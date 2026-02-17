Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και Περιφέρειας Αττικής

Ενισχύεται η αυτοδιοικητική συνεργασίας μεταξύ του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας και της Περιφέρειας Αττικής , με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών.

Τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Νίκο Χαρδαλιά υποδέχθηκε στην Κύπρο, στις 16 και 17 Φεβρουαρίου, ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Παρμακλή, τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σάββα Χατζηνεοκλέους, τη Διευθύντρια Αδειοδότησης κα Γεωργία Κουρτέλλα και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Αντώνη Αντωνίου.

Η συνάντηση των δύο ανδρών, που διεξήχθη σε ιδιαίτερα θερμό και εποικοδομητικό κλίμα, εντάσσεται στο πλαίσιο .

Τον περιφερειάρχη Αττικής συνόδευσαν ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, κ. Χαράλαμπος Σιάτρας και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας κα Έλενα Ράπτη.

Κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψης, οι κ.κ. Γιωρκάτζης και Χαρδαλιάς υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΑ Λευκωσίας και της Περιφέρειας Αττικής το οποίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους τομείς της ψηφιακής μετάβασης, της ανάπτυξης «Έξυπνων Περιφερειών», της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας, της δημόσιας διοίκησης, της περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, της διαχείρισης υδάτινων πόρων και αποβλήτων, της αντιπλημμυρικής προστασίας και της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η υπογραφή του μνημονίου αποτελεί τη συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου του ΕΟΑ Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε συμφωνηθεί η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο μητροπολιτικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου γύρω από θέματα κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την ισχυροποίηση της Αττικής και της Λευκωσίας στον χάρτη των ευρωπαϊκών Περιφερειών της Μεσογείου.

Γιωρκάτζης: «Παρόλο που οι δύο οργανισμοί έχουν διαφορετικές ευθύνες, μοιράζονται αρκετά κοινά»

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης δήλωσε:

«Σκοπός της επίσκεψης είναι η ανταλλαγή μεταξύ μας καλών πρακτικών και εμπειριών προς όφελος και των δύο Περιφερειών. Παρόλο που οι δύο οργανισμοί, έχουν διαφορετικές ευθύνες και αρμοδιότητες, μοιράζονται και αρκετά κοινά όπως οι προσπάθειες για ένα καλύτερο περιβάλλον, η “πράσινη” ανάπτυξη, θέματα κυκλικής οικονομίας, ψηφιακής μετάβασης και επεξεργασίας νερού. Αυτή λοιπόν τη συνεργασία επισημοποιούμε σήμερα με την υπογραφή του Μνημονίου».

Χαρδαλιάς: «Η συνεργασία μας είναι στρατηγική»

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής στις δηλώσεις του υπογράμμισε:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα εμβάθυνσης των αυτοδιοικητικών μας δεσμών. Σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Γιωρκάτζη στην Αθήνα τον περασμένο Ιούνιο, επιβεβαιώνουμε ότι η συνεργασία μας δεν είναι συμβολική, αλλά στρατηγική.

Ενώνουμε δυνάμεις στην ψηφιακή μετάβαση, στις “έξυπνες” Περιφέρειες, στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, στην αντιπλημμυρική προστασία, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεών μας. Πρόκειται για προτεραιότητες που βρίσκονται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις σύγχρονες μητροπολιτικές Περιφέρειες, όπως αποτυπώνεται και στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, στην οποία συμμετέχω ενεργά.

Η συμφωνία αυτή αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μέσα από κοινά προγράμματα, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση καλών ευρωπαϊκών πρακτικών. Παράλληλα, μέσα από επισκέψεις σε κρίσιμες υποδομές, όπως το Smart City Nicosia και σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, αναδεικνύουμε τη σημασία της μητροπολιτικής διαχείρισης πόρων και αποβλήτων, με στόχο ένα βιώσιμο και περιβαλλοντικά υπεύθυνο μοντέλο ανάπτυξης.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη για την πρόσκληση. Είμαι βέβαιος ότι, μέσα από συστηματική συνεργασία και κοινό σχεδιασμό, μπορούμε να μεταφέρουμε και να εφαρμόσουμε στην Αττική και τη Λευκωσία σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, προς όφελος των πολιτών και των τοπικών μας κοινωνιών».



Επίσκεψη Γιωρκάτζη και Χαρδαλιά σε κρίσιμες υποδομές της Λευκωσίας

Κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης, ο Περιφερειάρχης κ. Νίκος Χαρδαλιάς και η επίσημη αντιπροσωπεία του επισκέφθηκαν τα γραφεία της Διεύθυνσης Αδειοδότησης του ΕΟΑ Λευκωσίας και το ανακαινισμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών στη Λεωφόρο Αθαλάσσης, όπου ξεναγήθηκαν από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη, τη Διευθύντρια Αδειοδότησης κα Κουρτέλλα και τα αρμόδια στελέχη του Οργανισμού.

Ακολούθως, επισκέφθηκαν τις υδατοδεξαμενές GLS τρίτης γενιάς «Κλειώ» και «Ερατώ», όπου ενημερώθηκαν από τον Πρόεδρο κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τους υπεύθυνους υπηρεσίας της Ύδρευσης για τον καθοριστικό τους ρόλο στην ενίσχυση της υδατικής επάρκειας της Επαρχίας, με τη διασφάλιση της κάλυψης των αναγκών για περισσότερες από 36 ώρες ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της υδροδότησης.

Στη συνέχεια, οι κ.κ. Γιωρκάτζης και Χαρδαλιάς μετέβησαν στον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων Ανθούπολης, όπου ενημερώθηκαν αναλυτικά για τη λειτουργία του από τους υπεύθυνους.

Ο σταθμός, ο οποίος λειτουργεί από το 2008, διαθέτει δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 13.000 κυβικών μέτρων ημερησίως και εξυπηρετεί έως 100.000 κατοίκους. Εφαρμόζει τριτοβάθμια επεξεργασία με τεχνολογία μεμβρανών, επιτρέποντας την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση του νερού, κυρίως για γεωργική άρδευση, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση των υδατικών πόρων.

Η επίσκεψη επιβεβαιώνει την κοινή βούληση των δύο πλευρών για την εμβάθυνση της συνεργασίας και την προώθηση σύγχρονων διοικητικών προσεγγίσεων, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.

Επίσκεψη στο Δημαρχείο Λευκωσίας

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Λευκωσία, ο περιφερειάρχης κ. Νίκος Χαρδαλιάς και η επίσημη αντιπροσωπεία του επισκέφθηκαν επίσης το Δημαρχείο Λευκωσίας, όπου ξεναγήθηκαν από τον δήμαρχο Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Προύντζο και ενημερώθηκαν για τις δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, του κέντρου ελέγχου του «Smart City» και το έργο του Κέντρου Αριστείας CYENS, το οποίο συμβάλλει στην καινοτομία και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας

Κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Κύπρο, ο περιφερειάρχης Αττικής συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λάρνακας κ. Άγγελο Χατζηχαραλάμπους, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούληση για την ανάπτυξη ισχυρών και σταθερών δεσμών συνεργασίας μεταξύ των μητροπολιτικών φορέων Ελλάδας και Κύπρου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, αναδεικνύοντας τη συναντίληψη των δύο πλευρών ως προς την ανάγκη κοινών πρωτοβουλιών σε τομείς αιχμής, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη, η περιβαλλοντική διαχείριση, η ψηφιακή μετάβαση και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων. Όπως υπογραμμίστηκε, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αττικής και Λάρνακας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου διασύνδεσης των μητροπολιτικών Περιφερειών του ελληνισμού, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την υιοθέτηση σύγχρονων διοικητικών πρακτικών και την από κοινού διαμόρφωση λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

