Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

Η Μαρία Καρυστιανού από την Λάρισα έκανε λόγο για «δίκη-παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε»

Μίλτος Τσεκούρας

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

Η Μαρία Καρυσταινού στη δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας από τον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης το βράδυ του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών 

Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Λάρισα βρέθηκε ξανά σήμερα Τρίτη η Μαρία Καρυστιανού προκειμένου να παραστεί στη δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η Μαρία Καριστιανού, η οποία συνοδευόταν από τη συνεργάτιδά της και δικηγόρο Μαρία Γρατσία, αναφορικά με τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας τόνισε σε δηλώσεις της πως η αρμόδια εισαγγελέας έχει ήδη στα χέρια της τις απαντήσεις από τα ελληνικά πανεπιστήμια που τις λένε πως δεν μπορούν να εξετάσουν τίποτα περισσότερο από το DNA. «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας», είπε χαρακτηριστικά.

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ

Αναλυτικά οι δηλώσεις της:

«Δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο, απ’ τα οποία απουσιάζουν οι άνθρωποι που πρώτοι ακούμπησαν τα βίντεο, δηλαδή ο ανακριτής, οι αστυνομικοί της ΔΕΕ, οι εισαγγελικοί λειτουργοί που συνόδευαν τους αστυνομικούς της ΔΕΕ, για να μας δώσουν τις πληροφορίες: τελικά πού πήγαν αυτά τα εξαφανισμένα βίντεο. Επίσης, λείπουν και μάρτυρες από την πλευρά της Interstar, οι οποίοι βρήκανε τα βίντεο δύο χρόνια μετά κι έκαναν όλη τη διαδικασία. Είναι δυνατόν να γίνεται μία δίκη και να απουσιάζουν αυτοί οι μάρτυρες; Τι δίκη είναι αυτή;

Η μόνη λέξη που μου έρχεται είναι ότι είναι μια δίκη-παρωδία στην οποία αναγκαστικά συμμετέχουμε. Χωρίς όμως να σταματήσουμε με να καταγγέλλουμε αυτά που γίνονται. Συμμετέχουμε μεν, αλλά αντιδρούμε δε».

Αναφορικά με τις εκταφές των σορών η Μαρία Καρυστιανού τόνισε: «Φανταστείτε μία εισαγγελέας, η οποία έχει επιληφθεί του θέματος των εκταφών, και η οποία πρέπει να κάνει τις εκταφές ακριβώς για να μάθουμε ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας.

Έχει στα χέρια της λοιπόν, από τα ελληνικά πανεπιστήμια ότι αυτές οι εξετάσεις που χρειάζονται για να αποδειχθεί ποια ουσία έκαψε τους ανθρώπους μας δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, έχει από εμάς τα υπομνήματα με τις συγκεκριμένες εξετάσεις που πρέπει να γίνουν και τα ειδικά εργαστήρια στην Ευρώπη που μπορούν να κάνουν αυτές τις εξετάσεις, και η ίδια αποφασίζει ότι θα κάνουμε τις εκταφές, όχι για να βρούμε την αιτία της απανθράκωσης, όχι δηλαδή να καταλάβουμε από τι πέθαναν οι άνθρωποι, αλλά να κάνουμε DNA, να δούμε τι φάγανε και τι ήπιανε αυτοί που σκοτώθηκαν.

Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα. Καμιά φορά νομίζω ότι όχι στην Ευρώπη, ούτε στην Ουγκάντα, ούτε στην Κολομβία, ούτε πουθενά δε θα γίνονταν τέτοια αίσχη, για να μην πω ότι βγαίνει μετά ο Άρειος Πάγος και αντί να διορθώσει τα πράγματα, στηρίζει την εισαγγελέα. Προφανώς γιατί όλα είναι ενορχηστρωμένα από ένα κακόβουλο αφεντικό που συνεχίζει να δίνει εντολές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:37ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Φόβοι για πόλεμο στους δρόμους αφού οι αρχές «αποκεφάλισαν» το πιο σκληρό καρτέλ ναρκωτικών

12:36ΕΛΛΑΔΑ

Στη Σούδα το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford: Πότε αναχωρεί για τον Περσικό

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Τέμπη: «Θέλουμε να μάθουμε από ποια ουσία πέθαναν οι άνθρωποι μας»

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Οι αγώνες ρεβάνς των Κυπέλλων Ευρώπης με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξης Κούγιας: Την Κυριακή το μνημόσυνο για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του

12:13ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι περικοπές των μνημονίων στους διπλωματικούς υπαλλήλους

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

12:05ΕΛΛΑΔΑ

Γίνε μέλος στην κοινότητα «Ακόλουθοι του Ήλιου» και ζήσε exclusive εμπειρίες με την πιο ηλιόλουστη παρέα!

12:04ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς για αντιπλημμυρικά: «Ενισχύουμε περιοχές που επί χρόνια παρέμεναν εκτεθειμένες»

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση με μπογιές στο γραφείο της βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

11:57ΚΟΣΜΟΣ

Παναμάς: Ανέλαβε τον έλεγχο σε δύο στρατηγικά λιμάνια στη Διώρυγα - H δικαστική απόφαση που άνοιξε τον «Ασκό του Αιόλου»

11:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Ο 18χρονος Βραζιλιάνος Κλέο Κάουα υπέγραψε έως το 2028

11:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τα 4 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Ακλόνητη η υποστήριξή μας

11:51ΕΛΛΑΔΑ

Όλη η Ελλάδα τρέχει στα Ιωάννινα - Ιωάννινα Half Marathon - 9 & 10 Μαΐου

11:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Κουσνέρ και Γουίτκοφ θα βοηθήσουν στην τελική απόφαση για την επίθεση στο Ιράν

11:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία απ' ό,τι αναπνέει

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο Βινς ΜακΜάχον οδηγεί με 180 χλμ./ώρα πριν τη σφοδρή σύγκρουση με Bentley

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

10:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Κεφαλογιάννη για τα παιδιά της: «Ξυπνούν και λένε: “Μαμά, το βράδυ θα κοιμηθούμε στον μπαμπά;”»

11:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Interview: Τρίτη θητεία για τη ΝΔ «βλέπει» η πλειοψηφία, δύσκολη η αυτοδυναμία

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Ρόμπερτ Καραντάιν

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

11:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Αν δεν ήταν η Αστυνομία θα με έδερναν 100% - Με χτύπησαν στο χέρι, έφαγα και ροχάλα»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Φθιώτιδα: ΚΤΕΛ με 58 επιβάτες συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

12:12ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Νεκρός 62χρονος γιατρός του νοσοκομείου σε τροχαίο

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Ο στρατός του καρτέλ ναρκωτικών του «Ελ Μέντσο» - Τανκς, θωρακισμένα οχήματα και πολυβόλα

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιωτική θητεία: Σε εφαρμογή από σήμερα το νέο μοντέλο - Όλες οι μεγάλες αλλαγές σε βασική εκπαίδευση, αποζημιώσεις και ειδικότητες

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: «Ήταν η πρώτη φορά που φοβήθηκα» λέει Ελληνίδα κάτοικος μετά την εξόντωση του «Ελ Μέντσο»

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων έπειτα από 483 χρόνια: Ο ρόλος των διαδόχου Κωνσταντίνου, Μεταξά, Βελισσαρίου, Ιατρίδη και Νικολάκη εφέντη

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ