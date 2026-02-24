Κτηματολόγιο, Ε65, μετρό για Καλαμαριά, ψηφιακή δικογραφία: Οι προτεραιότητες στην οικονομία το 2026
Στόχος είναι στο τέλος του 2026 η κυβέρνηση να μπορέσει να απευθυνθεί στους πολίτες με συνέπεια και αξιοπιστία
Βάζουμε τον πήχη ψηλά και το 2026 για ισχυρή ανάπτυξη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, τονίζοντας ότι η νέα χρονιά προϋποθέτει εντατική δουλειά και συνέπεια στις δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες.
Όπως υπογράμμισε, στόχος δεν είναι μόνο η διατήρηση της προόδου που έχει επιτευχθεί έως σήμερα στην οικονομία, αλλά και η περαιτέρω διεύρυνσή της, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από διεθνείς προκλήσεις και αβεβαιότητες.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή οικονομία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι η μεταρρυθμιστική προσπάθεια επικεντρώνεται πλέον στην επίτευξη ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.
Μιας ανάπτυξης – όπως ανέφερε – ανθεκτικής στις εξωτερικές πιέσεις, που ενεργοποιεί τις εγχώριες παραγωγικές δυνάμεις και δημιουργεί σταθερή προοπτική για το μέλλον.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η διατήρηση της μακροοικονομικής, δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παραμένει αδιαπραγμάτευτη βάση της κυβερνητικής στρατηγικής.
Οι βασικοί άξονες για το 2026
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η πορεία προς τον στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης περνά μέσα από την ενίσχυση των επενδύσεων και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και τον παραγωγικό μετασχηματισμό, με έμφαση στους δυναμικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, την ολοκλήρωση κρίσιμων υποδομών και δικτύων που διασυνδέουν το σύνολο της χώρας, παρεμβάσεις στήριξης των εισοδημάτων και μείωσης του κόστους ζωής, με ειδική μέριμνα για το στεγαστικό, το δημογραφικό και την ενίσχυση της Περιφέρειας.
Όπως επισημάνθηκε, σε αυτούς τους άξονες θα κινηθεί το έργο των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι στόχος είναι στο τέλος του 2026 η κυβέρνηση να μπορέσει να απευθυνθεί στους πολίτες με συνέπεια και αξιοπιστία, επιβεβαιώνοντας ότι οι δεσμεύσεις έγιναν πράξη.
«Ο πήχης βρίσκεται ψηλά και όλοι μαζί θα καταφέρουμε να τον περάσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Προγραμματισμός δράσεων των οικονομικών και παραγωγικών υπουργείων για το 2026
Τέσσερις Βασικές Προτεραιότητες:
- Ανάπτυξη και επενδύσεις
- Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ
- Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες
- Εξέταση και απλοποίηση 400 διαδικασιών της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ
- Νομοσχέδιο για απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυση εποπτείας
- Ολοκλήρωση Κτηματολογίου
- Νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης και την ενσωμάτωσή τους στο Κτηματολόγιο
- Εφαρμογή των πρόσφατων διεθνών ενεργειακών συμφωνιών για τις εξορύξεις υδρογονανθράκων και το αμερικανικό LNG
- Θέσπιση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τουρισμό, ΑΠΕ και βιομηχανία
- Εφαρμογή του ψηφιακού φακέλου δικογραφίας σε όλες τις κτηματολογικές διαφορές και στο 60% των διαφορών πολιτικής δικαιοσύνης
- Ολοκλήρωση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
- Εκκίνηση υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026 – 2030
- Ολοκλήρωση 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας
- Ανταγωνιστικότητα και Παραγωγικός Μετασχηματισμός
- Μετασχηματισμός Enterprise Greece και εκσυγχρονισμός Export Credit Greece
- Υλοποίηση Ετήσιου Σχεδίου Εξωστρέφειας 2026 (ΥΠΕΞ)
- Ενίσχυση εξωστρέφειας ελληνικών επιχειρήσεων - Δημιουργία Γραφείων Εξωστρέφειας σε επιλεγμένες Περιφέρειες
- Βελτίωση και εφαρμογή Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Επενδύσεων - Προκήρυξη καθεστώτων ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» και «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου
- Εφαρμογή του νέου, οριστικού και ψηφιακού συστήματος για τις αγροτικές επιδοτήσεις
- Στρατηγικός σχεδιασμός νέας ΚΑΠ 2028-2034
- Επιχειρησιακή έναρξη Φάρου AI Factory
- Θέσπιση πλαισίου κατάταξης «πράσινων» τουριστικών καταλυμάτων
- Έργα υποδομής σε όλη τη χώρα
- Παράδοση ολόκληρου του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην κυκλοφορία
- Επέκταση μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά
- Ολοκλήρωση αποκατάστασης του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη
- Προώθηση διαδικασιών παραχωρήσεων και αξιοποιήσεων για περιφερειακά αεροδρόμια, λιμένες και μαρίνες, βάσει του σχεδιασμού του Υπερταμείου
- Κατακύρωση διαγωνισμού για το Αεροδρόμιο της Καλαμάτας και εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων (Χίος, Αλεξανδρούπολη, Άραξος, Κάρπαθος, Λήμνος, Ιωάννινα, Μήλος, Νάξος, Πάρος, Ικαρία, Κύθηρα, Λέρος, Σητεία, Ν. Αγχίαλος, Κάλυμνος, Σκύρος, Σύρος, Αστυπάλαια, Καστελόριζο, Καστοριά, Κάσος και Κοζάνη)
- Επιτάχυνση διαδικασιών παραχώρησης των λιμανιών Λαυρίου, Καβάλας και Κατάκολου και έναρξη αξιοποίησης των μαρίνων Αργοστολίου και Πύλου
- Ολοκλήρωση βασικών έργων αποκατάστασης στη Θεσσαλία
- Αποκατάσταση της σιδηροδρομικής σύνδεσης Λάρισας – Βόλου και παρεμβάσεις σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου
- Πρόσθετες ενεργειακές διασυνδέσεις
- Αναβάθμιση σιδηροδρομικών μεταφορών με ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης της κυκλοφορίας των συρμών
- Συστήματα εκσυγχρονισμού αεροναυτιλίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας: Υλοποίηση συμφωνημένου με την Ε.Ε. Σχεδίου Δράσης με 13 Έργα
- Ενίσχυση του στόλου των αστικών λεωφορείων με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 νέα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη
- Προσβάσιμες παραλίες: Υλοποίηση έργων σε 238 παραλίες
- Οριστικοποίηση μελετών για το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
- Μέριμνα για το κόστος ζωής και την ενίσχυση των εισοδημάτων
- Νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στη ΔΕΘ
- Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού
- Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε νέες δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα και στον δημόσιο τομέα
- Έναρξη λειτουργίας Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή
- Δημιουργία νέας ηλεκτρονική πλατφόρμα καταναλωτή με σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών βασικών αγαθών
- Έναρξη προγράμματος προσιτής κατοικίας σε 4 ανενεργά στρατόπεδα (Κοινωνική Κατοικία) & στα πρώτα 10 δημόσια ακίνητα (Κοινωνική Αντιπαροχή)
- Οικιστικό πρόγραμμα Ενόπλων Δυνάμεων: 815 κατοικίες προς παράδοση
- Υποβολή και έγκριση από την ΕΕ και έναρξη υλοποίησης του Ελληνικού Κοινωνικού Κλιματικού Σχεδίου, με έργα ύψους 5,3 δισ.
- Υλοποίηση ειδικών παρεμβάσεων για τη στήριξη της Περιφέρειας:
- Πρόγραμμα Δημογραφικής Ανάπτυξης για περιοχές της Βορείου Ελλάδας με χορήγηση κινήτρου εγκατάστασης 10.000 ευρώ
- Σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία μέσα στη διετία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες
- Πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών κατοικιών με ειδική μέριμνα για ορεινές και νησιωτικές περιοχές
- Πρόγραμμα ανακαίνισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων για μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους