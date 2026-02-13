Αυτοψία Χαρδαλιά στο ρέμα Πικροδάφνης: «Θωράκιση με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής»

«Θωρακίζουμε άμεσα το ρέμα Πικροδάφνης με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος από περαιτέρω διάβρωση», τόνισε ο περιφερειάρχης Αττικής

Αυτοψία στα άμεσα έργα διευθέτησης που ξεκίνησαν στο ρέμα Πικροδάφνης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγίου Δημητρίου, πραγματοποίησε σήμερα ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, συνοδευόμενος από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 24ης Δεκεμβρίου 2025, τα οποία προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα, κατολισθήσεις, καταπτώσεις και εκτεταμένες αστάθειες στα πρανή του εν λόγω ρέματος. Οι επιπτώσεις στις παραρεμάτιες περιοχές ήταν σημαντικές, με αποτέλεσμα ο Δήμος Αγίου Δημητρίου να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι συνέπειες των φαινομένων και να αποκατασταθεί η ασφάλεια στην πληγείσα περιοχή.

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ύψος των οδών Λιδωρικίου και Βαλτετσίου, στοχεύουν στην αποκατάσταση των καταπτώσεων, στη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης ροής των υδάτων (της παροχετευτικότητας του ρέματος), στη σταθεροποίηση των πρανών και στην πρόληψη νέων φαινομένων διάβρωσης, με απόλυτο σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

Πρόκειται για παρεμβάσεις σημειακού και προσωρινού χαρακτήρα, οι οποίες βασίζονται σε συγκεκριμένες τεχνικές μελέτες και στα δελτία επικινδυνότητας των αρμόδιων υπηρεσιών. Στόχος τους είναι η άμεση θωράκιση της περιοχής και η δημιουργία συνθηκών σταθερότητας, έως ότου εκκινήσουν τα προβλεπόμενα έργα οριστικής διευθέτησης του ρέματος σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, που θα δώσουν μόνιμη και ολοκληρωμένη λύση.

– Στο τμήμα της οδού Λιδωρικίου, οι εργασίες περιλαμβάνουν την πλήρωση των σημείων καταπτώσεων με κατάλληλο εδαφικό υλικό, την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων για την αντιστήριξη και τη σταθεροποίηση των πρανών με ειδικό πλέγμα και ηλώσεις. Με τις παρεμβάσεις αυτές αποτρέπεται ο κίνδυνος περαιτέρω καταρρεύσεων, διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ασφάλεια των συνεργείων που επιχειρούν στον καθαρισμό της κοίτης και ενισχύεται η συνολική ευστάθεια του συγκεκριμένου τμήματος.

– Στην οδό Βαλτετσίου, προβλέπεται η προσωρινή επίχωση τμήματος του ρέματος, με ταυτόχρονη τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων διατομής Φ2000, ώστε να μην διακοπεί η ροή των υδάτων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η συνέχιση της παροχετευτικότητας και δημιουργείται το απαραίτητο δάπεδο εργασίας για την κατασκευή φρεατοπασσάλων, ενώ σε επόμενη φάση θα κατασκευαστεί πασσαλότοιχος μήκους 54 μέτρων για την ουσιαστική ενίσχυση και σταθεροποίηση του συγκεκριμένου τμήματος.

Παράλληλα, υλοποιούνται εργασίες καθαρισμού της κοίτης από φερτά υλικά, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη απορροή των υδάτων, καθώς και τοπικές επεμβάσεις και ενισχύσεις των πρανών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το σύνολο των παρεμβάσεων εντάσσεται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο αντιπλημμυρικής θωράκισης, με ξεκάθαρη προτεραιότητα την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ιδιωτικής και δημόσιας περιουσίας καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος από περαιτέρω επιβάρυνση και διάβρωση.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ανέφερε ότι: «Βρισκόμαστε στο ρέμα Πικροδάφνης, στο σημείο όπου είχαμε τα μεγάλα προβλήματα μετά τις καταπτώσεις των πρανών στις πρόσφατες πλημμύρες, εδώ όπου έχουν κινδυνεύσει άνθρωποι και περιουσίες. Ολοκληρώσαμε τον σχεδιασμό και τις μελέτες που χρειάζονταν για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Έχει ενεργοποιηθεί όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας και χρειάστηκε να συνδράμουν και οι Ένοπλες Δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα.

Προχωράμε με μια σειρά έργων τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τα πρανή, έτσι ώστε με ασφάλεια τα μηχανήματα και οι άνθρωποι να μπορούν να προχωρήσουν σε απαραίτητους καθαρισμούς και να εξασφαλίσουμε την παροχετευτικότητα του ύδατος, ειδικά αν έχουμε και άλλα πλημμυρικά φαινόμενα.

Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι σημειακές και προσωρινού χαρακτήρα, αναμένοντας βέβαια την τελική μελέτη του έργου, το οποίο θα αναδείξει το συνολικό αντιπλημμυρικό που πρέπει να γίνει στην περιοχή.

Συνεχίζουμε, όλος ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τον Δήμο, μαζί με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να διασφαλίσουμε όρους ασφάλειας για όλους όσους εμπλέκονται με το ζήτημα του ρέματος της Πικροδάφνης.

Θα συνεχίσουμε και με έργα τα οποία βασίζονται σε συγκεκριμένες μελέτες και πρωτόκολλα και στη Βαλτετσίου, για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα πρανή και να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα. Πρόκειται για ζητήματα που δεν χωρούν ιδεοληπτικές και εμμονικές ή άλλες προσεγγίσεις. Υπηρετούμε τη συνολική προσπάθεια να υπάρχει ασφάλεια».

«Συνεχίζουμε με βάση τον σχεδιασμό μας, έχουμε ολοκληρώσει αυτούς τους 24 μήνες τρία αντιπλημμυρικά έργα. Δεκατρία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, 17 έχουν δημοπρατηθεί –χθες δημοπρατήσαμε το μεγάλο έργο στο ρέμα της Σαπφούς στον βόρειο τομέα, το αντιπλημμυρικό στο Κόρμπι είναι επίσης σε εξέλιξη, το ίδιο και το έργο στον Ιλισσό– και δρομολογούμε και τα υπόλοιπα έργα από τα 54 που έχω δεσμευτεί μέχρι το α’ τρίμηνο του 2027. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα της αντιπλημμυρικής θωράκισης και θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι αυτό γίνεται με απόλυτους όρους σεβασμού στο οικοσύστημα, αλλά το κυριότερο, με σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες», προσέθεσε.

Στην αυτοψία τον περιφερειάρχη συνόδευαν η ειδική γραμματέας της περιφέρειας Έλενα Ράπτη, ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών της περιφέρειας Μιλτιάδης Κύρκος, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Χαρά Μπιτζιλέκη και η προϊστάμενη του Τμήματος Υδραυλικών Έργων ΔΤΕΠΑ, Κατερίνα Φραγκάκη.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης και ο διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ), υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας.

