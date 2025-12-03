Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών - «Καμπανάκι» των ειδικών ενόψει της κακοκαιρίας

Κορώνα-γράμματα παίζουν τη ζωή τους κάτοικοι σε τουλάχιστον τρεις πυκνοκατοικημένες γειτονιές της Αθήνας (όπως Ριζούπολη, Πολύγωνο, Περιστέρι), καθώς ζουν πάνω σε ρέματα τα οποία διέρχονται ακόμη και κάτω από πολυκατοικίες, δημιουργώντας συνθήκες υψηλού κινδύνου σε κάθε νεροποντή.

Ενόψει της νέας κακοκαιρίας, η ομάδα Γεωμυθική, που αποτελείται από τοπογράφους και μηχανικούς, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας την παντελή έλλειψη σχεδιασμού και ασφάλειας. Όπως δήλωσαν, η κατάσταση παραμένει αμετάβλητη εδώ και χρόνια. «Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ο κίνδυνος παραμένει», ανέφεραν.

Το χρονικό της Ριζούπολης

Η κάμερα του Star κατέγραψε την πιο χαρακτηριστική περίπτωση στη Ριζούπολη, στην οδό Ταναϊδος:

Εδώ και 25 χρόνια , τα νερά του Ποδονίφτη (παραπόταμος του Κηφισού) περνούν μέσα από το υπόγειο μιας τριώροφης πολυκατοικίας 11 διαμερισμάτων.

Σε κάθε δυνατή βροχόπτωση, οι κάτοικοι αγωνιούν, καθώς τα φερτά υλικά συχνά φράζουν την έξοδο του ρέματος προς τον Κηφισό, με κίνδυνο πλημμύρας.

Το πρόβλημα λαμβάνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς σε κοντινή απόσταση βρίσκεται Γυμνάσιο και παιδική χαρά.

Άμεση ανάγκη σχεδιασμού

Αντίστοιχες εικόνες είχαν καταγραφεί από την ίδια ομάδα και πριν από τρία χρόνια στο Πολύγωνο και το Περιστέρι. Το γεγονός ότι η εικόνα δεν έχει αλλάξει υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεσο σχεδιασμό.

«Πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός που δεν έχει γίνει. Να εντοπιστούν τα ρέματα για την ασφάλεια των ανθρώπων για να μην συμβεί κάτι κακό», τόνισαν οι ειδικοί της Γεωμυθικής, θυμίζοντας πως παρόμοιες καταστάσεις έχουν οδηγήσει σε τραγωδίες, όπως ο εγκλωβισμός νεαρού ζευγαριού στον Προμπονά και ο θάνατος γυναίκας στο Μενίδι όταν έπεσε με το αυτοκίνητό της σε ρέμα.

