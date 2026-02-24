Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα!

Κάθε γουλιά του Ούζο Πλωμαρίου αποτελεί μια μικρή ιεροτελεστία, έναν τρόπο να μοιραζόμαστε στιγμές και να γιορτάζουμε τη ζωή με τους ανθρώπους μας.

Οι «Ακόλουθοι του Ήλιου» αποτελούν την κοινότητα του Ούζου Πλωμαρίου –για όλους εμάς που αγαπάμε τις εμπειρίες, τις ηλιόλουστες αποδράσεις, τις αυθεντικές στιγμές και τη χαρά του μοιράσματος. Δεν μοιραζόμαστε όμως μόνο στιγμές, αλλά έναν κόσμο γεμάτο γεύσεις, εμπειρίες και ξεχωριστά δώρα.

Ως Ακόλουθος του Ήλιου, δεν συμμετέχεις απλώς σε έναν διαγωνισμό· γίνεσαι μέρος μιας μεγάλης παρέας που απολαμβάνει exclusive εμπειρίες και προνόμια σχεδιασμένα αποκλειστικά για τα μέλη της κοινότητας.

Από τον Φεβρουάριο έως τον Νοέμβριο περισσότεροι από 250 τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ηλιόλουστες αποδράσεις και αποκλειστικά δώρα.

Τον Φεβρουάριο οι τυχεροί κερδίζουν κάρτες Edenred αξίας 100€ για σαρακοστιανές αγορές, τον συλλεκτικό Χαλβά Αμυγδάλου με γεύση Ούζο Πλωμαρίου και φιάλες Ούζου Πλωμαρίου.

Τον Μάρτιο μπαίνουν στην κλήρωση για exclusive Cooking Classes, μια ευκαιρία για την κοινότητα να βρεθεί από κοντά, να μάθει τα μυστικά της μεσογειακής κουζίνας από κορυφαίους chefs και να δημιουργήσει αξέχαστες αναμνήσεις.

Πώς να γίνεις Ακόλουθος του Ήλιου; Η συμμετοχή είναι απλή:

1. Επισκέψου το site του διαγωνισμού: akolouthitouiliou.gr/diagonismos

2. Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στη φόρμα συμμετοχής.

3. Αγόρασε μια φιάλη 200ml Ούζου Πλωμαρίου και ανέβασε μια φωτογραφία του μοναδικού αριθμού που θα βρεις στον λαιμό της φιάλης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://akolouthitouiliou.gr/

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τα μέλη της κοινότητας θα έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο και εκδηλώσεις που θα κάνουν κάθε ηλιόλουστη στιγμή ακόμα πιο ιδιαίτερη.

Γίνε σήμερα ένας «Ακόλουθος του Ήλιου» και ας δημιουργήσουμε παρέα ηλιόλουστες αναμνήσεις με Ούζο Πλωμαρίου.