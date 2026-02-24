Κτηματολόγιο, Ε65, μετρό για Καλαμαριά, ψηφιακή δικογραφία: Οι προτεραιότητες στην οικονομία το 2026

Βάζουμε τον πήχη ψηλά και το 2026 για ισχυρή ανάπτυξη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τονίζοντας ότι η νέα χρονιά προϋποθέτει εντατική δουλειά και συνέπεια στις δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.

Όπως υπογράμμισε, στόχος δεν είναι μόνο η διατήρηση της προόδου που έχει επιτευχθεί έως σήμερα στην οικονομία, αλλά και η περαιτέρω διεύρυνσή της, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διεθνείς προκλήσεις και αβεβαιότητες.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή οικονομία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Μιας ανάπτυξης – όπως ανέφερε – ανθεκτικής στις εξωτερικές πιέσεις, που ενεργοποιεί τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και δημιουργεί σταθερή προοπτική για το μέλλον.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διατήρηση της μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παραμένει αδιαπραγμάτευτη βάση της κυβερνητικής στρατηγικής.

Οι βασικοί άξονες για το 2026

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η πορεία προς τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης περνά μέσα από την ενίσχυση των επενδύσεων και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και τον παραγωγικό μετασχηματισμό, με έμφαση στους δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών και δικτύων που διασυνδέουν το σύνολο της χώρας, παρεμβάσεις στήριξης των εισοδημάτων και μείωσης του κόστους ζωής, με ειδική μέριμνα για το στεγαστικό, το δημογραφικό και την ενίσχυση της Περιφέρειας.

Όπως επισημάνθηκε, σε αυτούς τους άξονες θα κινηθεί το έργο των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι στόχος είναι στο τέλος του 2026 η κυβέρνηση να μπορέσει να απευθυνθεί στους πολίτες με συνέπεια και αξιοπιστία, επιβεβαιώνοντας ότι οι δεσμεύσεις έγιναν πράξη.

«Ο πήχης βρίσκεται ψηλά και όλοι μαζί θα καταφέρουμε να τον περάσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Προγραμματισμός δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026

Τέσσερις Βασικές Προτεραιότητες:

Ανάπτυξη και επενδύσεις

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ

Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας

Ολοκλήρωση Κτηματολογίου

Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο

Εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και το αμερικανικό LNG

Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία

Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης

Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030

Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας

Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός

Μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece

Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ)

Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων - Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες

Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου

Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις

Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034

Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory

Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων

Έργα υποδομής σε όλη τη χώρα

Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία

Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά

Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη

Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη) Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου

Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου

Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις

Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών

Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα

Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη

Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες

Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων

Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και στον δημόσιο τομέα

Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή

Δημιουργία νέας ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών

Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)

Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση

Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.

Υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της Περιφέρειας: Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους



