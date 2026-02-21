Τσουκαλάς για Γεωργιάδη: «Τα στημένα show στοχεύουν σε τεχνητές πολώσεις και αποροσπανατολισμό»

«Στις δημοκρατίες οι Υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

date 2026-02-21

Ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί βίντεο από τα επεισόδια που έγιναν στο νοσοκομείο της Νίκαιας την προηγούμενη Πέμπτη, ανάμεσα σε εργαζόμενους και τον υπ. Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το οποίο δείχνει τον ίδιο να απευθύνεται σε πολύ έντονο ύφος σε έναν γιατρό την ώρα που εκείνος συλλαμβανόταν από την Αστυνομία.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τονίζει ότι «η εικόνα που έχει κυκλοφορήσει μέσω video με τους αστυνομικούς να έχουν προσάγει έναν ιατρό και να τον παρουσιάζουν δεμένο πισθάγκωνα ως "τρόπαιο" μπροστά στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν περιποιεί τιμή ούτε στην Ελληνική Αστυνομία ούτε στον Υπουργό Υγείας».

«Στις δημοκρατίες οι Υπουργοί δεν υποκαθιστούν τη δικαστική εξουσία ούτε δίνουν εντολές στην Αστυνομία. Τα στημένα show του κ. Γεωργιάδη έναν μόνο σκοπό εξυπηρετούν: Να δημιουργήσουν τεχνητές πολώσεις και να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κα την αποκάλυψη ότι κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει διαγραφεί, ελέγχεται για απόκρυψη 10.000.000 ευρώ. Να θολώσουν την επικαιρότητα για να μην επανέλθουν στη δημόσια συζήτηση οι ευθύνες ενός Πρωθυπουργού, που έσπευσε να κρυφτεί πίσω από το άρθρο 86 για να μην παραπεμφθούν κορυφαίοι Υπουργοί του για ένα σκάνδαλο, του οποίου ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί την έκταση και οι εξελίξεις είναι ραγδαίες», καταλήγει ο Κώστας Τσουκαλάς.

