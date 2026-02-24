Απόφαση του ΣτΕ ανατρέπει ως αντισυνταγματικές τις περικοπές στους διπλωματικούς υπαλλήλους

Νέα δεδομένα δημιουργεί απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία επανεξετάζει τις μνημονιακές μειώσεις αποδοχών σε κρίσιμους κλάδους του υπουργείου Εξωτερικών. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τον ν. 4093/2012 παραβίασαν συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές.

Με τις αποφάσεις 105-108/2026, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, καθώς και την υπουργική απόφαση οικ. 2/83408/022/14.11.2012 του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών. Οι ρυθμίσεις αυτές επέβαλαν μειώσεις στις αποδοχές των μονίμων υπαλλήλων του Διπλωματικού Κλάδου, του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων, των Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καθώς και του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου, η Διοίκηση προχώρησε στις περικοπές εφαρμόζοντας αποκλειστικά ένα εξισωτικό αριθμητικό κριτήριο για τη μείωση του μισθολογικού κόστους του Δημοσίου, χωρίς να αξιολογήσει τις ιδιαιτερότητες της αποστολής, των συνθηκών υπηρεσίας και της ευθύνης των συγκεκριμένων λειτουργών. Η προσέγγιση αυτή κρίθηκε προδήλως απρόσφορη.

Η Ολομέλεια έκρινε ότι οι εν λόγω μειώσεις παραβιάζουν τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4 παρ. 5 του Συντάγματος. Τόνισε δε ότι η επιδίωξη δημοσιονομικών στόχων δεν μπορεί να γίνεται με μέτρα που επιβάλλουν δυσανάλογες επιβαρύνσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.