑΤΟ»

Την ίδια ώρα, δηλώνει «περήφανος που το κόμμα μου αγωνίστηκε για τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, αυτό που ο τότε υπουργός Εξωτερικών μας Έρνι Μπέβιν αποκαλούσε πνευματική ένωση της Δύσης».

«Και έχουμε δείξει την πίστη μας σε αυτό το ιδανικό, προασπίζοντας ο ένας την κυριαρχία του άλλου, όπως κάναμε στη Γροιλανδία, και, το πιο σημαντικό, βοηθώντας ο ένας τον άλλον βάσει του Άρθρου 5, πολεμήσαμε μαζί στο Αφγανιστάν με τρομερό κόστος».

«Η δέσμευσή μας στο Άρθρο 5 είναι τόσο βαθιά όσο ποτέ και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι, αν ζητηθεί, το Ηνωμένο Βασίλειο θα σας βοηθήσει».

