Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

Ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν, γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες «Revenge of the Nerds» και στη σειρά «Lizzie McGuire», πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο Αμερικανός ηθοποιός έβαλε τέλος στη ζωή του έπειτα από χρόνια μάχης με τη διπολική διαταραχή, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωση.

«Με βαθιά θλίψη μοιραζόμαστε ότι ο αγαπημένος μας πατέρας, παππούς, θείος και αδελφός, Ρόμπερτ Καραντάιν, έφυγε από τη ζωή», ανέφερε η οικογένεια Καραντάιν σε δήλωσή της στο Deadline τη Δευτέρα.

«Σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει σκοτεινός, ο Μπόμπι ήταν πάντα ένα φως για όλους γύρω του. Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια αυτής της υπέροχης ψυχής και θέλουμε να αναγνωρίσουμε τον γενναίο αγώνα του απέναντι στη σχεδόν εικοσαετή μάχη του με τη διπολική διαταραχή. Ελπίζουμε το ταξίδι του να ρίξει φως και να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στίγματος που συνοδεύει την ψυχική ασθένεια. Αυτή τη στιγμή ζητούμε ιδιωτικότητα για να θρηνήσουμε αυτή την αδιανόητη απώλεια. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συμπόνια σας».

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Κιθ Καραντάιν, επίσης ηθοποιός, δήλωσε στο Deadline ότι η οικογένεια ήθελε ο κόσμος να γνωρίζει για την ψυχική ασθένεια του Ρόμπερτ.

«Θέλουμε ο κόσμος να το γνωρίζει και δεν υπάρχει καμία ντροπή σε αυτό», είπε. «Θέλω να τον τιμήσω για τον αγώνα του και να τιμήσω την όμορφη ψυχή του. Ήταν εξαιρετικά χαρισματικός και θα μας λείπει κάθε μέρα. Θα βρίσκουμε παρηγοριά στο πόσο αστείος μπορούσε να είναι, στο πόσο σοφός και ανεκτικός ήταν. Αυτός ήταν ο μικρός μου αδελφός».

Το 2009, ο μεγαλύτερος ετεροθαλής αδελφός του, Ντέιβιντ Καραντάιν (σσ. ο πρωταγωνιστής του Kill Bill) πέθανε σε ηλικία 72 ετών από ασφυξία σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Ταϊλάνδη. Ο Ρόμπερτ Καραντάιν δήλωσε αργότερα ότι η ψυχική του ασθένεια προκλήθηκε από το θάνατο του αδελφού του και τελικά διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή.

