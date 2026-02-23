Πολιτική θύελλα για το βίντεο Γεωργιάδη από τη Νίκαια

Ξανά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Υγείας, διαμηνύοντας ότι θα το ανακοινώσει εκ των προτέρων και πως «ο πρώτος που θα μπει μπροστά μου, για να μου απαγορεύσει την είσοδο θα υποστεί όλες τις συνέπειες του Νόμου»

Πολιτική θύελλα για το βίντεο Γεωργιάδη από τη Νίκαια
Οι εορτασμοί της Αποκριάς και της Καθαράς Δευτέρας δεν εμπόδισαν τελικά το πολιτικό θερμόμετρο να ανέβει κατακόρυφα. Αφορμή στάθηκε η επίσκεψη του υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο νοσοκομείο της Νίκαιας, τα μεγάλα επεισόδια που σημειώθηκαν στην είσοδο του νοσοκομείου με εργαζόμενους, αλλά και το βίντεο που δείχνει τον κ. Γεωργιάδη να μιλά έντονα σε γιατρό που είχε συλληφθεί από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με γιατρό, ο κ. Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι έχει στη διάθεσή του βίντεο που δείχνει τον γιατρό να τον χτυπά, ωστόσο δεν το έδωσε στη δημοσιότητα ολόκληρο, αλλά μόνο ένα στιγμιότυπο, προκειμένου να μην οδηγήσει τον γιατρό στο πειθαρχικό. Ωστόσο, ύστερα από αντιπαράθεση των δύο το μεσημέρι του Σαββάτου στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και την εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη, ήρθε τελικά στο φως και το εν λόγω βίντεο από το οποίο προέρχεται το screenshot.

«Ο "καλός" και "αδικημένος" γιατρός από τη Νίκαια ήθελε απόδειξη ότι με κτύπησε. Δείτε την γροθιά του, εγώ είμαι ακριβώς μπροστά. Όχι μόνον με κτύπησε και όλα τα υπόλοιπα, αλλά ήταν και ο πρώτος που άρχισε τα συνθήματα: «Γεωργιάδη φασίστα δεν θα μπεις στο Νοσοκομείο εδώ είναι Νίκαια» και όταν με πήγε η Αστυνομία από το πλάι για να μπω από την άλλη είσοδο, αφού είχε αποκρούσει την επίθεση τους και είχα γλιτώσει από πολύ σοβαρό τραυματισμό, πήγε να το κάνει ξανά και εκεί ήταν που τον τσίμπησαν», ανέφερε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας τη φωτογραφία ο Άδωνις Γεωργιάδης.

H υπόθεση έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ, σε ιδιαίτερα αιχμηρές ανακοινώσεις τους, να ζητούν ακόμη και την παραίτηση Γεωργιάδη.

ΣΥΡΙΖΑ: Προβοκάτορας, ψεύτης και τραμπούκος ο Άδωνις Γεωργιάδης

Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει ως «ψεύτη, προβοκάτορα και τραμπούκο» τον υπ. Υγείας, κάνοντας λόγο για «άθλιο σόου» και «επιχείρηση στοχοποίησης του γιατρού Δ. Ζιαζιά».

«Όπως αποδείχτηκε από το σχετικό ρεπορτάζ του MEGA Channel και της δημοσιογράφου, Αν. Γιάμαλη, το βίντεο που ο ίδιος ισχυριζόταν ότι κατέχει με τον γιατρό να τον χτυπά, υπάρχει μόνο στην αρρωστημένη φαντασία του», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει: «Προβοκάτορας, ψεύτης και τραμπούκος ο Άδωνις Γεωργιάδης. Να τον χαίρεται ο κ. Μητσοτάκης που τον όρισε πέρα από Υπουργό Υγείας και αντιπρόεδρο της ΝΔ. Τα fake news είναι ενδεικτικά της πολιτικής του δειλίας αλλά και της ακροδεξιάς του τοποθέτησης. Ευτυχώς που υπάρχουν τα video γιατί δεν ξέρουμε που θα έφταναν τα ψέματα της ακροδεξιάς προπαγάνδας», τονίζει η Κουμουνδούρου, και καταλήγει:

«Και ένα ακόμα ερώτημα… Ως προς τι το παραλήρημα εντός του νοσοκομείου που είδαμε λίγη ώρα αργότερα από τον Γεωργιάδη να απειλεί και να υβρίζει τον ίδιο γιατρό που δεν τον άγγιξε στην είσοδο του νοσοκομείου;»

Ηλιόπουλος: «Τεκμηριωμένα ψεύτης και θρασύδειλος» ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις με τη συγκεκριμένη υπόθεση του βίντεο με τη φερόμενη γροθιά, ο βουλευτής της ΝΕΑΡ Νάσος Ηλιόπουλος σχολίασε ότι από αυτό που βλέπουμε είναι πως «ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι τεκμηριωμένα ψεύτης και Θρασύδειλος».

«Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ψέματα ότι τον χτύπησε ο γιατρός. Το γεγονός ότι από χθες αναμένουμε το βίντεο που θα έστελνε ο Γεωργιάδης, αλλά μάλλον δεν έχει καλό σήμα, δείχνει κάτι πολύ απλό: λέει ψέματα, χωρίς καμία ντροπή.

»Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό ένας υπουργός να λέει ψέματα και να κατηγορεί έναν γιατρό με τέτοιες πλαστές κατηγορίες.

»Σε μία περίοδο που τα fake news γίνονται βασικό εργαλείο προπαγάνδας της εξουσίας, να μην επιτρέψουμε να ακυρωθούν τα γεγονότα. Να πιστέψουμε στα μάτια μας.

»Ο Γεωργιάδης πρέπει να πάει σπίτι του, τα ψέματα και ο τραμπουκισμός είναι αυτή την στιγμή συνολικά ευθύνη της κυβέρνησης και του Κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο Νάσος Ηλιόπουλος.

Ξανά στο Κρατικό Νίκαιας τις επόμενες μέρες ο Γεωργιάδης

Από την πλευρά του ο κ. Γεωργιάδης, επικρίνει τις αντιδράσεις που προκαλεί η δημοσιοποίηση ολόκληρου του βίντεο, σχολιάζοντας σε άλλη ανάρτηση ότι «σήμερα για να με "εκθέσει" (σ.σ.: η δημοσιογράφος του Mega) παίζει ξανά και ξανά μου λένε, ένα βίντεο που ο "ειρηνικός" διαδηλωτής στέκεται μαζί με άλλους, μου μπλοκάρουν δια της βίας την είσοδο σε ένα Νοσοκομείο που έχω όλο το δικαίωμα να πάω και σε αυτό το βίντεο σηκώνει την γροθιά του να με κτυπήσει και αστοχεί… το έγκλημα μου σε αυτό το βίντεο, είναι ότι σε αυτό δεν με πέτυχε. Θα κάτσω στην επόμενη μου επίσκεψη εκεί να με κτυπήσουν on camera».

Παράλληλα, τόσο στην τηλεοπτική του παρέμβαση του Σάββατο, όσο και στην ανάρτησή του, τονίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα επισκεφτεί ξανά το νοσοκομείο.

«Τις επόμενες ημέρες θα πάω λοιπόν ξανά και θα το ανακοινώσω από πριν για να έχουν όλο τον χρόνο να οργανώσουν ό,τι θέλουν, ας φωνάξουν όσο θέλουν, αλλά ο πρώτος που θα μπει μπροστά μου, για να μου απαγορεύσει την είσοδο θα υποστεί όλες τις συνέπειες του Νόμου», τονίζει ο Άδωνις Γεωργιάδης.

