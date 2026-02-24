Αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn
Τα Κύπελλα Ευρώπης συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα με τους αγώνες ρεβάνς των playoffs. Στο Champions League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σήμερα (22:00) εκτός έδρας τη Λεβερκούζεν. Στο πρώτο παιχνίδι, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», η γερμανική ομάδα κέρδισε με 2-0.
Εκτός έδρας αγωνίζονται και οι 2 ελληνικές ομάδες στο Europa League. Την Πέμπτη, στις 19:45, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Βικτόρια Πλζεν και στις 22:00 ο ΠΑΟΚ παίζει στην Ισπανία με τη Θέλτα. Ισόπαλο με 2-2 έληξε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-1 από τη Θέλτα στο γήπεδο της Τούμπας.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει στους αγώνες των ελληνικών ομάδων την «Επιστροφή Στοιχήματος»* και σε όλα τα ματς των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.
Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.
Ζαλγκίρις-Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός-Παρί με «20 & Κάρφωσες»*
Η Euroleague επιστρέφει αυτή την εβδομάδα με τα παιχνίδια της 29ης αγωνιστικής. Την Τετάρτη (20:00) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Κάουνας τη Ζαλγκίρις και την Πέμπτη (21:15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Παρί.
Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:
- Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών
- Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
- Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
- Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
- Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
- Oμάδα που θα πετύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
- Οver/Under Eύστοχα τρίποντα
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ