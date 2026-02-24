ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει

Με μια ιδιαίτερα λακωνική ανακοίνωση εκτάσεως μίας μόλις πρότασης, ο ΣΥΡΙΖΑ ασκεί πολύ έντονη κριτική στον υπoυργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με την υπόθεση των επεισοδίων στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

«Ακόμα να ζητήσει συγνώμη ο ψεύτης υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ; Λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει», αναφέρει ολόκληρο το σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συνοδεύεται από ένα βίντεο που αποτυπώνει τα γεγονότα που έγιναν κατά την επίσκεψη του υπουργού στο νοσοκομείο.

Τα πλάνα περιέχουν σχολιασμό και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός κ. Ζιαζιάς δεν επιχείρησε να χειροδικήσει κατά του υπουργού, ο οποίος βρισκόταν σε μεγάλη απόσταση από τον ίδιο.

Δείτε το βίντεο:

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία - https://t.co/1Jfk1n2BT0



Λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι αναπνέει. pic.twitter.com/ye6GFPdc5f — ΣΥΡΙΖΑ (@syriza_gr) February 24, 2026

Καλπάκης: Ο Γεωργιάδης έκανε εισβολή, όχι επίσκεψη

Στο θέμα είχε αναφερθεί εκτενώς και χθες, Καθαρά Δευτέρα, ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Στέργιος Καλπάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, λέγοντας μάλιστα ότι ο κ. Γεωργιάδης έκανε «εισβολή» στο νοσοκομείο και όχι επίσκεψη.

«Ο υπουργός Υγείας έχει ξεφύγει τον τελευταίο καιρό και καλό θα ήταν να τον συγκρατήσει ο κύριος Μητσοτάκης, από τη στιγμή που ο ίδιος δεν μπορεί να συγκρατηθεί μετά και τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών. Αποδείχτηκε ότι δεν έλεγε αλήθεια όλες τις προηγούμενες ημέρες, όταν ισχυριζόταν ότι δέχτηκε επίθεση, ενώ έχει συμβεί το ακριβώς αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κ. Γεωργιάδης έκανε στην πραγματικότητα μια εισβολή, δεν έκανε μια επίσκεψη. Γιατί να πηγαίνει ένας υπουργός στον χώρο ευθύνης του με αυτή τη συνοδεία, δύο σειρές αστυνομικούς με κράνη; Δεν το λες και επίσκεψη. Αν πήγαινε χωρίς την αστυνομική συνοδεία, ενδεχομένως να μη γινόταν και τίποτα, δεν θα γίνονταν επεισόδια», είπε χαρακτηριστικά ο Γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ανέφερε επίσης ότι αυτού του τύπου η ένταση στα νοσοκομεία δεν έχει παρατηρηθεί με άλλον υπουργό, αλλά οφείλεται σε επιδίωξη του ίδιου του Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ο κ. Γεωργιάδης επιδιώκει την ένταση. Όχι τώρα μόνο, όλο το προηγούμενο διάστημα. Πηγαίνει, ειρωνεύεται τους γιατρούς, ανεβάζει μετά βιντεάκια στα social media, τα αναπαράγει η «Ομάδα Αλήθειας» και δημιουργείται συνεχώς ένα τέτοιο σκηνικό. Δεν πηγαίνει με διάθεση συζήτησης και αντιμετώπισης των προβλημάτων. Και να προσέχουμε λίγο για ποιους ανθρώπους μιλάμε. Μιλάμε για τους ήρωες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν με άριστα στην Ιατρική, έχουν σπουδάσει πάρα πολλά χρόνια, δεν είναι τίποτα «περίεργοι». Και το λέω γιατί στο δημόσιο διάλογο γίνεται μια προσπάθεια απαξίωσής τους», τόνισε ο κ. Καλπάκης και κατέληξε:

«Έχει υπάρξει τέτοια ένταση με άλλον υπουργό, αυτής της κυβέρνησης, το προηγούμενο διάστημα; Και έχει περάσει και πιο δύσκολα το ΕΣΥ, με την πανδημία και όλα όσα ζήσαμε. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το σκηνικό συνεχώς με τον Γεωργιάδη; Επειδή ο κ. Γεωργιάδης νομίζει ότι επιδίδεται σε έναν αντικομμουνιστικό αγώνα. Νομίζει ότι είμαστε στον εμφύλιο. Αυτό το κλίμα πρέπει να εκλείψει από την πολιτική ζωή του τόπου».

