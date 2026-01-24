Αττική σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Πλημμυρισμένα ρέματα και επικίνδυνες γέφυρες στην πρωτεύουσα

Μπάζα, πέτρες, σκουπίδια και αυθαίρετα σπίτια που στη συνέχεια νομιμοποιήθηκαν από την Πολιτεία έχουν γεμίσει τα μεγάλα ρέματα της Αττικής. Όταν μία μεγάλη καταιγίδα «χτυπά» τη χώρα, τα ρέματα φουσκώνουν, υπερχειλίζουν και θέτουν σε κίνδυνο τις γύρω περιοχές.

Ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Χαράλαμπος Κοντοές μαζί με το Mega εντόπισε τουλάχιστον πέντε κρίσιμα σημεία. Στον Άγιο Δημήτριο, στην οδό Τεπελενίου, αυλή σπιτιού έχει βρεθεί μέσα στο ρέμα της Πικροδάφνης και πλημμυρίζει σε κάθε κακοκαιρία. Το σπίτι είχε αρχικά χτιστεί αυθαίρετα, αλλά λίγα χρόνια αργότερα νομιμοποιήθηκε από την Πολιτεία.

«Ο Άγιος Δημήτριος είχε 15 ρέματα. Τα περισσότερα έχουν μπαζωθεί και χτιστεί πάνω τους, έχει μείνει μόνο το ρέμα της Πικροδάφνης», λέει η ιδιοκτήτρια στο Mega. «Κάτω από το σχολείο περνούσε το ρέμα της Βεργίνας, που επίσης μπαζώθηκε και πάνω του χτίστηκαν σπίτια».

Στο ίδιο ρέμα, η γέφυρα στις οδούς Δράμας και Δελφών κινδυνεύει να καταρρεύσει, ενώ κάθε έντονο καιρικό φαινόμενο προκαλεί κατολισθήσεις και αποκλεισμούς.

Στα βόρεια προάστια, στην οδό Ταϊναδός, το ρέμα της Εσχατιάς δημιουργεί προβλήματα σε πολυκατοικίες, με τους κατοίκους να έχουν στήσει αυτοσχέδιους μηχανισμούς για να μην εγκλωβίζεται το νερό στις εισόδους τους.

Μια ομάδα επιστημόνων, με τοπογράφους και μηχανικούς, εξετάζει τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στη Γλυφάδα τη νύχτα της Τετάρτης, ενώ οι αρχές προειδοποιούν για νέο κύμα κακοκαιρίας στην Αττική.

