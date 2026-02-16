Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνοκρατικός όρος, αλλά πολιτική επιλογή»

Ομιλία του Περιφερειάρχη Αττικής στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Ασφάλειας για την αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών

Newsbomb

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνοκρατικός όρος, αλλά πολιτική επιλογή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην ανάγκη προσαρμογής των σχεδίων άμυνας και πολιτικής προστασίας στη διαρκώς μεταβαλλόμενη φύση των σύγχρονων απειλών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κρατών, των υποδομών και των κοινωνιών μέσα από συντονισμένες δράσεις, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 2ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Ασφάλειας με τίτλο «Οι Υβριδικές Απειλές και η Προστασία των Κρίσιμων Οντοτήτων», που διεξήχθη στη ΛΑΕΔ.

Στην ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι οι υβριδικές απειλές δεν αποτελούν νέο φαινόμενο, ωστόσο οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η χρήση του κυβερνοχώρου έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης «οι βόμβες σταδιακά αντικαθίστανται από το πληκτρολόγιο και την οθόνη ενός υπολογιστή», τονίζοντας πως οι επιθέσεις στοχεύουν πλέον κρίσιμες υποδομές, υπηρεσίες ζωτικής σημασίας και βασικά συστήματα λειτουργίας των σύγχρονων κοινωνιών. Υπογράμμισε επίσης, ότι οι υβριδικές απειλές δεν προέρχονται αποκλειστικά από κρατικούς δρώντες και ότι η αντιμετώπισή τους δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά σε παραδοσιακά μοντέλα άμυνας, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την ανασχεδίαση των πολιτικών ασφάλειας με έμφαση στην πρόληψη και τον συντονισμό.

Αναφερόμενος στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, σημείωσε ότι από το 2022 και μετά, η Ευρώπη βιώνει μια περίοδο διαρκούς αστάθειας, όπου «οι κρίσιμες υποδομές και οντότητες είναι πλέον πεδίο ασύμμετρης σύγκρουσης». Επισήμανε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις, οι δολιοφθορές σε ενεργειακά δίκτυα και οι στοχευμένες επιθέσεις σε δίκτυα μεταφορών, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην οικονομία και στο μοντέλο ζωής των κοινωνιών, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για ετοιμότητα και ανθεκτικότητα ως βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής στρατηγικής.

Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ότι «η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνοκρατικός όρος. Είναι πλέον πολιτική επιλογή», εξηγώντας πως απαιτείται σχεδιασμός στον συντονισμό, καθώς και ουσιαστική επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία όπως είπε, δημιουργεί ένα συνεκτικό εθνικό πλαίσιο προστασίας των κρίσιμων οντοτήτων, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι «κανένας νόμος δεν λειτουργεί μόνος του» και ότι η ανθεκτικότητα αποτελεί ευθύνη όλων των επιπέδων διοίκησης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην προσωπική του εμπειρία από τη θητεία του στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στην Πολιτική Προστασία, σημειώνοντας ότι η διαχείριση υβριδικών κρίσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης απαιτεί συντονισμό, επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαρκή ενημέρωση των πολιτών. Αναφέρθηκε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας, αλλά και στη διαχείριση της πανδημίας, όπου – όπως τόνισε – η παραπληροφόρηση μπορούσε να μετατρέψει μια υγειονομική κρίση σε κρίση εθνικής ασφάλειας, αναδεικνύοντας τη σημασία της υπεύθυνης ενημέρωσης και της θεσμικής συνέπειας.

Έμφαση έδωσε στον ρόλο της Περιφέρειας Αττικής, επισημαίνοντας ότι η Αττική αποτελεί τον πυρήνα της χώρας, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες υποδομές και βασικούς οικονομικούς κόμβους. «Η ανθεκτικότητα των υποδομών της Αττικής είναι εθνικό ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια επενδύει μέσα από έναν δομημένο και επικαιροποιημένο σχεδιασμό, έργα θωράκισης και αναβάθμιση των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας.

Παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Περιφέρειας, έκανε λόγο για τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών που έχουν εκπονηθεί, τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου και τις δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, τονίζοντας ότι «η χειρότερη στιγμή να μάθεις πώς λειτουργεί ένα σύστημα είναι την ώρα της κρίσης». Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και των fake news, που βρίσκονται στον πυρήνα των υβριδικών επιθέσεων.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Χαρδαλιάς επεσήμανε ότι «η παραδοσιακή λογική της άμυνας δεν επαρκεί πλέον» και απαιτείται ένα νέο πλαίσιο προληπτικής «υβριδικής ανοσοποίησης», με επαρκείς πόρους, εξειδικευμένο προσωπικό και στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ένα ολιστικό εθνικό σχέδιο προστασίας των κρίσιμων υποδομών, υπογραμμίζοντας ότι «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας αποτελεί συλλογικό χρέος απέναντι στην κοινωνία και την πατρίδα».

Τις εργασίες του σεμιναρίου χαιρέτησαν ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας Δρ. Θάνος Ντόκος, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εξωτερικών Υποθέσεων Λουκάς Κατσώνης και η Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας για την Αντιμετώπιση Υβριδικών Απειλών Δρ. Teija Tiilikainen. Διακεκριμένοι ομιλητές και ομιλήτριες τοποθετήθηκαν σε θέματα που αφορούν τις σύγχρονες ακαδημαϊκές προσεγγίσεις στην επιχειρησιακή εξέλιξη και αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, τους κινδύνους από την στόχευση των θεσμών και των κοινωνιών, τη μετάβαση από την κυβερνο-ασφάλεια στην κυβερνο-ανθεκτικότητα, καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές που προκύπτουν για την εθνική ασφάλεια από την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Βίντεο του Newsbomb με τη σπείρα έκλεβε ποτά από σούπερ μάρκετ και τα πωλούσε σε κάβες – Συνελήφθησαν 9 άτομα

13:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας: Συνάντηση με το Σωματείο «Ελίζα» για την Προστασία των Παιδιών

13:52ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Πέντε τραυματίες από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας στις Άλπεις

13:51ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή και οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία 40χρονου στα Καμίνια

13:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για την ασφάλεια στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Υπερχείλισε ο Πηνειός στην Ηλεία - Πλημμύρισαν σπίτια στο Βαρθολομιό (Βίντεο)

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: 48ωρη απεργία 18-19 Φεβρουαρίου - Ποια είναι τα αιτήματα των αυτοκινητιστών

13:38LIFESTYLE

James Van Der Beek: Το συντριπτικό κόστος θεραπείας και ο διάλογος για το αμερικανικό σύστημα υγείας

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μανιάτης για Chevron: «Σημαντική στιγμή, η χώρα πρέπει να γίνει ενεργειακός κόμβος της Ανατολικής Μεσογείου»

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Διαδηλώσεις στην Αργεντινή για την εργασιακή μεταρρύθμιση του Μιλέι

13:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιχείρηση ταυτοποίησης των εικονιζόμενων από το ΚΚΕ - Συγκρίνουν τις εικόνες με τα στοιχεία του κομματικού αρχείου

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Έφοδος της γαλλικής αστυνομίας στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου - Έρευνα για τον Ζακ Λανγκ

13:18LIFESTYLE

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου»

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

13:17ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δεκάδες Αυστραλοί απελευθερώθηκαν από καταυλισμό που κρατούνται οικογένειες μαχητών του ISIS

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η ανθεκτικότητα δεν είναι τεχνοκρατικός όρος, αλλά πολιτική επιλογή»

13:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ημέρα Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η παρουσίαση των συμβάσεων Chevron - HelleniQ Energy για έρευνες υδρογονανθράκων

13:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Αυτός «σφυρίζει» το Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Η θάλασσα «βγήκε» στη στεριά στο λιμάνι της Κω

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:03ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Την καταδίκη του πατρός Αντωνίου για σωματικές κακοποιήσεις, τιμωρίες και ξυλοδαρμούς πρότεινε η εισαγγελέας του Εφετείου

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για την Μαρίνα Σταυράκη: Εισέβαλαν σπίτι της ληστές - Βίντεο ντοκουμέντο

11:54ΕΛΛΑΔΑ

«Σταμάτησα τη δημοπρασία στο eBay, δεν έχω αποφασίσει την πώλησή τους»: Ο κάτοχος των φωτό με τους 200 ήρωες της Καισαριανής πριν την εκτέλεσή τους από τους ναζί αποκλειστικά στο Newsbomb

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ποιος ήταν ο ναζί υπαξιωματικός που τράβηξε τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων αγωνιστών

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έξι περιοχές στο «κόκκινο» - Η πρώτη πρόγνωση Τσατραφύλλια για την Καθαρά Δευτέρα

11:56ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο της Iσραηλινής παραγωγού Dana Eden στην Αθήνα: «Fake news» oτι δολοφονήθηκε από Ιρανούς πράκτορες λέει το Ισραήλ

12:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης από την ΕΜΥ - Πού θα «χτυπήσει» κακοκαιρία

08:08ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Ο ψηλός και το γελαστό παιδί – Οι πρώτες ταυτοποιήσεις από τα ντοκουμέντα της εκτέλεσης

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία στον Δομοκό: Πώς πέρασε το όπλο στη φυλακή, γιατί δεν ήταν στα κελιά τους οι βαρυποινίτες κι ο αρχιφύλακας που τελούσε υπό παραίτηση

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

13:18LIFESTYLE

Εύη Βατίδου για Αλέξη Κούγια: «Αν ονομάσω αγάπη αυτό που ζούσα, έχω εκπαιδεύσει λάθος τα παιδιά μου»

09:13LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά των στοιχηματικών - «Αγγίζει» κορυφή ο Akylas

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Σκάνδαλο 25 εκατομμυρίων για το ΣΕΦ: Με εξώδικα απαντάει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός

11:41ΕΛΛΑΔΑ

«Άναψε φωτιές» το λείψανο του Αγίου Βασιλείου- Τατσόπουλος: «Επέλαση Ηλιθιοκρατίας» - «Τόσος τρόμος;» απαντάει η Μητρόπολη

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για «Καποδίστρια»: «Είναι ένα καρδιογράφημα της ελληνικής κοινωνίας»

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Διακοπή της κυκλοφορίας για έξι ημέρες από την είσοδο Ασπρόπυργου έως την είσοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο - Οι εναλλακτικές διαδρομές

08:11WHAT THE FACT

Άνδρας έζησε 100 ημέρες κάτω από το νερό - Η τεράστια αλλαγή στο σώμα του

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας όλη την εβδομάδα - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

11:16ΚΟΣΜΟΣ

Dana Eden: H βραβευμένη με Emmy Ισραηλινή παραγωγός βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στην Αθήνα

13:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Ημέρα Χέιζ-Ντέιβις στον Παναθηναϊκό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ