Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις σε 24 ώρες για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

Τρία άτομα συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση 25χρονου, Γάλλου υπηκόου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Μενεμένη να οδηγεί επικίνδυνα, πραγματοποιώντας ελιγμούς με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς, ενώ παραβίασε δύο ερυθρούς σηματοδότες, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Ο ίδιος στη συνέχεια αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο για τη διαπίστωση ύπαρξης στον οργανισμό οινοπνεύματος, οπότε τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα του είναι πάνω από 1.10%, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας. Διαπιστώθηκε δε, ότι στερείται ελληνικής άδειας ικανότητας οδήγησης.

Οι άλλες δύο συλλήψεις για μέθη αφορούσαν αφενός 41 ετών οδηγό Ι.Χ. αυτοκινήτου, που εντοπίστηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κι αφετέρου 41 ετών οδηγό φορτηγού με επικαθήμενη καρότσα που ακινητοποιήθηκε στη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

