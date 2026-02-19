Δένδιας: «Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία»

Για θητεία παρωδία έκανε λόγο σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά την επίσκεψη του στο ΚΕΝ του Κέντρου Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων (ΚΕΤΘ), στον Αυλώνα Αττικής.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη, επισκέφθηκε σήμερα τον Αυλώνα Αττικής, ενόψει της κατάταξης της 2026 Α΄ΕΣΣΟ (24–27 Φεβρουαρίου 2026).

Ο Νίκος Δένδιας ενημερώθηκε για την υλοποίηση των μέτρων της Νέας Θητείας και συνομίλησε με τους Διοικητές των ΚΕΝ και ΣΥΠΟ όλης της χώρας, οι οποίοι παρέστησαν στην επίσκεψη. Επίσης, παρακολούθησε επίδειξη των διαδικασιών υποδοχής, κατάταξης και εκπαίδευσης της 2026 Α΄ ΕΣΣΟ, εκπαιδευτικές δράσεις, όπως πυρ και κίνηση με πραγματικά πυρά, επίδειξη εξομοιωτών ΣμηΕΑ και εξομοιωτή βολής φορητού οπλισμού.

Επιπρόσθετα, μετέβη στο Κέντρο Μετεκπαίδευσης Εφεδρείας (ΚΕΜΕΦ), όπου ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών.

Παρευρέθησαν, επίσης, ο Γενικός Επιθεωρητής Στρατού (ΓΕΠΣ/ Διοικητής EU-OHQ), Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, ο Διοικητής ΓΕΣ/ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ Υποστράτηγος Αναστάσιος Δημουλάς, ο Διευθυντής ΓΕΠΣ/ΔΙΣΕΚΠ/ΔΕΚΠ Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Μπασιάς και οι Διοικητές των ΚΕΝ και των ΣΥΠΟ.

Απευθυνόμενος στους Διοικητές των Κέντρων Εκπαίδευσης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε:

«Η θητεία μέχρι τώρα, τη λέμε αγγαρεία, στην πραγματικότητα είναι παρωδία. Παριστάνουν τους στρατιώτες και παριστάνουμε ότι εκπαιδεύονται. Αυτό το «παραμύθι» πρέπει να πάρει ένα τέλος. Έχουμε απειλή, ζωντανή απειλή, ξαναδιατυπώθηκε παρεμπιπτόντως προ ολίγου, σήμερα, η οποία είναι 10 φορές μεγαλύτερή μας.

Έχουμε επαγγελματικά στελέχη άξια, χρειαζόμαστε επίσης πολίτες οι οποίοι να μπορούν να υπηρετήσουν την Πατρίδα τους. Αυτή είναι δουλειά δική σας. Βασίζομαι πάρα πολύ σε εσάς. Ο Γενικός Επιθεωρητής, ο Στρατηγός έχει την εντολή να είναι απολύτως από πάνω σας, όπως και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.

Ελπίζω ότι θα καταφέρω να επισκεφτώ όλα τα Κέντρα αυτό το διάστημα. Θα επιχειρήσω να είναι αιφνιδιαστικό.

Έχουμε αλλάζει ό,τι μπορούσαμε να αλλάξουμε. Θα συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε, στην τροφοδοσία, τα πάντα.

Για να μην λέω πολλά, βασιζόμαστε σε εσάς. Και η πολιτική και η φυσική σας ηγεσία. Αν εσείς δεν ανταποκριθείτε και δεν το πετύχετε, ό,τι κι αν λέμε, ό,τι κι αν κάνουμε και ό,τι κι αν υπογράφουμε, πάει χαμένο, τελείως.

Ευχαριστώ πολύ για την προσπάθεια. Προσβλέπω στο αποτέλεσμα».

Ο κ. Δένδιας δήλωσε μετά το πέρας της επίσκεψης:

«Ήρθα σήμερα εδώ, στον Αυλώνα, στο πιο μεγάλο Κέντρο Κατάταξης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, τον Αρχηγό Στρατού και τον Γενικό Επιθεωρητή Στρατού για να ελέγξουμε την ολοκλήρωση των προετοιμασιών για την κατάταξη της Α΄ ΕΣΣΟ της νέας θητείας.

Όλοι οι Έλληνες ξέρουμε ότι η θητεία μέχρι τώρα, ήταν μια «θητεία-αγγαρεία», για να μην πω κάτι χειρότερο, μια «θητεία-παρωδία», τουλάχιστον σε ένα μεγάλο κομμάτι των στρατευσίμων.

Επιχειρούμε λοιπόν αυτά να τα αλλάξουμε, να υπάρχει μια θητεία με ουσία, μια θητεία η οποία συνιστά ευκαιρία για τον στρατευμένο, για την οικογένειά του, για την αγορά εργασίας, για την Πατρίδα μας.

Χρειαζόμαστε τον Στρατό των Πολιτών, αυτή είναι η ελληνική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για να υπάρχει όμως ένας Στρατός Πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ καλή εκπαίδευση. Μια εκπαίδευση στις σύγχρονες μεθόδους μάχης στον 21ο αιώνα. Αναφέρομαι στα drones, στα αντι-drones, στους εξομοιωτές, σε ό,τι συνιστούν σήμερα τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ενός Μαχητή.

Συγχρόνως, υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση στον εφοδιασμό, στην τροφοδοσία. Οι στρατεύσιμοι πρέπει να τρώνε καλά. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει έναν νέο Κανονισμό και η τήρησή του θα ελεγχθεί αυστηρότατα από τη Γενική Επιθεώρηση Στρατού, με διαφορετική σύνθεση, με διαφορετική θερμιδική ανάλυση, με διατροφολόγους οι οποίοι θα προσέχουν ώστε οι στρατιώτες μας να τρώνε καλά.

Κι επίσης, ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές αντιστάθμισμα στη θητεία. Δηλαδή, από 8 ευρώ τον μήνα, 100 ευρώ τον μήνα, ώστε η οικογένεια να μην χρειάζεται κι αυτή να συνεισφέρει τουλάχιστον για τους καφέδες του νέου στρατιώτη.

Βεβαίως, αυτή είναι μια μακρά πορεία. Ξεκινάμε τώρα. Αποτελεί κομμάτι της «Ατζέντας 2030», θα υπάρχει καινούργια στολή, καινούργιος εξοπλισμός. Στην πραγματικότητα τα αλλάζουμε όλα. Αλλά κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα.

Θα επιθεωρήσω με ιδιαίτερη αυστηρότητα τη μεταρρυθμιστική αυτή προσπάθεια, το πώς εκτελούνται οι εντολές της φυσικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά είμαι απολύτως αισιόδοξος για το τελικό αποτέλεσμα.

Είμαι σίγουρος ότι η Πατρίδα μας θα αποκτήσει έναν Στρατό Πολιτών αντάξιο της μεγάλης στρατιωτικής της παράδοσης».

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για τους κληρωτούς - Κάθε πότε θα γίνεται η κατάταξή τους

Σημαντικές αλλαγές και στη στρατιωτική θητεία περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ευρεία αναδιοργάνωση του συστήματος, που αγγίζει τόσο τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των στρατεύσιμων.

Το νέο μοντέλο θητείας

Όσον αφορά το νέο μοντέλο θητείας, προβλέπεται η κατανομή του συνόλου των στρατευσίμων σε 4 ΕΣΣΟ (Φεβρουάριος, Μάιος, Αύγουστος, Νοέμβριος) αποκλειστικά στο Στρατό Ξηράς καταρχάς και με μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού – ειδικοτήτων στο ΠΝ και στην ΠΑ.

Η βασική εκπαίδευση θα διαρκεί 10 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει εξομοιωτή βολών, χειρισμό DRONE και οριζόντιες δεξιότητες (Πρώτες Βοήθειες, Πολ. Προστασία).

Θα ακολουθεί η Ειδική Εκπαίδευση που θα διαρκεί 4 εβδομάδες και θα περιλαμβάνει, εκτός από τις 31 ειδικότητες, και 21 δεξιότητες στα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης των Ενόπλων Δυνάμεων και, κατόπιν, 12 εβδομάδες επιχειρησιακή εκπαίδευση στις Μονάδες υψηλής Ετοιμότητας.

Μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών, παραμονή στην παραμεθόριο για όσους έχουν επιλέξει 9μηνη θητεία και μετάθεση πλησίον του τόπου συμφερόντων για όσους επιλέγουν 12μηνη θητεία.

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπό τον τίτλο: «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή (σταδιοδρομία και εξέλιξη αξιωματικών, μονίμων υπαξιωματικών και Επαγγελματιών Οπλιτών των Ενόπλων Δυνάμεων, μισθολογικές ρυθμίσεις για το στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αναδιοργάνωση ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατολογία των Ελλήνων, εθελοντική στράτευση γυναικών και άλλες διατάξεις)» έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (https://www.opengov.gr/mindefence/?p=7457%5C)

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 09:00.

Τα έξι βασικά μέρη του νέου νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Το πρώτο μέρος εξορθολογίζεται το πλαίσιο σταδιοδρομίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας στην εξέλιξή τους.

Στο δεύτερο μέρος εισάγονται νέες μισθολογικές ρυθμίσεις, με σκοπό τη βελτίωση του εισοδήματός τους και την έμπρακτη αναγνώριση των υπηρεσιών τους.

Στο τρίτο εκσυγχρονίζονται και ενοποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του συνόλου των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ρυθμίσεις με τις οποίες αναδιοργανώνεται η ακαδημαϊκή εκπαίδευση στις Ένοπλες Δυνάμεις και επιδιώκεται η ανωτατοποίηση των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών.

Με το πέμπτο μέρος αναθεωρείται η νομοθεσία για τη στρατολογία των αρρένων Ελλήνων πολιτών, αυξάνεται η επιχειρησιακή ετοιμότητα των εφέδρων, δημιουργείται ο θεσμός του Ενεργού Εθελοντή Εφέδρου και παρέχεται δυνατότητα σε Ελληνίδες να κατατάσσονται εθελοντικά για παροχή ένοπλης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Τέλος, το έκτο μέρος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στη στρατιωτική δικαιοσύνη, το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τη βελτίωση των αποδοχών των οπλιτών θητείας.

