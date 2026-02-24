Ο Βινς ΜακΜάχον οδηγεί με 180 χλμ./ώρα πριν τη σφοδρή σύγκρουση με Bentley
Dashcam βίντεο δείχνει τον Βινς ΜακΜάχον να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα πριν συγκρουστεί με άλλο όχημα.
Σοκ προκαλεί το βίντεο από την τροχαία σύγκρουση του Βινς ΜακΜάχον, το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα μήνες μετά το περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2025 στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ο 80χρονος πρώην επικεφαλής της WWE οδηγούσε τη Bentley του με ταχύτητα που εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 180 χλμ./ώρα, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα στα αυτοκίνητα σε αυτοκινητόδρομο του Κονέκτικατ, πριν τελικά συγκρουστεί με άλλο όχημα και προσκρούσει σε προστατευτικές μπάρες.
