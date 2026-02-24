«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

Μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις ξεκινά από σήμερα, 24 Φεβρουαρίου με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026. Το νέο μοντέλο θητείας, κεντρικός πυλώνας της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του οπλίτη σε έναν άρτια εκπαιδευμένο μαχητή, εφοδιασμένο με δεξιότητες χρήσιμες και στην πολιτική του ζωή.

Εκπαίδευση με ουσία: Drones και πρώτες Βοήθειες

Η βασική εκπαίδευση αυξάνεται στις 10 εβδομάδες και επικεντρώνεται στον Στρατό Ξηράς. Το πρόγραμμα αναβαθμίζεται ριζικά με πολλαπλασιασμό των βολών (νυχτερινές, πιστολιού), εντατικές πορείες και ασκήσεις σε συνθήκες υπαίθρου. Για πρώτη φορά εισάγεται η εκπαίδευση στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) με χρήση εξομοιωτών, καθώς και μαθήματα Α’ Βοηθειών και πυροπροστασίας. Οι επιτυχόντες χειριστές Drones θα φέρουν πλέον ειδικό διακριτικό σήμα στη στολή τους.

Επαγγελματική κατάρτιση και ειδικότητες

Οι ειδικότητες περιορίζονται από 46 σε 19, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, οι στρατεύσιμοι μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις σε τομείς όπως η Κυβερνοασφάλεια, η ναυαγοσωστική και ο χειρισμός μηχανημάτων, μετατρέποντας τον χρόνο της θητείας σε προϋπηρεσία.

Οικονομικά κίνητρα και καθημερινότητα

Σημαντική είναι η αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης, η οποία από τα 8,80 ευρώ εκτινάσσεται στα 100 ευρώ για όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ) και στα 50 ευρώ για την ενδοχώρα. Ειδικές πρόνοιες προβλέπουν αποζημιώσεις έως 200 ευρώ για πολύτεκνους και ορφανούς. Παράλληλα, το αντίτιμο του συσσιτίου αυξάνεται (από 4,50€ σε 6,40€), εξασφαλίζοντας ποιοτικότερη διατροφή βάσει σύγχρονων προτύπων.

Διάρκεια και τοποθετήσεις

Οι ΕΣΣΟ μειώνονται σε 4 ανά έτος .

Η θητεία παραμένει 12μηνη , αλλά μειώνεται στους 9 μήνες για όσους υπηρετούν ολόκληρο το διάστημα σε μονάδες προτεραιότητας (παραμεθόριος, ΕΛΔΥΚ, Προεδρική Φρουρά).

Μετά την εκπαίδευση, το 70% των οπλιτών μετακινείται άμεσα σε επιχειρησιακές μονάδες της Θράκης και του Αιγαίου.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, στόχος είναι η δημιουργία μιας εφεδρείας που δεν θα έχει αναλώσει τον χρόνο της σε «αγγαρείες», αλλά θα αποτελεί αξιόμαχη δύναμη αποτροπής και παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας.

