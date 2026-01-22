Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου: «Εκτρέψαμε το νερό και σώσαμε σπίτια» - Το βίντεο με τα big bags

Στην εκκένωση τριών σπιτιών στο ρέμα της Πικροδάφνης, στον Άγιο Δημήτριο, προχώρησαν οι Αρχές για προληπτικούς λόγους, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε καθίζηση. Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου είχε κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς οι ζημιές που προκλήθηκαν από την νεροποντή της 24ης Δεκεμβρίου 2025, είχαν μετατρέψει πολλά σημεία πέριξ του ρέματος της Πικροδάφνης σε βομβαρδισμένο τοπίο.

Μιλώντας σχετικά με τη χθεσινή νεροποντή, ο Δήμαρχος της περιοχής, Στέλιος Μαμαλάκης είπε ότι «αυτή τη φορά καταφέραμε ευτυχώς καταφέραμε και σώσαμε ένα σπίτι» που βρίσκεται πάνω στο ρέμα της Πικροδάφνης. «Το προβλέψαμε κι εκτρέψαμε τη ροή του νερού για να πέσει στο ποτάμι πριν φτάσει εδώ, αν δεν είχε γίνει αυτό θα είχε κλείσει το σπίτι. Θα είχε αποκοπεί η είσοδος, θα είχε πέσει πιθανώς και η μάντρα του».

Ο κ. Μαμαλάκης τόνισε ότι «υπάρχουν κι άλλα σημεία που αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Είναι κυρίως τα πρανή του ρέματος, λόγω της διάβρωσης, έχουμε περαιτέρω κατολισθήσεις, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσαν άνθρωποι.

Έχουμε εκκενώσει τρία σπίτια από την προηγούμενη πλημμύρα, είχαμε κάνει πρόβλεψη και για άλλα δύο σπίτια που είχαμε διαπιστώσει ότι μπορεί να παρουσιαζόταν πρόβλημα. Πήγαμε στα σπίτια, ενημερώσαμε τους ανθρώπους, αλλά δεν μετακινήθηκαν. Ευτυχώς, δεν είχαμε πρόβλημα, μείναμε εκεί όλο το βράδυ και δεν χρειάστηκε να επέμβουμε».

Κλείνοντας ζήτησε την συνδρομή της περιφέρειας για την άμεση επίλυση των προβλημάτων. «Έχουμε ζητήσει δύο μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα από την περιφέρεια, έχει δείξει μεγάλη ανταπόκριση ο περιφερειάρχης και πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν άμεσα, τουλάχιστον εδώ για τη συγκεκριμένη περιοχή, ωστόσο, ο Άγιος Δημήτριος είναι μια πόλη που χωρίζεται στα δύο από ένα ρέμα κι έχουμε κι άλλα προβλήματα».

Με big bag στον Άγιο Δημήτριο ως ανάχωμα στα νερά

Χθες σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook ο δήμαρχος Στέλιος Μαμαλάκης από την οδό Λιδωρικίου αποτυπώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς ο δρόμος είχε μετατραπεί σε ποτάμι. Ο δήμαρχος σημείωσε πως το φράγμα έχει λειτουργήσει καλά, καθώς το νερό εκτρέπεται προς το ρέμα.

Οι τοπικές αρχές χρησιμοποιούν σακούλες big bags ως ανάχωμα για να απομακρύνουν τα ορμητικά νερά από τις κατοικίες και προς το ρέμα της Πικροδάφνης.

