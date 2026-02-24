Τέμπη - Φλωρίδης: «Αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις εδώ, θα χρειαστεί συνδρομή εξωτερικού»

«Παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια με ψέματα και συνωμοσίες», υπογράμμισε ο υπουργός Δικαιοσύνης

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Τέμπη - Φλωρίδης: «Αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις εδώ, θα χρειαστεί συνδρομή εξωτερικού»
AP.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στα ελληνικά εργαστήρια, θα ζητηθεί συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές των θυμάτων στα Τέμπη.
  • Από τους συγγενείς των 57 θυμάτων, αρχικά εννέα ζήτησαν εκταφή, αλλά πλέον πέντε οικογένειες συνεχίζουν τη διαδικασία.
  • Υπάρχει διαφωνία μεταξύ συγγενών και Εισαγγελίας σχετικά με την αποστολή των σορών σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού, με τις οικογένειες να ζητούν πλήρεις βιοχημικές, χημικές και τοξικολογικές εξετάσεις σε εργαστήρια εκτός Ελλάδας.
  • Ο υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση βοηθά τη Δικαιοσύνη για την ανάκριση και τη δίκη, που έχει οριστεί για τις 23 Μαρτίου.
Snapshot powered by AI

Για τις εκταφές των σορών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, μίλησε ο Γιώργος Φλωρίδης το πρωί της Τρίτης, τονίζοντας ότι συνδρομή από το εξωτερικό θα χρειαστεί, «αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στα ελληνικά εργαστήρια».

Ειδικότερα, ο υπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 κλήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα που έχει προκύψει με τις εκταφές, καθώς παρόλο που δόθηκε εντολή εκταφής ορισμένων σορών, η διαδικασία αναβλήθηκε έπειτα από εξώδικο που απέστειλαν συγγενείς.

Άναμεσα στους συγγενείς αυτούς είναι ο πατέρας της Μάρθης Ψαροπούλου, Αντώνης Ψαρόπουλος και η μητέρα της Μαρία Καρυστιανού, καθώς και οι γονείς της Φραντσέσκα Μπέζα, οι οποίοι ζητούν οι σοροί να σταλούν στο εξωτερικό και τα δείγματα να εξεταστούν από εργαστήρια εκτός Ελλάδας.

Όπως είπε ο υπουργός, από τους συγγενείς των 57 θυμάτων, στην αρχή οι εννέα έκαναν αίτηση για εκταφή, με τους 48 να δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια από τους αρχικούς εννέα, οι τέσσερις έκαναν αίτημα και αποσύρθηκαν. Η διαδικασία, όπως την εξήγησε ο κ. Φλωρίδης είναι ότι ορίζονται αρχικά ιατροδικαστές πραγματογνώμονες. «Οι πέντε οικογένειες μπορούν να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να παρακολουθούν όλη τη διαδικασία», πρόσθεσε και ανέφερε ότι «οι ιατροδικαστές ορίζουν τα εργαστήρια που θα γίνουν οι εξετάσεις».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι «η παραγγελία της Εισαγγελέως είναι να γίνουν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις», τονίζοντας ότι «η χώρα μας διαθέτει από τα καλύτερα εργαστήρια». Σχολίασε δε, ότι «εδώ 2,5-3 χρόνια ζούμε την προσπάθεια ορισμένων να αμφισβητείται διαρκώς η δικαιοσύνη. Αυτή η αμφισβήτηση κορυφώθηκε πέρυσι με εκείνη την απάτη των ξυλολίων».

Συνεχίζοντας ως προς τη διαδικασία της εκταφής, συμπλήρωσε ότι «οι ιατροδικαστές πραγματογνώμονες καθορίζουν τα εργαστήρια και εάν τα ελληνικά εργαστήρια που επιλεγούν διαπιστώσουν ότι κάποιες από αυτές τις εξετάσεις δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα, τότε ζητείται η συνδρομή μέσα από την προστατευμένη δικαστική διαδικασία, από εργαστήρια του εξωτερικού», υπογραμμίζοντας όμως ότι «όλες οι διαδικασίες πρέπει να γίνουν εντός του δικαστικού πλαισίου που επιβάλλουν οι νόμοι».

«Παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια με ψέματα και συνωμοσίες»

Ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε επιπλέον ότι ως κυβέρνηση «κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια να βοηθήσουμε τη Δικαιοσύνη να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό το τεράστιο έργο, με νομοθετικές ρυθμίσεις από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι ανακριτές».

Και πρόσθεσε: «Παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια με ψέματα και συνωμοσίες, πέρυσι τέτοιο καιρό κορυφωνόταν μία συνωμοσία πάνω σε ένα τεράστιο ψέμα, που έβγαλε εκατομμύρια κόσμου στον δρόμο. Το ψέμα διακινήθηκε, χρηματοδοτήθηκε, κόντεψε η χώρα να τιναχτεί στον αέρα, πάνω σε ένα μεγάλο ψέμα».

Υπογραμμίζοντας: «Να αποδοθεί Δικαιοσύνη εκεί που αποδίδεται. Πώς λυτρώνεται μια τραγωδία όπως αυτή; Μέσα στον χωρο της Δικαιοσύνης. Εκεί αποδίδεται η Δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν αποδίδεται στα πεζοδρόμια, στις πλατείες, ούτε σε ένα πνεύμα συγκρουσιακό».

Δεν παρέλειψε, μάλιστα να αναφερθεί και στην απεργία του Πάνου Ρούτσι, κάνοντας λόγο για «εκμετάλλευση ενός ανθρώπου από πολύ συγκεκριμένους δικηγόρους και συγκεκριμένα από την κυρία Κωνσταντοπούλου, για να μην μπορέσει να κλείσει η ανάκριση», και υποστήριξε: «Ή να ξανανοίξει η ανάκριση και να μην κλείσει ποτέ. Αν συνεχιζόταν η ανάκριση, θα μπορούσε να γίνει η εκμετάλλευση με επιλεκτικά στοιχεία ή με διαστρέβλωσή τους».

Οι συγγενείς θέλουν να σταλούν τα δείγματα στο εξωτερικό

Σημειώνεται ότι, την Παρασκευή έγινε γνωστό ότι αναβλήθηκαν οι επτά από τις εννέα εκταφές θυμάτων που είχαν προγραμματιστέι για το Σάββατο, καθώς ανέκυψαν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των συγγενών και της Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, σχετικά αναφορικά με τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων.

Πιο συγκεκριμένα, η διαφωνία έγκειται στο ότι οι οικογένειες των θυμάτων, μέσω εξωδίκου, ζητούν μετ’ επιτάσεως οι σοροί να αποσταλούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια του εξωτερικού για σύνθετες εξετάσεις, τις οποίες οι ίδιοι αιτήθηκαν εγγράφως ακολουθώντας τις υποδείξεις της Εισαγγελίας.

Ψαρόπουλος: Δεν δεχόμαστε κάτι λιγότερο από το να σταλούν οι σοροί των ανθρώπων μας στο εξωτερικό

Μιλώντας για την εκταφή της κόρης του, Μάρθης, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ανέφερε ότι εστάλη εξώδικο στην Εισαγγελία από τους συγγενείς, οι οποίοι «δεν θα δεχτούν εκταφές χωρίς να γίνουν οι απαραίτητες, πλήρεις, ιατροδικαστικές, βιοχημικές, χημικές, τοξικολογικές εξετάσεις».

Ο δικηγόρος και γονέας θύματος του δυστυχήματος τόνισε ότι «δεν δεχόμαστε κάτι λιγότερο από το να σταλούν οι σοροί των ανθρώπων μας σε πιστοποιημένα, ιατροδικαστικά εργαστήρια του εξωτερικού», υπογραμμίζοντας ότι «είναι τα μόνα που μπορούν να προσφέρουν αυτά που ζητάμε οι συγγενείς και όχι αυτά που έχει επιλέξει η συγκεκριμένη Εισαγγελία».

Κατά τον ίδιο «αφουγκράστηκε έστω και την τελευταία στιγμή η Εισαγγελία την επιθυμία μας», επισημαίνοντας για ακόμα μια φορά ότι «θέλουμε να γίνουν οι εκταφές υπό την προϋπόθεση ότι θα λάμψει η αλήθεια. Να γίνουν όλες οι εξετάσεις. Αυτό είναι το μήνυμα όλων των συγγενών και όχι του Ψαρόπουλου και της Καρυστιανού».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:37ΚΟΣΜΟΣ

Λίντσεϊ Βον: Ευχαρίστησε τον γιατρό που έσωσε το πόδι της από ακρωτηριασμό - «Όλο το πόδι είχε γίνει κομμάτια»

09:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές Μεταδόσεις: Λεβερκούζεν-Ολυμπιακός & Τσιτσιπάς στο Ντουμπάι LIVE

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Η συγκινητική ιστορία του Κώστα Ρουσόπουλου που πήρε τη θέση άλλου στο απόσπασμα - «Ζήσε εσύ Γιώργη, έχεις παιδιά»

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Το απόλυτο «εργαστήρι» του πολέμου - Τα πέντε «πεδία» της μάχης

08:59ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» για Μαρινάκη: «Θα μπορούσε να φτιάξει έναν άλλο Ολυμπιακό που θα παίζει στο ΝΒΑ Europe»

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Οι ανθρώπινες απώλειες

08:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: Στη Ρώμη σήμερα - Θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από Ιταλία, Ισπανία και Πακιστάν

08:49ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία, 4 χρόνια μετά: Το μπρα ντε φερ Πούτιν-Ζελένσκι που σημαδεύει τον 21ο αιώνα - Οι στιγμές που καθόρισαν τους δύο ηγέτες

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στη Ρόδο

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Σήμερα η ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους - Η έμφαση στην οικονομία και τα 250α «γενέθλια» της Αμερικής

08:44ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή σήμερα ο άνδρας που πυροβόλησε τους ανήλικους

08:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: Στις ΗΠΑ την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών - Θα συναντηθεί με τον ομόλογό του

08:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» η Αττική Οδός και ο Κηφισός - Πού αλλού εντοπίζονται προβλήματα

08:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη - Φλωρίδης: «Αν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι εξετάσεις στα ελληνικά εργαστήρια, θα χρειαστεί συνδρομή από το εξωτερικό»

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου: «Καμία χρήση βίας από ΕΛ.ΑΣ. στο Κρατικό Νίκαιας - Δεν κάλεσε ο υπουργός την Αστυνομία»

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ένα Nissan Skyline GT-R R33 Nismo 400R πάει για ρεκόρ

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Κυκλώνας «βόμβα» στις ΗΠΑ: «Θάφτηκε» κάτω από το χιόνι η ανατολική ακτή - Μπλακ άουτ και ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Έσπασαν τα αναχώματα και πλημμύρισαν χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα λόγω των βροχών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Συγκλονίζει η κόρη του 64χρονου - «Με είχε βιάσει στα 7 μου - Η μητέρα μου το γνώριζε»

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Στέφανος: Σύλληψη γνωστού μάνατζερ έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

«Πρεμιέρα» για την πρώτη ΕΣΣΟ του 2026 - Οι μεγάλες αλλαγές στη θητεία που ισχύουν από σήμερα

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Η ερωμένη «πρόδωσε» τον El Mencho - Πώς ανακάλυψαν την τοποθεσία του οι αρχές

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, το νέο επίδομα των €250, οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα και η Allianz, ο Φέσσας στη Φουρλής, η επιστροφή Τζώρτζη και το 1 δισ. στον ΑΔΜΗΕ

11:18ΕΛΛΑΔΑ

Explainer: Γιατί τα βόρεια σύνορα της Ευρώπης εξαρτώνται από Ελλάδα και Κύπρο

08:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποθέωσε τους παίκτες - Τι είπε για Ναν, Σλούκα, Λεσόρ

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνίδα ορειβάτισσα κατέκτησε το Ακονκάγκουα μετά από 18 ημέρες: «Ήταν συγκλονιστικό – Ανεβάζεις την ελληνική σημαία και νιώθεις υπερηφάνεια»

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έρχεται ο κόφτης στα social media κάτω των 15 ετών - Πότε ανακοινώνει το μέτρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα λόγω έργων - Όλα τα δρομολόγια

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λεβερκούζεν - Ολυμπιακός: Ψάχνει υπέρβαση στη Γερμανία - Η ώρα και το κανάλι

07:42LIFESTYLE

Αυτές οι σειρές αποχαιρετούν οριστικά το κοινό – Μεγάλες αποφάσεις στα κανάλια

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Νηστεία της Σαρακοστής: Πόσο διαρκεί, τι απαγορεύεται και οι εξαιρέσεις - Γιατί τρώμε ελιές αλλά όχι λάδι

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Πότε ο Τραμπ θα πλήξει το Ιράν; Τα τέσσερα πιο πιθανά σενάρια και το επικρατέστερο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραβεία World Nature Photography: Μια σπάνια φάλαινα με αλφισμό κέρδισε την πρώτη θέση

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Στη Νέα Μάκρη τα επόμενα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» - Οι άδειες που εξασφαλίστηκαν σε Ύδρα και Μαραθώνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ