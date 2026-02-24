«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

Αυξάνονται οι αποζημιώσεις, εκπαίδευση στα drones και ειδικότητες με πιστοποίηση

Newsbomb

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις ξεκινά από σήμερα, 24 Φεβρουαρίου με την κατάταξη της Α’ ΕΣΣΟ 2026. Το νέο μοντέλο θητείας, κεντρικός πυλώνας της «Ατζέντας 2030» του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποσκοπεί στον μετασχηματισμό του οπλίτη σε έναν άρτια εκπαιδευμένο μαχητή, εφοδιασμένο με δεξιότητες χρήσιμες και στην πολιτική του ζωή.

Εκπαίδευση με ουσία: Drones και πρώτες Βοήθειες

Η βασική εκπαίδευση αυξάνεται στις 10 εβδομάδες και επικεντρώνεται στον Στρατό Ξηράς. Το πρόγραμμα αναβαθμίζεται ριζικά με πολλαπλασιασμό των βολών (νυχτερινές, πιστολιού), εντατικές πορείες και ασκήσεις σε συνθήκες υπαίθρου. Για πρώτη φορά εισάγεται η εκπαίδευση στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Drones) με χρήση εξομοιωτών, καθώς και μαθήματα Α’ Βοηθειών και πυροπροστασίας. Οι επιτυχόντες χειριστές Drones θα φέρουν πλέον ειδικό διακριτικό σήμα στη στολή τους.

Επαγγελματική κατάρτιση και ειδικότητες

Οι ειδικότητες περιορίζονται από 46 σε 19, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, οι στρατεύσιμοι μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιημένες γνώσεις σε τομείς όπως η Κυβερνοασφάλεια, η ναυαγοσωστική και ο χειρισμός μηχανημάτων, μετατρέποντας τον χρόνο της θητείας σε προϋπηρεσία.

Οικονομικά κίνητρα και καθημερινότητα

Σημαντική είναι η αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης, η οποία από τα 8,80 ευρώ εκτινάσσεται στα 100 ευρώ για όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο (Θράκη, νησιά Αιγαίου, ΕΛΔΥΚ) και στα 50 ευρώ για την ενδοχώρα. Ειδικές πρόνοιες προβλέπουν αποζημιώσεις έως 200 ευρώ για πολύτεκνους και ορφανούς. Παράλληλα, το αντίτιμο του συσσιτίου αυξάνεται (από 4,50€ σε 6,40€), εξασφαλίζοντας ποιοτικότερη διατροφή βάσει σύγχρονων προτύπων.

Διάρκεια και τοποθετήσεις

  • Οι ΕΣΣΟ μειώνονται σε 4 ανά έτος.

  • Η θητεία παραμένει 12μηνη, αλλά μειώνεται στους 9 μήνες για όσους υπηρετούν ολόκληρο το διάστημα σε μονάδες προτεραιότητας (παραμεθόριος, ΕΛΔΥΚ, Προεδρική Φρουρά).

  • Μετά την εκπαίδευση, το 70% των οπλιτών μετακινείται άμεσα σε επιχειρησιακές μονάδες της Θράκης και του Αιγαίου.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, στόχος είναι η δημιουργία μιας εφεδρείας που δεν θα έχει αναλώσει τον χρόνο της σε «αγγαρείες», αλλά θα αποτελεί αξιόμαχη δύναμη αποτροπής και παραγωγικό κομμάτι της κοινωνίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R πάει για ρεκόρ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας «βόμβα» στις ΗΠΑ: «Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή - Μπλακ άουτ και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα λόγω των βροχών

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη (24/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό και παρασύρθηκε από φορτηγό

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Mεξικό: Το κύμα βίας μετά τη δολοφονία του «Ελ Μέντσο» απειλεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη Νέα Μάκρη τα επόμενα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν σε Ύδρα και Μαραθώνα

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε χώρο που χρησιμοποιούν αντιεξουσιαστές

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προφίλ των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα - Τι μαθαίνουμε για το νέο κόμμα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

07:07ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Ο Μάντελσον αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του - Η στιγμή που φεύγει από το αστυνομικό τμήμα

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Το αποτύπωμα μιας σύγκρουσης σε εξέλιξη - Δείτε το αφιέρωμα του Newsbomb.gr

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι σε χώρο που χρησιμοποιούν αντιεξουσιαστές

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

22:18ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: «Πού να φανταστώ ότι δεν ήταν χαιρετισμός, αλλά αποχαιρετισμός» - Συγκλονίζει μαρτυρία ορειβάτη για τον 74χρονο - Εικόνα drone από τον εντοπισμό του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το προφίλ των ψηφοφόρων του Αλέξη Τσίπρα - Τι μαθαίνουμε για το νέο κόμμα

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Άνδρας έπεσε στο κενό και παρασύρθηκε από φορτηγό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ