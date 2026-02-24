Αυτή η Τσικνοπέμπτη είχε exclusive BBQ event Newsbomb.gr x The Eaters και αυθεντική γεύση ΠΙΝΔΟΣ

Απαρνηθήκαμε την αγαπημένη μας ταβέρνα/το σπίτι μας και ανηφορίσαμε μέχρι τη Μεταμόρφωση, στο studio των The Eaters, εκεί που πραγματοποιήθηκε το exclusive BBQ event του Newsbomb.gr.

Lefteris_Partsalis
Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που περιμένουν την Τσικνοπέμπτη από την Πρωτοχρονιά. Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι αργία (ή έστω ημιαργία). Για κάποιους άλλους είναι απλά μια… Πέμπτη. Σε όποια κατηγορία και αν βλέπεις τον εαυτό σου, ξέρεις καλά πως τα συστατικά μιας καλής Τσικνοπέμπτης είναι λίγα και απλά, όχι όμως ασήμαντα: καλή παρέα, ποιοτικό κρέας, χαλαρή διάθεση.

Την Τσικνοπέμπτη που μας πέρασε, λοιπόν, την περάσαμε διαφορετικά από τις άλλες χρονιές. Απαρνηθήκαμε την αγαπημένη μας ταβέρνα/το σπίτι μας και ανηφορίσαμε μέχρι τη Μεταμόρφωση, στο studio των The Eaters, εκεί που πραγματοποιήθηκε το exclusive BBQ event του Newsbomb.gr.

Μία διαφορετική Τσικνοπέμπτη

Μπορεί να έβρεχε όταν φτάσαμε, ωστόσο η μυρωδιά του ψημένου κρέατος στην ατμόσφαιρα, οι κουβέντες και η μουσική που ακούγαμε από λίγα μέτρα πιο πέρα ήταν η απόδειξη πως (α) κάτι καλό ψήνεται και (β) η Τσικνοπέμπτη δεν φοβάται τον καιρό.

Όσο πλησιάζαμε προς το εσωτερικό του studio και καθώς περνούσαμε ανάμεσα από τους καλεσμένους, η υπόθεση ότι κάτι καλό ψήνεται έγινε βεβαιότητα, καθώς είδαμε ότι το κοτόπουλο ΠΙΝΔΟΣ είχε την τιμητική του σε διάφορες μορφές. Εκλεκτά αρώματα από την ορεινή Πίνδο και πρώτες ύλες μεγαλωμένες με αφοσίωση από τους 600+ παραγωγούς του συνεταιρισμού, κατακλύζουν τον χώρο, σε προσεγμένες κοπές και νόστιμη μαρινάδα. Πώς θα μπορούσε να λείπει από το μενού που είχαν ετοιμάσει οι The Eaters αποκλειστικά για το event του Newsbomb.gr;

Η κουβέντα μας «έκοψε» για λίγο την όρεξη, αλλά η αλήθεια είναι ότι όλες και όλοι έριχναν κλεφτές ματιές στην κουζίνα για να βεβαιωθούν ότι τα κοτόπουλα, έστω τα διάφορα μέρη του, δεν παρέκκλιναν από την πορεία ψησίματος.

Από την Ήπειρο στα… χάρτινα πιάτα μας

Λίγη ώρα μετά, η κινητικότητα στον χώρο, με τους καλεσμένους να παίρνουν θέση δίπλα στη σχάρα και την ομάδα των The Eaters, δεν άφηνε πολλά πολλά περιθώρια παρερμηνείας: επιτέλους, είχε φτάσει η ώρα του φαγητού.

Το κοτόπουλο πεταλούδα ΠΙΝΔΟΣ, με την αρωματική μαρινάδα από εκλεκτά, φυσικά μπαχαρικά, το χρυσαφένιο εξωτερικό και το τόσο ζουμερό και τρυφερό εσωτερικό, ήταν η πιο γευστική εισαγωγή που θα μπορούσαμε να κάνουμε στην Τσικνοπέμπτη, ενώ γίνεται εμφανές ότι αυτά τα κοτόπουλα έχουν πολλά να δείξουν γευστικά. Μεγαλωμένα με 100% φυτική διατροφή και μέσα από μια πλήρως καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής, τα προϊόντα ΠΙΝΔΟΣ διασφαλίζουν την απόλυτη ιχνηλασιμότητα από τη φάρμα έως το ράφι. Η κορυφαία ποιότητα και η ασφάλεια συναντούν την αυθεντική νοστιμιά, προσφέροντας μια εγγυημένη επιλογή για κάθε τραπέζι Ομολογουμένως, δεν είχε περάσει πολλή ώρα μέχρι να ξεκινήσουμε να τρώμε. Όπως μας είπε η ομάδα των The Eaters, αυτή η μορφή «πεταλούδας» είναι που έπαιξε ρόλο στο γρήγορο και ομοιόμορφο ψήσιμο, το αποτέλεσμα του οποίου γευόμασταν ήδη.

Μεταξύ των καλεσμένων υπήρχαν και λάτρεις της πέτσας και σίγουρα δεν έμειναν παραπονεμένοι από τη στιγμή που το μενού είχε και κοτόπουλο σούβλας ΠΙΝΔΟΣ που βγήκε λίγο αργότερα καθώς έπρεπε να ψηθεί όπως ορίζει η παράδοση, δηλαδή αργά, με τη μαρινάδα του από αρωματικά βότανα της Ηπείρου. Αποτέλεσμα; Τραγανή πέτσα (μελωδία ο ήχος που βγάζει όταν σπάει) από τη μία, ζουμερό εσωτερικό από την άλλη. Και τα δύο μαζί; Ακαταμάχητος συνδυασμός.

Και επειδή ένα BBQ για να είναι ολοκληρωμένο θέλει και μια πιο μεσογειακή γεύση, δεν θα μπορούσαν να λείπουν το MIX GRILL ΠΙΝΔΟΣ σε 2 επιλογές -η μία με φτερά, κοπανάκια και σουβλάκια από φιλέτο μπούτι και η άλλη με φτερά, κοπανάκια και μηρό- καλύπτοντας τις προτιμήσεις όλων, πόσο μάλλον αυτών που είναι πιο μερακλήδες. Απόδειξη, τα επιδοκιμαστικά νεύματα των παρευρισκόμενων. Η μαρινάδα τους με αλάτι, πιπέρι, κάρυ, κόλιανδρο και μουστάρδα τούς έδωσε έναν έντονο μεν, ισορροπημένο δε, ελαφρώς πικάντικο, χαρακτήρα στη βραδιά και ήταν ό,τι έπρεπε για την κορύφωση της Τσικνοπέμπτης.

Σε περίπτωση που αναρωτιέσαι με τι ταιριάζουν τα παραπάνω, θα πούμε ότι τουλάχιστον αυτή η μέρα/βραδιά θέλει λίγα και απλά συνοδευτικά για να μην καλύπτεται η γεύση των κρεάτων: λίγες πίτες για σουβλάκια, λίγη ντομάτα, λίγο κρεμμύδι, λίγο τζατζίκι. Αυτά, δηλαδή, που υπήρχαν και στο τραπέζι μας. Ειδικά όταν είναι αυθεντική και… ορεινή, όπως αυτή που έχουν τα κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ.

Η ώρα πέρασε και το exclusive event του Newsbomb.gr με τους The Eaters έφτασε στο τέλος του (έπρεπε να ξεκουραστεί κάποτε η σχάρα και εμείς). Τι κρατάμε από αυτή τη βραδιά; Ότι η Τσικνοπέμπτη είναι απλά μια καλή αφορμή για να βρεθούμε με την παρέα (ή την οικογένειά μας) γύρω από το ίδιο τραπέζι, να χαλαρώσουμε και να φάμε καλά. Όμως όσο υπάρχουν τα κοτόπουλα ΠΙΝΔΟΣ με την αυθεντική και ορεινή γεύση, ξέρουμε ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε αυτή τη μέρα για να απολαύσουμε ένα νόστιμο γεύμα.

