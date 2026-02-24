Αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη

Newsbomb

Αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn
Unsplash
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Mε το Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Τα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με τους αγώνες ρεβάνς των playoffs. Στο Champions League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (22:00) εκτός έδρας τη Λεβερκούζεν. Στο πρώτο παιχνίδι, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η γερμανική ομάδα κέρδισε με 2-0.

Εκτός έδρας αγωνίζονται και οι 2 ελληνικές ομάδες στο Europa League. Την Πέμπτη, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Βικτόρια Πλζεν και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ισπανία με τη Θέλτα. Ισόπαλο με 2-2 έληξε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων την «Επιστροφή Στοιχήματος»* και σε όλα τα ματς των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Παρί με «20 & Κάρφωσες»*

Η Euroleague επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με τα παιχνίδια της 29ης αγωνιστικής. Την Τετάρτη (20:00) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Κάουνας τη Ζαλγκίρις και την Πέμπτη (21:15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Παρί.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Oμάδα που θα πετύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
  • Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:42ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Δορυφορικές εικόνες αποτυπώνουν τις πλημμυρισμένες εκτάσεις - Πάνω από 150.000 στρέμματα κάτω από το νερό

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford: Πότε αναχωρεί για τον Περσικό

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Κούγιας: Την Κυριακή το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του

12:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μνημονίων στους διπλωματικούς υπαλλήλους

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα!

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς για αντιπλημμυρικά: «Ενισχύουμε περιοχές που επί χρόνια παρέμεναν εκτεθειμένες»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση με μπογιές στο γραφείο της βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ανέλαβε τον έλεγχο σε δύο στρατηγικά λιμάνια στη Διώρυγα - H δικαστική απόφαση που άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο 18χρονος Βραζιλιάνος Κλέο Κάουα υπέγραψε έως το 2028

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Ακλόνητη η υποστήριξή μας

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η Ελλάδα τρέχει στα Ιωάννινα - Ιωάννινα Half Marathon - 9 & 10 Μαΐου

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Κουσνέρ και Γουίτκοφ θα βοηθήσουν στην τελική απόφαση για την επίθεση στο Ιράν

11:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ο στρατός του καρτέλ ναρκωτικών του «Ελ Μέντσο» - Τανκς, θωρακισμένα οχήματα και πολυβόλα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία: Σε εφαρμογή από σήμερα το νέο μοντέλο - Όλες οι μεγάλες αλλαγές σε βασική εκπαίδευση, αποζημιώσεις και ειδικότητες

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα» λέει Ελληνίδα κάτοικος μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ