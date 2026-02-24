ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει

«Ο κ. Γεωργιάδης έκανε στην πραγματικότητα μια εισβολή, δεν έκανε μια επίσκεψη», τόνισε ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Στέργιος Καλπάκης

Αντώνης Ρηγόπουλος

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με μια ιδιαίτερα λακωνική ανακοίνωση εκτάσεως μίας μόλις πρότασης, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί πολύ έντονη κριτική στον υπoυργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με την υπόθεση των επεισοδίων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Ακόμα να ζητήσει συγνώμη ο ψεύτης υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ; Λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει», αναφέρει ολόκληρο το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συνοδεύεται από ένα βίντεο που αποτυπώνει τα γεγονότα που έγιναν κατά την επίσκεψη του υπουργού στο νοσοκομείο.

Τα πλάνα περιέχουν σχολιασμό και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός κ. Ζιαζιάς δεν επιχείρησε να χειροδικήσει κατά του υπουργού, ο οποίος βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τον ίδιο.

Δείτε το βίντεο:

Καλπάκης: Ο Γεωργιάδης έκανε εισβολή, όχι επίσκεψη

Στο θέμα είχε αναφερθεί εκτενώς και χθες, Καθαρά Δευτέρα, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, λέγοντας μάλιστα ότι ο κ. Γεωργιάδης έκανε «εισβολή» στο νοσοκομείο και όχι επίσκεψη.

«Ο υπουργός Υγείας έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό και καλό θα ήταν να τον συγκρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί μετά και τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Αποδείχτηκε ότι δεν έλεγε αλήθεια όλες τις προηγούμενες ημέρες, όταν ισχυριζόταν ότι δέχτηκε επίθεση, ενώ έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κ. Γεωργιάδης έκανε στην πραγματικότητα μια εισβολή, δεν έκανε μια επίσκεψη. Γιατί να πηγαίνει ένας υπουργός στον χώρο ευθύνης του με αυτή τη συνοδεία, δύο σειρές αστυνομικούς με κράνη; Δεν το λες και επίσκεψη. Αν πήγαινε χωρίς την αστυνομική συνοδεία, ενδεχομένως να μη γινόταν και τίποτα, δεν θα γίνονταν επεισόδια», είπε χαρακτηριστικά ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανέφερε επίσης ότι αυτού του τύπου η ένταση στα νοσοκομεία δεν έχει παρατηρηθεί με άλλον υπουργό, αλλά οφείλεται σε επιδίωξη του ίδιου του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ο κ. Γεωργιάδης επιδιώκει την ένταση. Όχι τώρα μόνο, όλο το προηγούμενο διάστημα. Πηγαίνει, ειρωνεύεται τους γιατρούς, ανεβάζει μετά βιντεάκια στα social media, τα αναπαράγει η «Ομάδα Αλήθειας» και δημιουργείται συνεχώς ένα τέτοιο σκηνικό. Δεν πηγαίνει με διάθεση συζήτησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και να προσέχουμε λίγο για ποιους ανθρώπους μιλάμε. Μιλάμε για τους ήρωες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν με άριστα στην Ιατρική, έχουν σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τίποτα «περίεργοι». Και το λέω γιατί στο δημόσιο διάλογο γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσής τους», τόνισε ο κ. Καλπάκης και κατέληξε:

«Έχει υπάρξει τέτοια ένταση με άλλον υπουργό, αυτής της κυβέρνησης, το προηγούμενο διάστημα; Και έχει περάσει και πιο δύσκολα το ΕΣΥ, με την πανδημία και όλα όσα ζήσαμε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το σκηνικό συνεχώς με τον Γεωργιάδη; Επειδή ο κ. Γεωργιάδης νομίζει ότι επιδίδεται σε έναν αντικομμουνιστικό αγώνα. Νομίζει ότι είμαστε στον εμφύλιο. Αυτό το κλίμα πρέπει να εκλείψει από την πολιτική ζωή του τόπου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:42ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις - Πάνω από 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford: Πότε αναχωρεί για τον Περσικό

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Κούγιας: Την Κυριακή το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του

12:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μνημονίων στους διπλωματικούς υπαλλήλους

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα!

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς για αντιπλημμυρικά: «Ενισχύουμε περιοχές που επί χρόνια παρέμεναν εκτεθειμένες»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση με μπογιές στο γραφείο της βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ανέλαβε τον έλεγχο σε δύο στρατηγικά λιμάνια στη Διώρυγα - H δικαστική απόφαση που άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο 18χρονος Βραζιλιάνος Κλέο Κάουα υπέγραψε έως το 2028

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Ακλόνητη η υποστήριξή μας

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η Ελλάδα τρέχει στα Ιωάννινα - Ιωάννινα Half Marathon - 9 & 10 Μαΐου

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Κουσνέρ και Γουίτκοφ θα βοηθήσουν στην τελική απόφαση για την επίθεση στο Ιράν

11:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ο στρατός του καρτέλ ναρκωτικών του «Ελ Μέντσο» - Τανκς, θωρακισμένα οχήματα και πολυβόλα

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα» λέει Ελληνίδα κάτοικος μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία: Σε εφαρμογή από σήμερα το νέο μοντέλο - Όλες οι μεγάλες αλλαγές σε βασική εκπαίδευση, αποζημιώσεις και ειδικότητες

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ