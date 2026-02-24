Αυστραλία: Οι Αρχές βρήκαν τα ανθρώπινα υπολείμματα του 85χρονου που απήχθη κατά λάθος

Οι αρχές της Αυστραλίας βρήκαν ανθρώπινα υπολείμματα στο πλαίσιο της έρευνας τους για τον εντοπισμό ενός 85χρονου άνδρα από το Σίδνεϊ, ο οποίος πιστεύεται ότι απήχθη κατά λάθος πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες.

Ο 85χρονος Κρις Μπαγκσάριαν απήχθη βίαια από το σπίτι του στο Νορθ Ράιντ -συνοικία στο βόρειο Σίδνεϊ- το πρωί της 13ης Φεβρουαρίου, με κάμερες κλειστού κυκλώματος να κατέγραψαν μια ομάδα μασκοφόρων ανδρών να τον βάζουν μέσα σε ένα SUV.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το περιστατικό είναι πιθανότατα μια περίπτωση «λάθους ταυτότητας», ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι κακοποιοί ήθελαν να απαγάγουν κάποιον που συνδέεται με ένα εγκληματικό δίκτυο στο δυτικό Σίδνεϊ.

«Είμαστε όλοι εξοργισμένοι που κάτι τέτοιο συνέβη σε έναν αθώο άνθρωπο», δήλωσε την Τρίτη ο Άντριου Μαρκς, αξιωματικός της αστυνομίας και επικεφαλής της υπηρεσίας δίωξης σοβαρών εγκλημάτων. «Μιλάω όχι μόνο εκ μέρους της αστυνομίας, αλλά και του κοινού γενικά, είμαστε εξοργισμένοι... [από] την απερισκεψία αυτών των ανθρώπων».

Οι αρχές αναφέρουν ότι η έρευνά τους επικεντρώνεται τώρα στην ταυτοποίηση των υπολειμμάτων αλλά και στο πώς ένας αθώος άνθρωπος κατέληξε θύμα ενός εγκλήματος που πιθανόν είχε διαφορετικό στόχο.

Το χρονικό της απαγωγής

Ο ουρανός ήταν ακόμα σκοτεινός, όταν ένα SUV σταμάτησε σε έναν ήσυχο δρόμο του Νορθ Ράιντ στις 13 Φεβρουαρίου. Κάμερες CCTV κατέγραψαν αρκετούς άνδρες να βγαίνουν από το όχημα, να μπαίνουν σε ένα σπίτι, και στην συνέχεια να βγαίνουν λίγο αργότερα κρατώντας έναν άνδρα που προσπαθούσε να ξεφύγει.

Περίπου 36 ώρες μετά την απαγωγή, η αστυνομία αποκάλυψε ότι ο άνδρας που απήχθη ήταν ο 85χρονος Κρις Μπαγκσάριαν και έκανε έκκληση για την ασφαλή επιστροφή του.

«Είμαστε 100% σίγουροι ότι οι απαγωγείς πήραν λάθος άνθρωπο», είχε δηλώσει ο Άντριου Μαρκς, τονίζοντας ότι ούτε ο Μπαγκσάριαν ούτε η οικογένειά του είχαν οποιαδήποτε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα. «Το γεγονός ότι αυτοί οι δράστες – αυτοί οι απαγωγείς – έκαναν τόσο μεγάλο λάθος, είναι ανησυχητικό».

Οι αρχές δημοσίευσαν μια φωτογραφία του 85χρονου, καλώντας τους απαγωγείς του να τον απελευθερώσουν, λέγοντας ότι χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για να επιβιώσει.

Από την πλευρά της, η οικογένεια του 85χρονου δήλωσε ότι «ζει έναν σουρεαλιστικό εφιάλτη που δεν είχε ποτέ φανταστεί».

«Ο Κρις είναι ένας αφοσιωμένος πατέρας, αδελφός, θείος και παππούς. Είναι βαθιά αγαπητός, ευγενικός και ο πιο καλός άνθρωπος που γνωρίζουμε – κάποιος που δεν θα πείραζε ούτε μύγα», ανέφεραν σε δήλωσή τους. «Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε το γεγονός ότι τον έχουν απαγάγει και ότι η οικογένειά μας έχει εμπλακεί σε κάτι που δεν έχει καμία σχέση με εμάς».

Καθώς περνούσαν οι μέρες, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν είχε λάβει κάποιο σημείωμα για λύτρα για τον 85χρονο, αλλά άρχισαν να κυκλοφορούν μηνύματα και βίντεο στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ που υποτίθεται ότι έδειχναν τον Μπαγκσαριάν - φορώντας τις πιτζάμες με τις οποίες είχε απαχθεί - να φέρει σοβαρά τραύματα.

Μεταξύ των μηνυμάτων ήταν και ένα αίτημα για λύτρα ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας (29,9 εκατομμύρια ευρώ) που απευθυνόταν σε έναν άνδρα που ζούσε κοντά.

Καθώς οι εκκλήσεις των αρχών για την επιστροφή του 85χρονου εντείνονταν, ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς, πρότεινε στους απαγωγείς να «τον αφήσουν σε ένα εμπορικό κέντρο ή σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών ή ακόμα και σε ένα γηροκομείο».

Τα στοιχεία που βρήκαν οι αρχές

Αρκετές ημέρες μετά την απαγωγή, οι αρχές βρήκαν δύο καμένα αυτοκίνητα σε ένα άλλο προάστιο του Σίδνεϊ, γεγονός που αποτέλεσε σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση.

Μέσα σε ένα από τα αυτοκίνητα, που πιστεύεται ότι ήταν κλεμμένο, βρέθηκε ένα χαλί με λεκέδες αίματος, το οποίο η αστυνομία μπόρεσε να συνδέσει τόσο με τον Μπαγκσαριάν όσο και με ένα εγκαταλελειμμένο ακίνητο στο προάστιο Ντουράλ, στο οποίο και έκαναν έφοδο την Πέμπτη.

Οι αρχές συνέκριναν τα βίντεο που φέρεται να δείχνουν τον Μπαγκσαριάν δεμένο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο 85χρονος βρισκόταν στο συγκεκριμένο ακίνητο στο Ντουράλ.

Ωστόσο, το πρωί της Τρίτης η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι βρήκε ανθρώπινα υπολείμματα κοντά σε ένα γήπεδο γκολφ στα προάστια του Σίδνεϊ, στο Πιτ Τάουν, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το πτώμα, τονίζοντας ότι θα διενεργηθεί αυτοψία για να προσδιοριστεί η αιτία θανάτου.

«Μίλησα με την οικογένεια και, όπως μπορείτε να καταλάβετε, είναι βαθιά συγκλονισμένοι», είπε ο Μαρκς σε δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Sydney Morning Herald, οι περιπτώσεις κατά λάθος απαγωγής γίνονται όλο και πιο συχνές στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ, καθώς τα μεγάλα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος αναθέτουν όλο και περισσότερα εγκλήματα σε τρίτους.

Πέρυσι, ένας 23χρονος υδραυλικός δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού του στο προάστιο Κόντελ Παρκ, σε μια υπόθεση που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν επίσης περίπτωση «λάθους ταυτότητας».

