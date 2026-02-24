Χαρδαλιάς για αντιπλημμυρικά: «Ενισχύουμε περιοχές που επί χρόνια παρέμεναν εκτεθειμένες»

Στην υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης για την αποκατάσταση και επαναλειτουργία αντλιοστασίου στο Ίλιον προχώρησε η Περιφέρεια Αττικής, δρομολογώντας μια ουσιαστική παρέμβαση με στόχο τη θωράκιση της περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα.

Το έργο αφορά το αντλιοστάσιο στη συμβολή των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου, στον Ίλιον, και έχει προϋπολογισμό 450.891,40 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η χρηματοδότηση καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Η σύμβαση υπεγράφη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας από τον Περιφερειάρχη Αττικής και τη δήμαρχο Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου.

Στόχος της παρέμβασης είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου, το οποίο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως και ο υποσταθμός ηλεκτροδότησής του, έπειτα από κλοπή βασικού εξοπλισμού και υλικών.

Η επαναλειτουργία του κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς πρόκειται για περιοχή που αποτελεί κλειστή λεκάνη απορροής, ανάμεσα στο ρέμα Εσχατιάς και τον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Μιχελή, χωρίς φυσική δυνατότητα αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό αντιπλημμυρικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για το Λεκανοπέδιο, με έμφαση σε περιοχές αυξημένης επικινδυνότητας, όπου τα φαινόμενα εμφανίζονται συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση, υπό το βάρος της κλιματικής κρίσης.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού με νέο μετασχηματιστή και σύγχρονες καλωδιώσεις,

εγκατάσταση νέου συστήματος ελέγχου και τροφοδοσίας για την κύρια και την εφεδρική αντλία όμβριων,

τοποθέτηση συστημάτων πυρανίχνευσης, συναγερμού και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης,

δημιουργία εξωτερικού φωτισμού με μεταλλικούς ιστούς και φωτιστικά στο κτίριο,

αντικατάσταση αντλίας και δεξαμενής καυσίμου,

καθαρισμό τάφρων, αγωγών και της κοίτης του ρέματος.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενισχύεται ουσιαστικά η αντιπλημμυρική προστασία, διασφαλίζεται η ομαλή απορροή των ομβρίων και προστατεύονται κάτοικοι, υποδομές και δημόσιος χώρος.

Χαρδαλιάς: Απόλυτη προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή και η ποιότητα ζωής

Σε δήλωσή του μετά την υπογραφή, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε:

«Η αποκατάσταση του αντλιοστασίου στο Ίλιον αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία της περιοχής και των συμπολιτών μας. Ενισχύουμε την άμυνα περιοχών που για χρόνια παρέμεναν ευάλωτες, καθώς για εμάς η ασφάλεια των πολιτών δεν αποτελεί διαπραγματεύσιμο ζήτημα – ιδίως σε γειτονιές που στερούνταν κρίσιμων υποδομών και βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένους κινδύνους σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων.

Με ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής αποκαθιστούμε πλήρως τη λειτουργία του αντλιοστασίου, ενισχύοντας την αντιπλημμυρική προστασία της ευρύτερης περιοχής με σύγχρονα μέσα, αυξημένες δικλείδες ασφαλείας και σαφές χρονοδιάγραμμα.

Για εμάς, τα έργα προστασίας δεν είναι εξαγγελίες αλλά καθημερινή ευθύνη απέναντι στις τοπικές κοινωνίες. Συνεχίζουμε με σχέδιο και επιμονή, θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή και την ποιότητα ζωής στις γειτονιές της Αττικής».

Από την πλευρά της, η δήμαρχος Ιλίου τόνισε: «Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για τη στενή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί, ώστε να προωθούνται σημαντικά έργα για την πόλη μας, όπως η αποκατάσταση και επαναλειτουργία του αντλιοστασίου στη συμβολή των οδών Φλέβας Ρουβίκωνος και Ανδρέα Παπανδρέου. Με την υπογραφή της σύμβασης τίθενται οι βάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική επαναλειτουργία μιας κρίσιμης υποδομής που παρέμενε ανενεργή. Πρόκειται για σημαντική παρέμβαση πρόληψης απέναντι σε ολοένα και εντονότερα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Στην τελετή υπογραφής παρέστη και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα.

Διαβάστε επίσης